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За добу на Донеччині росіяни вбили 1 мирного жителя. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Донеччині за добу загинув один мирний житель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу на Донеччині росіяни вбили 1 мирного жителя 01

"За 3 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Красногорівці. Ще 2 людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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