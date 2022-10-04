Євросоюз готує відповідь на окупацію Росією територій України, - Бербок

Європа не залишить без відповіді спроби Росії незаконно "включити" у свій склад території України.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не залишимо путінську крадіжку землі без відповіді", - наголосила міністр.

Вона зазначила, що ЄС працює над восьмим пакетом санкцій, який має завдати удару у найбільш болючі для кремля "цілі", а відтак матиме найбільший ефект. Насамперед це стосується імпорту російської нафти, уточнила вона. Німеччина та Польща працюють над новим пакетом рука об руку, додала Бербок.

Глава МЗС ФРН наголосила, що Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон є, як і Крим, частиною України.

Також у Варшаві, за словами Бербок, обговорено шляхи збільшення допомоги Україні – у фінансовій галузі, оборонній, розмінуванні, подальшій відбудові, а також надання спільної підтримки на шляху України до ЄС.

"Немає нічого, що могло б розділити Німеччину та Польщу у питанні підтримки України", - додала Бербок.

Вона описала ситуацію так: мільйони людей в Україні наразі потребують єдиної Європи. Бербок повторила, що найсильнішою стороною ЄС залишається її згуртованість, а найбільшим подарунком путіну стала б відмова від цієї лінії, від спільної позиції ЄС. Своїми безвідповідальними ядерними погрозами, до яких путін вдається не вперше, він хоче досягти саме цього – шантажувати Захід. Але, зауважила глава німецького МЗС, ніхто у світі не буде терпіти спроб такого шантажу. Ці спроби, запевнила вона, також не зупинять партнерів у підтримці України, в тому числі військовою технікою.

"Наша спільна Європа миру, безпеки та демократії - під загрозою. Саме проти цієї Європи і її цінностей спрямована війна Росії проти України. Ми рішуче протистоїмо їй спільно", - заявила глава МЗС ФРН.

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