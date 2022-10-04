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За добу на Донеччині росіяни вбили 1 мирного жителя. ІНФОГРАФІКА
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На Донеччині за добу загинув один мирний житель.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 3 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Красногорівці. Ще 2 людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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