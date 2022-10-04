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В результате ночных обстрелов Харькова погибла женщина, повреждена критическая инфраструктура, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Ночью россияне обстреляли два района Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"После полуночи 1 ракета ударила по предприятию в Холодногорском районе. Возник пожар, предварительно – пострадавших нет.

В Новобаварском районе ракетный удар повредил критическую инфраструктуру. Также возник пожар. Спасатели локализовали последствия.

К сожалению, погибла 46-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на местах попадания работают правоохранители и фиксируют преступления оккупантов.

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