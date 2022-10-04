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Мобилизованным в РФ не хватает спальных мест, еды, формы и денег, а полиция готовится к подавлению будущих протестов, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,мобілізація

Россия не имеет возможности обеспечить мобилизованных даже минимальными условиями для проживания и питания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Главного управления разведки Украины.

В рамках проведения мобилизационных мероприятий на территории Омского танкового инженерного института планировалось размещение 6000 человек. Впрочем, к 30 сентября в институт фактически прибыло 9000 мобилизованных. Было сообщено, что к 1 октября должно прибыть еще 2000 мобилизованных.

"Руководство заведения не имеет возможности обеспечить этот личный состав даже минимальными условиями проживания и питания. Нет спальных мест, не хватает туалетов, в помещениях отсутствует отопление. Ночью температура воздуха опускается до минус 6. Среди мобилизованных много больных, которым не оказывается медицинская помощь. В связи с этим новоприбывшие отправляются в город Екатеринбург, но там ситуация аналогичная. К тому же большинство мобилизованных не получили военную форму с формулировкой – "не хватило"", - говорится в сообщении.

Военный комиссар Центрального и Сеймского округов Игорь Ясько сообщил командованию о значительных сложностях при проведении мобилизации. Подобные мероприятия не проводились с 1941 г. и административная система просто не готова к выполнению поставленных задач. По его словам: "люди отключают домофоны и не открывают дверь". В результате 27 сентября из 170 повесток было вручено только 16, а 28 сентября из 180 – 10.

В Брянской и Курской областях мобилизованные вынуждены сами покупать форму и снаряжение. При этом владельцы военторгов резко повысили цены, что вызывает массовое недовольство и жалобы.

Смотрите: Мобилизованный россиянин: "Ваше правительство и вы - лжецы. Мясо, мы едем мясом, пацаны". ВИДЕО

В Бурятии нарастает недовольство повальной мобилизацией. В частности, в селе Баргузин были мобилизованы даже мужчины, которые вообще никогда не служили в армии. Всех мобилизованных направили в административный центр Борзя Забайкальского края. Выяснилось, что на пункте сбора отсутствуют теплые вещи, поэтому жители Баргузина были вынуждены собирать "гуманитарную помощь" для мобилизованных односельчан.

В общем, работа военкоматов в РФ характеризуется как "хаотическая". Соответствующие должностные лица, пытаясь выполнить план частичной мобилизации, выдают повестки независимо от возраста, состояния здоровья и военного опыта. Возникли существенные проблемы с денежным довольствием как мобилизованных, так и военнослужащих ВС РФ по контракту. Учащаются случаи невыплаты денежных вознаграждений, увеличивается количество обращений в суд и прокуратуру с целью получения обещанных выплат. Вместе с тем, за возможность уклонения от мобилизации требуют взятки до 500 тысяч российских рублей.

"Чтобы обуздать очередные антимобилизационные протесты, полиция РФ активизирует подготовку новых подразделений "особого назначения"", - добавили в ГУР.
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Топ комментарии
+8
Патамуша кацапскіє свіньї далжни жить как свіньї-в грязі і гавнє...Ета іх радная ісконная скрєпа...
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04.10.2022 11:36
+7
С дидами та же история была, только в фильмах этого не покажут
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04.10.2022 11:41
+7
Типичний подход нквд - собрать ГОЛОБОСУЮ АРМИЮ НИЩИХ І ПОСЛАТЬ это стадо умирать за мильярдеров И ИХ СЫНОВЕЙ ВНУКОВ ЗЯТЬЁВ
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04.10.2022 12:01
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Патамуша кацапскіє свіньї далжни жить как свіньї-в грязі і гавнє...Ета іх радная ісконная скрєпа...
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04.10.2022 11:36 Ответить
Так они так и живут.
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04.10.2022 12:28 Ответить
Ми їм тут викопаємо ямки для вічного відпочинку.
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04.10.2022 11:36 Ответить
Украинская земля много разного оккупанта приняла за столетия. И этих примет. На чернозём. Если раньше эту падаль свиньи не скушают.
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04.10.2022 12:30 Ответить
Ось вдома і подихайте, ЗСУ буде меньше мороки ..
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04.10.2022 11:37 Ответить
С дидами та же история была, только в фильмах этого не покажут
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04.10.2022 11:41 Ответить
На фотке отряд легендарного элитного спецназа? Трепещи НАТО)
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04.10.2022 11:41 Ответить
тому, що в "тєльняшке", є чим придушувати протести...
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04.10.2022 11:48 Ответить
Особисто я висловлюю свою глибоку стурбованість (тобто мені абсолютно пох).
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04.10.2022 11:45 Ответить
Все предельно ожидаемо и разворачивается как по сценарию. Кстати, стали же появляться ролики, что Наташки уже хотят поскакать на крепком украинском мужском половом ***, а русню послать к черту. Быстро соображают можно сказать, смекнули уже, что чеченцы и дагестанцы (и ряд ОПГ армейских и спецслужбистских) четкий план имеют как брать Кремль и превращать всех русаков в послушных рабов, а их женщин в проституток или комнатную обслугу с правами меньше, чем у ишака.
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04.10.2022 11:46 Ответить
Про ЦЕ потім художній фільм знімуть...
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04.10.2022 11:57 Ответить
Про любовь
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04.10.2022 12:00 Ответить
На мобіків нічого не вистачає. Та то й зрозуміло - вони просто гарматне м'ясо. А от на формування "нових підрозділів "особливого призначення" (Джерело: https://censor.net/ua/n3371374) всього вистачить, я впевнений. Бо то запорука утримання влади ботоксним та іншими кремлядями.
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04.10.2022 11:49 Ответить
Вы их пися+попа соедините и всё проблем решон
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04.10.2022 11:51 Ответить
аб семье ашот пазаботица, а крепостная кацапсина обязана сдохнуть в придорожной канаве:

Zа золотой унитаз Путлера !
Zа дворец для уточки Медведева !
Zа пенсии 137 высокодуховных русских пенсионеров, которые Абрамивичи кидает еврогейским официантам на загнивающем западе !
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04.10.2022 11:54 Ответить
Даите ім калаші -- шоб поліція не душила .
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04.10.2022 11:54 Ответить
чого досі немає цієї новини на сайті? ... це ж просто хохма)) ... скрєпна гомоармія росії атакую Україну

https://twitter.com/i/status/1576971394474467328
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04.10.2022 11:56 Ответить
В них немає що їсти російський солдат може і голодним сидіти
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04.10.2022 11:58 Ответить
Типичний подход нквд - собрать ГОЛОБОСУЮ АРМИЮ НИЩИХ І ПОСЛАТЬ это стадо умирать за мильярдеров И ИХ СЫНОВЕЙ ВНУКОВ ЗЯТЬЁВ
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04.10.2022 12:01 Ответить
Проблемы кацапiв украiнцев не хвилюют!
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04.10.2022 12:03 Ответить
Головне - аби на всіх вистачило падальних-торбин, які чорного коліру на увесь зріст (сайз, повнота та ін. параметри не вораховуються).
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04.10.2022 12:08 Ответить
А навiщо стаду потрiбнi спальнi мисця,грошi,форма?Ну iжа,так е пiднiжний корм!
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04.10.2022 12:09 Ответить
Це добре,але і нам треба аналізувати цю ситуацію та робити власні висновки для себе.Бо у разі власної одночасної мобілізації такої кількості людей проблеми будуть такі ж самі,не треба ілюзій.Це для тих,розумників,хто так волає,що потрібно негайно всіх до війська.
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04.10.2022 12:13 Ответить
Фиолетово. Всё равно вся кацапня - будущие трупы
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04.10.2022 12:23 Ответить
ДДТ и Юрий Шевчук- Я Завтра Брошу Пить


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04.10.2022 12:48 Ответить
Хай нiкого не тiшить, що майбутнiм мобiкам не вистачає одягу, їжі т.п. почитайте краще Безславні виродки Росії: вони скаржаться на амуніцію, але готові вбивати наведу лише цитату «На многих социальных пабликах российских городов, например, ростовских, сейчас стоит вой и ной мобилизованных, как дорого покупать военное снаряжение, аптечки, броники, каски, термобелье, и прочее необходимое на фронте. Нет ни одного человека, который бы написал "это не наша война, это преступление убивать украинцев, это преступление нарушать государственную границу Украины".Нет! Понимаете, нет?Зато там живо обсуждают цена на военную амуницию, злятся на "барыг проклятых", которые взвинтили сразу после объявления путиным мобилизации цены в три-пять раз. А еще там считают, обсуждают окупятся ли вложения в амуницию, если из Украины ранее попавшие и выжившие российские военные привозят доллары, евро, красивую мебель. Золото, качественную еду и одежду, ноутбуки и телефоны…

"Это все окупится, братаны, главное, быть внимательным".

"Собрать снарягу стоит 60-80000 рублей, это минимум вариант, лайт, так сказать, если по нормалюхе, то 120000 потянет, мой брательник привез техники и бабосов на пару лямов из укропии".

"Зачем покупать что-то, лучше снимать с убитых укропов, у них все натовское, импортное, качественное".

"Если двинем ближе к Польше, то вообще в шоколаде будем, а там и Берлин".
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04.10.2022 13:18 Ответить
Будут они в шоколаде. Только не в том. И Берлин им будет. Полный Берлин...
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04.10.2022 16:42 Ответить
 
 