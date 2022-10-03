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В Москве уклоняющихся от мобилизации находят с помощью камер видеонаблюдения
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
За выходные камеры с системой распознавания лиц высчитали 12 человек, которые уклоняются от мобилизации в Москве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.
Чаще камеры срабатывали в подъездах жилых домов. Это произошло в районах Преображенское, Вешняки, Перово, Новогиреево, Печатники, Текстильщики, Капотня, Гольяново и Богородское.
Полиция проверяла квартиры, опрашивала родственников. Некоторых уклоняющихся от мобилизации мужчин отвезли в отделы МВД и военкоматы.
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+8 Дмитрий Величко f50a5c94
показать весь комментарий03.10.2022 17:36
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показать весь комментарий03.10.2022 17:46
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