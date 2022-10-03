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У Москві ухилянтів від мобілізації знаходять за допомогою камер відеоспостереження

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф

Впродовж вихідних камери із системою розпізнавання облич вирахували 12 осіб, які ухиляються від мобілізації у Москві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.

Найчастіше камери спрацювали в під'їздах житлових будинків. Це сталося в районах Преображенське, Вешняки, Перово, Новогирєєво, Печатники, Текстильщики, Капотня, Гольянове та Богородське.

Поліція перевіряла квартири, опитувала родичів. Деяких чоловіків, які ухиляються від мобілізації, відвезли до відділів МВС та військкоматів.

Також читайте: Збирається доказова база щодо всіх причетних до примусової мобілізації українців до армії РФ, - Верещук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
таки да... Краби Чорного моря теж вимушені чекати корма від рашфлоту
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03.10.2022 17:36
+6
тю..масковий режим москалики нехай пригадують))
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03.10.2022 17:35
+5
Ага, там ще так цікаво:
Один мобилизованный умер от сердечного приступа, второй совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени
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03.10.2022 17:46
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тю..масковий режим москалики нехай пригадують))
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03.10.2022 17:35 Відповісти
Надо внедрить в Харькове,а то некоторым уже по пять повесток вручили.трудяться очень усердно военкоматчики
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03.10.2022 20:08 Відповісти
таки да... Краби Чорного моря теж вимушені чекати корма від рашфлоту
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03.10.2022 17:36 Відповісти
На Урале умерло трое мобилизированных https://charter97.org/ru/news/2022/10/3/518326/
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03.10.2022 17:43 Відповісти
Ага, там ще так цікаво:
Один мобилизованный умер от сердечного приступа, второй совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени
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03.10.2022 17:46 Відповісти
Нижче писалося про того який вчинив самогубство
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03.10.2022 17:50 Відповісти
Рекомендую - дети высоких чиновников не служат в руцкой арми. То есть бедные кацапы дохнут за богатых 🤣🤣🤣
Нелогично, что санкции вводятся, но не на всех - Мария Максакова

https://youtu.be/z2jjSp1_dlU
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03.10.2022 17:51 Відповісти
кожному русскому мобіку по гробіку!
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03.10.2022 20:52 Відповісти
Хорошому кацапу по хорошому гробу, а поганому кацапу - по мішку
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03.10.2022 21:07 Відповісти
таж кожен москаль своє рило на ютуб або тік-ток виставляв.. от обратка
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03.10.2022 17:57 Відповісти
Треба наштампувати нових чорних пакетів, з написом "Я палітікай нє інтєрєсуюсь"...
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03.10.2022 18:11 Відповісти
На "єдиному марафоні" одного ухилянта показують безперервно.

4-разового ухилянта, хронічного ухилянта-рецидивиста

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03.10.2022 18:26 Відповісти
А все що треба уїхати в глухе село там камер немає тому будуть довго шукати а в путіна під час мобілізації не так багато часу на розшуки військовозобов'язаних
А якщо так подивитися зі сторони то виглядає що громадяни Росії чекають коли до них прийдуть так звані ( гості ) з ФСБ чи військомату.
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03.10.2022 18:27 Відповісти
В дяревнях менты сейчас заметают на раз-два. Цены на заимки в лесу\тайге сильно поднялись, А многие лесные заимки местные уже используют для себя и своих родственников.
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03.10.2022 18:39 Відповісти
Сейчас в мусарню 5-10 кандидатов на место мусора. Потому что это автоматическое освобождение от мобилизации. И одновременно превращение уже нанятых мусоров в послушных, исполнительных животных, которые из-за страха попасть на фронт будут зверствовать на максимум, выискивая всех и вся. И это отличные новости, гражданская война на носу. Но это надо учитывать, в частности не стараться убивать мусоров, чтобы вместо убитого тут же наняли ему замену. Надо, если вот есть ресурс какой-то диверсионный, бить по членам семьи или же по другим категориям лиц как учителя или судьи женского пола, которые испугаются в 1000 раз больше за каждый найденный растерзанный труп.
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03.10.2022 19:09 Відповісти
чого дивуватись сцикливим кацапам
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03.10.2022 21:09 Відповісти
Цікаво, а чому на цензорі слово москва пишуть з великої літери? На всіх інших українських ресурсах пишуть з маленької, або ще шось погірше. Така судьба.
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03.10.2022 20:43 Відповісти
моцьква болото!
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03.10.2022 22:45 Відповісти
 
 