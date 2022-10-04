За сутки в Донецкой области россияне убили 1 мирного жителя. ИНФОГРАФИКА

В Донецкой области за сутки погиб один мирный житель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 3 октября россияне убили 1 мирного жителя Донетчины — в Красногоровке. Еще 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.