В Москве уклоняющихся от мобилизации находят с помощью камер видеонаблюдения

За выходные камеры с системой распознавания лиц высчитали 12 человек, которые уклоняются от мобилизации в Москве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.

Чаще камеры срабатывали в подъездах жилых домов. Это произошло в районах Преображенское, Вешняки, Перово, Новогиреево, Печатники, Текстильщики, Капотня, Гольяново и Богородское.

Полиция проверяла квартиры, опрашивала родственников. Некоторых уклоняющихся от мобилизации мужчин отвезли в отделы МВД и военкоматы.

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