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Евросоюз готовит ответ на оккупацию Россией территорий Украины, - Бербок

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

бербок

Европа не оставит без ответа попытки России незаконно "включить" в свой состав территорию Украины.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не оставим путинское воровство земли без ответа", - подчеркнула министр.

Она отметила, что ЕС работает над восьмым пакетом санкций, который должен нанести удар в наиболее болезненные для кремля "целые", а затем будет иметь наибольший эффект. В первую очередь, это касается импорта российской нефти, уточнила она. Германия и Польша работают над новым пакетом рука об руку, добавила Бербок.

Глава МИД ФРГ подчеркнула, что Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон является, как и Крым, частью Украины.

Также в Варшаве, по словам Бербок, обсуждены пути увеличения помощи Украине – в финансовой отрасли, оборонной, разминировании, последующем восстановлении, а также предоставление совместной поддержки на пути Украины в ЕС.

"Нет ничего, что могло бы разделить Германию и Польшу по вопросу поддержки Украины", - добавила Бербок.

Она описала ситуацию так: миллионы людей в Украине сейчас нуждаются в единой Европе. Бербок повторила, что сильнейшей стороной ЕС остается ее сплоченность, а самым большим подарком пути стал отказ от этой линии, от общей позиции ЕС. Своими безответственными ядерными угрозами, к которым Путин прибегает не впервые, он хочет добиться именно этого – шантажировать Запад. Но, отметила глава германского МИД, никто в мире не будет терпеть попыток такого шантажа. Эти попытки, заверила она, также не остановят партнеров по поддержке Украины, в том числе военной техникой.

"Наша общая Европа миру, безопасности и демократии – под угрозой. Именно против этой Европы и ее ценностей направлена война России против Украины. Мы решительно противостоим ей совместно", - заявила глава МИД ФРГ.

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Топ комментарии
+4
Дивно,ми самі "чухались" невідомо де 30 років,замість того щоб збудувати правову і добре захищену державу.А тепер купа дописувачів виставляють якісь претензії нашим партнерам.Що ви робили весь цей час,чому прибалти, наприклад,змогли і убезпечились від дибільного кацапорилого сусіда?
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04.10.2022 15:38
+3
50 відтінків "озабочєнності".
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04.10.2022 15:34
+2
Багато балаканини-мало діла.
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04.10.2022 15:24
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Долго телитесь
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04.10.2022 15:16 Ответить
Ты с кем разговариваешь?
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04.10.2022 15:50 Ответить
а ты?
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04.10.2022 15:57 Ответить
Я к тебе обратился. Или ты не грамотный? Если что обращайся помогу, объясню.
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04.10.2022 19:28 Ответить
и не только , жабу нужно варить медленно , можно уже говорить с уверенностью - проект роисся закрывается , что будет на той территории через 10 лет страшно представить , основные столпы экономики закрываются , а значит что на всю территорию роисси ее не хватит , тотальное обнищание регионов приведет к желанию самостоятельно решать свою судьбу, что приведет за собой междоусобные войны , а воевать то толком уже и некому , а значит уголовщина, бандитизм, грабежи , и тд , отдельные стайки шакалья ,, бригады,, будут держать под контролем более или менее приносящие доход регионы , все поделится на зоны влияния , московия не сможет ни чего противопоставить им , так как кроме росгвардии там уже ничего не останется , и то под вопросом , потому что ее тоже нужно кормить и одевать , думающая молодежь уже свалила , а еще больше мозгов свалит в ближайшее время , то есть потенциал развития отсутствует на прочь , деградация умственная , политическая, финансовая накроет их с такой силой , что мы будем наблюдать за ними как в зоопарке за животными , обиженные, брошенные на произвол люди с разрушенными надеждами будут убивать друг-друга , начнется гражданская война ..........................они хотели войны , они ее получат.
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04.10.2022 16:20 Ответить
або давайте зброю або закрийте рота і не псуйте повітря.
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04.10.2022 15:19 Ответить
Багато балаканини-мало діла.
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04.10.2022 15:24 Ответить
судями з риторики - санкцції накладуть на експорт бомжпакетів...
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04.10.2022 15:29 Ответить
на словах все в них, зазвичай, пафосно та дуже болюче для паРаші, на ділі ж...
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04.10.2022 15:29 Ответить
Всем тем кто постоянно ноют, что мало и долго дают. У меня вопрос. А какого х..я с 1992 года и по 2022 никто не собирался в ЕС и НАТО, вместо единого пути развития в сторону Европы, как это сделала Польша, дрочили свою "многовекторность", типа и нашим и вашим. С 2019 по 2022 вместо вложения денег в ОПК и вооружение и ракеты, вкапывали бабло в дороги, нормально торговали с паРашей и санкции были мизерные. А теперь вопите, что мало дают.
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04.10.2022 15:33 Ответить
Всё верно но про какое ЕС и НАТО можно говорить если до 2014 года у нас коммунисты в раде сидели
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04.10.2022 15:38 Ответить
а их кто туда выбирал?
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04.10.2022 15:59 Ответить
50 відтінків "озабочєнності".
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04.10.2022 15:34 Ответить
Дивно,ми самі "чухались" невідомо де 30 років,замість того щоб збудувати правову і добре захищену державу.А тепер купа дописувачів виставляють якісь претензії нашим партнерам.Що ви робили весь цей час,чому прибалти, наприклад,змогли і убезпечились від дибільного кацапорилого сусіда?
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04.10.2022 15:38 Ответить
"Немає нічого, що могло б розділити Німеччину та Польщу у питанні підтримки України", - додала Бербок. Питання виплати Німеччиною репарацій Польщі, за руйнування інфраструктури Польщі ,в часі Другої світової війни.Це питання Польща ще не піднімала, але вона його обов'язково буде піднімати
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04.10.2022 15:54 Ответить
ПОТРІБНО ВВЕСТИ ПОВНЕ ЕМБАРГО НА ПОКУПКУ ЛЮБИХ ТОВАРІВ В РОСІЇ!

Ні одного товару в росії не купувати! Що в росію не заходив ні один долар!

Курс рубля залежить від притоку доларів в країну.

Китаю і Індії теж потрібно заборонити будь-що купувати у росії. Захід має сказати: "Або торгуєте з нами, або з росією!" Об'єм торгівлі між Китаєм і Заходом в 20 раз більший ніж між Китаєм і росією.

Якщо ввести ембарго на покупку російських товарів, ну росія залишить максимум 10% свого експорту - в обхід санкцій буде в африканські країні дещо постачати! Рубль впаде в 10 разів! Зарплати росіян упадуть з 500 доларів до 50 доларів!

Росіяни цього не витерплять! Вони знесуть путіна! Вони будуть розуміти, що до їх обідніння привела війна путіна, яку він розв'язав 24 лютого!

А Світ переживе відхід Росії з глобальної економіки! Адже частка Росії у світовому ВВП це всього лише 2%!

Люди на заході повинні зрозуміти, що краще це реалізувати і потепіти деякі незручності, аніж доводити ситуацію до світової ядерної війни!
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04.10.2022 16:16 Ответить
От умнічки! Вони готують! Крутяшки!
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04.10.2022 17:03 Ответить
Ой, дайте вгадаю. Мабуть стурбованість... ні, глибока стурбованість буде.
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04.10.2022 17:19 Ответить
 
 