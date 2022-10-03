У Москві ухилянтів від мобілізації знаходять за допомогою камер відеоспостереження

Впродовж вихідних камери із системою розпізнавання облич вирахували 12 осіб, які ухиляються від мобілізації у Москві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.

Найчастіше камери спрацювали в під'їздах житлових будинків. Це сталося в районах Преображенське, Вешняки, Перово, Новогирєєво, Печатники, Текстильщики, Капотня, Гольянове та Богородське.

Поліція перевіряла квартири, опитувала родичів. Деяких чоловіків, які ухиляються від мобілізації, відвезли до відділів МВС та військкоматів.

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