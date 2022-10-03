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У Москві ухилянтів від мобілізації знаходять за допомогою камер відеоспостереження
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Впродовж вихідних камери із системою розпізнавання облич вирахували 12 осіб, які ухиляються від мобілізації у Москві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.
Найчастіше камери спрацювали в під'їздах житлових будинків. Це сталося в районах Преображенське, Вешняки, Перово, Новогирєєво, Печатники, Текстильщики, Капотня, Гольянове та Богородське.
Поліція перевіряла квартири, опитувала родичів. Деяких чоловіків, які ухиляються від мобілізації, відвезли до відділів МВС та військкоматів.
Топ коментарі
+8 Дмитрий Величко f50a5c94
показати весь коментар03.10.2022 17:36
+6 Марина Кравець
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+5 Ned Stark
показати весь коментар03.10.2022 17:46
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Один мобилизованный умер от сердечного приступа, второй совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени
Нелогично, что санкции вводятся, но не на всех - Мария Максакова
https://youtu.be/z2jjSp1_dlU
4-разового ухилянта, хронічного ухилянта-рецидивиста
А якщо так подивитися зі сторони то виглядає що громадяни Росії чекають коли до них прийдуть так звані ( гості ) з ФСБ чи військомату.