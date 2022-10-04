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Євросоюз готує відповідь на окупацію Росією територій України, - Бербок

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бербок

Європа не залишить без відповіді спроби Росії незаконно "включити" у свій склад території України.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не залишимо путінську крадіжку землі без відповіді", - наголосила міністр.

Вона зазначила, що ЄС працює над восьмим пакетом санкцій, який має завдати удару у найбільш болючі для кремля "цілі", а відтак матиме найбільший ефект. Насамперед це стосується імпорту російської нафти, уточнила вона. Німеччина та Польща працюють над новим пакетом рука об руку, додала Бербок.

Глава МЗС ФРН наголосила, що Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон є, як і Крим, частиною України.

Також у Варшаві, за словами Бербок, обговорено шляхи збільшення допомоги Україні – у фінансовій галузі, оборонній, розмінуванні, подальшій відбудові, а також надання спільної підтримки на шляху України до ЄС.

"Немає нічого, що могло б розділити Німеччину та Польщу у питанні підтримки України", - додала Бербок.

Вона описала ситуацію так: мільйони людей в Україні наразі потребують єдиної Європи. Бербок повторила, що найсильнішою стороною ЄС залишається її згуртованість, а найбільшим подарунком путіну стала б відмова від цієї лінії, від спільної позиції ЄС. Своїми безвідповідальними ядерними погрозами, до яких путін вдається не вперше, він хоче досягти саме цього – шантажувати Захід. Але, зауважила глава німецького МЗС, ніхто у світі не буде терпіти спроб такого шантажу. Ці спроби, запевнила вона, також не зупинять партнерів у підтримці України, в тому числі військовою технікою.

"Наша спільна Європа миру, безпеки та демократії - під загрозою. Саме проти цієї Європи і її цінностей спрямована війна Росії проти України. Ми рішуче протистоїмо їй спільно", - заявила глава МЗС ФРН.

Також читайте: Путін запропонував пограбувати Україну, поневолити її громадян і потім підписати "мир", - Бербок

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Дивно,ми самі "чухались" невідомо де 30 років,замість того щоб збудувати правову і добре захищену державу.А тепер купа дописувачів виставляють якісь претензії нашим партнерам.Що ви робили весь цей час,чому прибалти, наприклад,змогли і убезпечились від дибільного кацапорилого сусіда?
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04.10.2022 15:38
+3
50 відтінків "озабочєнності".
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04.10.2022 15:34
+2
Багато балаканини-мало діла.
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04.10.2022 15:24
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04.10.2022 15:16 Відповісти
Ты с кем разговариваешь?
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04.10.2022 15:50 Відповісти
а ты?
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04.10.2022 15:57 Відповісти
Я к тебе обратился. Или ты не грамотный? Если что обращайся помогу, объясню.
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04.10.2022 19:28 Відповісти
и не только , жабу нужно варить медленно , можно уже говорить с уверенностью - проект роисся закрывается , что будет на той территории через 10 лет страшно представить , основные столпы экономики закрываются , а значит что на всю территорию роисси ее не хватит , тотальное обнищание регионов приведет к желанию самостоятельно решать свою судьбу, что приведет за собой междоусобные войны , а воевать то толком уже и некому , а значит уголовщина, бандитизм, грабежи , и тд , отдельные стайки шакалья ,, бригады,, будут держать под контролем более или менее приносящие доход регионы , все поделится на зоны влияния , московия не сможет ни чего противопоставить им , так как кроме росгвардии там уже ничего не останется , и то под вопросом , потому что ее тоже нужно кормить и одевать , думающая молодежь уже свалила , а еще больше мозгов свалит в ближайшее время , то есть потенциал развития отсутствует на прочь , деградация умственная , политическая, финансовая накроет их с такой силой , что мы будем наблюдать за ними как в зоопарке за животными , обиженные, брошенные на произвол люди с разрушенными надеждами будут убивать друг-друга , начнется гражданская война ..........................они хотели войны , они ее получат.
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04.10.2022 16:20 Відповісти
або давайте зброю або закрийте рота і не псуйте повітря.
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04.10.2022 15:19 Відповісти
Багато балаканини-мало діла.
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04.10.2022 15:24 Відповісти
судями з риторики - санкцції накладуть на експорт бомжпакетів...
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04.10.2022 15:29 Відповісти
на словах все в них, зазвичай, пафосно та дуже болюче для паРаші, на ділі ж...
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04.10.2022 15:29 Відповісти
Всем тем кто постоянно ноют, что мало и долго дают. У меня вопрос. А какого х..я с 1992 года и по 2022 никто не собирался в ЕС и НАТО, вместо единого пути развития в сторону Европы, как это сделала Польша, дрочили свою "многовекторность", типа и нашим и вашим. С 2019 по 2022 вместо вложения денег в ОПК и вооружение и ракеты, вкапывали бабло в дороги, нормально торговали с паРашей и санкции были мизерные. А теперь вопите, что мало дают.
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04.10.2022 15:33 Відповісти
Всё верно но про какое ЕС и НАТО можно говорить если до 2014 года у нас коммунисты в раде сидели
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04.10.2022 15:38 Відповісти
а их кто туда выбирал?
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04.10.2022 15:59 Відповісти
50 відтінків "озабочєнності".
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04.10.2022 15:34 Відповісти
Дивно,ми самі "чухались" невідомо де 30 років,замість того щоб збудувати правову і добре захищену державу.А тепер купа дописувачів виставляють якісь претензії нашим партнерам.Що ви робили весь цей час,чому прибалти, наприклад,змогли і убезпечились від дибільного кацапорилого сусіда?
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04.10.2022 15:38 Відповісти
"Немає нічого, що могло б розділити Німеччину та Польщу у питанні підтримки України", - додала Бербок. Питання виплати Німеччиною репарацій Польщі, за руйнування інфраструктури Польщі ,в часі Другої світової війни.Це питання Польща ще не піднімала, але вона його обов'язково буде піднімати
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04.10.2022 15:54 Відповісти
ПОТРІБНО ВВЕСТИ ПОВНЕ ЕМБАРГО НА ПОКУПКУ ЛЮБИХ ТОВАРІВ В РОСІЇ!

Ні одного товару в росії не купувати! Що в росію не заходив ні один долар!

Курс рубля залежить від притоку доларів в країну.

Китаю і Індії теж потрібно заборонити будь-що купувати у росії. Захід має сказати: "Або торгуєте з нами, або з росією!" Об'єм торгівлі між Китаєм і Заходом в 20 раз більший ніж між Китаєм і росією.

Якщо ввести ембарго на покупку російських товарів, ну росія залишить максимум 10% свого експорту - в обхід санкцій буде в африканські країні дещо постачати! Рубль впаде в 10 разів! Зарплати росіян упадуть з 500 доларів до 50 доларів!

Росіяни цього не витерплять! Вони знесуть путіна! Вони будуть розуміти, що до їх обідніння привела війна путіна, яку він розв'язав 24 лютого!

А Світ переживе відхід Росії з глобальної економіки! Адже частка Росії у світовому ВВП це всього лише 2%!

Люди на заході повинні зрозуміти, що краще це реалізувати і потепіти деякі незручності, аніж доводити ситуацію до світової ядерної війни!
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04.10.2022 16:16 Відповісти
От умнічки! Вони готують! Крутяшки!
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04.10.2022 17:03 Відповісти
Ой, дайте вгадаю. Мабуть стурбованість... ні, глибока стурбованість буде.
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04.10.2022 17:19 Відповісти
 
 