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війна (56511) Німеччина (4534) Путін (21440) Росія (47229) Анналена Бербок (326)

Путін запропонував пограбувати Україну, поневолити її громадян і потім підписати "мир", - Бербок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бербок

Німецький міністр закордонних справ Анналена Бербок переконана, що російський диктатор Володимир Путін не збирається ні про що домовлятися ані з Україною, ані із Заходом загалом, про що "дуже ясно дав зрозуміти" у промові, коли оголошував захоплені українські території "російськими".

Про це вона заявила в інтерв'ю Neue Osnabrucker Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Його пропозиція звучала приблизно так: "Ми пограбуємо вашу країну, поневолимо ваших громадян, а потім ви зможете підписати мир". Це протилежно миру. Це терор і несвобода", - сказала вона.

Кажучи, що Путін не збирається шукати дипломатичне рішення, Бербок одразу наголошує, що Німеччина, інші країни та організації "стараються щодня і від імені світової спільноти звертаються до президента Росії з проханням припинити бомбардування", хоча у відповідь бачать лише "нові звірства".

Читайте: Німеччина серйозно ставиться до ядерних погроз Путіна, він не гребує найстрашнішими воєнними злочинами, - Бербок

За словами глави МЗС ФРН, якби Україна перестала чинити опір, їй "прийшов би кінець, і страшні злочини проти народу були б повсякденним життям і в Києві".

"Це має бути ясно всім, хто вимагає, щоб ми перестали підтримувати Україну чи поступилися Путіну", - звернулася вона до "пацифістів".

Також читайте: Німеччина продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, - Шольц

Бербок вважає, що Путін "більш самотній та ізольований, ніж будь-коли", але за такий стан справ нібито "тільки він один несе відповідальність".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
якби Україна перестала чинити опір, їй "прийшов би кінець Джерело: https://censor.net/ua/n3371336
Ваша правда !!
Шановна фрау Бербок , напишіть це маску в твіттер . Може це змусить його прийти до тями . .
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04.10.2022 09:51
+8
Що значить побувала в бомбосховищі в Одесі.
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04.10.2022 10:02
+7
Х-ло просто полный идиот

К сожалению в рф такие у власти постоянно

Но этот особенно ипанутый
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04.10.2022 09:54
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якби Україна перестала чинити опір, їй "прийшов би кінець Джерело: https://censor.net/ua/n3371336
Ваша правда !!
Шановна фрау Бербок , напишіть це маску в твіттер . Може це змусить його прийти до тями . .
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04.10.2022 09:51 Відповісти
Маск вже не прийде до тями: судячи з твітів, його розум лишився на марсі
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04.10.2022 12:04 Відповісти
А здавалося,що це такий гумор-"Бабки за путіна" запрошували Маска на роботу в Росію.І він таки пішов...
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04.10.2022 12:32 Відповісти
Х-ло просто полный идиот

К сожалению в рф такие у власти постоянно

Но этот особенно ипанутый
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04.10.2022 09:54 Відповісти
На щастя.
Чи ви хочете притомного керівника цього їбанарію?
Щоб вони воювали не так, як зараз, а по-справжньому ефективно?
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04.10.2022 10:03 Відповісти
Ще одне підтвердження що ота країна в теперішньому вигляді має припинити своє існування!!!
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04.10.2022 09:55 Відповісти
Убить всех росиян под ноль. Что бы осталась только територия. И качать оттуда ресурсы. Что бы больше никому и в голову не пришло войнушку затеявать. Око за око. Геноцид за геноцид!!!
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04.10.2022 10:00 Відповісти
А в чому тоді різниця між нами і ними? Крейда Гібсон більш миролюбивий.
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04.10.2022 10:03 Відповісти
Покончить с ними раз и на всегда и забыть, что были когда-то кацапы. Это принципиально важно. Ибо через пару лет лет, десятилетий, поколений - орда соберет силы и попрет опять сюда. Хорошо, может убивать и не стоит, нужен же рабский персонал, хотя с кацапов работники как из говна пуля, но тогда предлагаю просто всех стерилизовать, поголовно и взрослых, и детей химической кастрацией, и пусть себе просто доживают, как итог через поколение их просто не останется и это по-моему гуманно "и не противоречит уставу ООН" . Почему нужно стерилизовать и детей? дДа потому что против генетики не попрешь, они там все ******** и лишне хромосомные
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04.10.2022 10:15 Відповісти
Та ну нах, як вбити 70 млн?
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04.10.2022 10:22 Відповісти
Не знаю. Думаю этим вопросом должен заниматься какой-нибудь НИИ, который разработают под эту тему. А вообще, сосияне не имею право на жизнь после того, что они тут натворили. Или предлагаешь их в итоге простить и помириться с ними? И жить дружно и вместе выпивать? И детей крестить? Я не вижу других вариантов как существовать с таким соседом, народ которого просто ******** зверье, которое жаждит крови и убивать
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04.10.2022 10:28 Відповісти
Мля, ви ж розумієете що там нема народа, там помиї, але справа в іншому, ви особисто скільки готові власноруч прирізати, пристрелити, прибити. Не на полі бою, а так, заходите в хату і вбиваєте, дітей, дорослих, старих, ну щоб знати, яке навантаження має бути?
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04.10.2022 10:33 Відповісти
Ну я лично "не готов заходить в хату и убивать", но поверь такие люди найдутся и не мало, кто готов. Золотой серединой была бы кастрация, но кастрировать 70 млн это тоже работенка не из легких. Значит нам нужна гражданская война всех против всех на расии, что бы параша утонула в крови и как итог у наших зондер-команд было меньше работы А вообще я конечно же шучу, уже и пофантазировать нельзя? Ну не даст мировое сообщество нам истребить, таких важных для планеты существ, как кацапы
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04.10.2022 10:40 Відповісти
Жарти жартами, але рацію маєте. росія у теперішньому вигляді повинна припинити існування. Якби вони здійснювали агресію лише проти України, можна було б списати на міжусобиці, поділ землі і т.д. Але постраждали і Сирія і Ізраїль, і навіть Туреччина, я мовчу про Грузію і Молдову. Вихід один - зміна тих істот. До списку способів як їх змінити тре додати зміну свідомості. З німцями ж якось вдалося? Нагадаю, що їх розділили (там правда інша сторія - поділили між союзниками), заборонили армію, ввели зовнішнє управління, тимчасово розпустили навчальні заклади, повністю переписали навчання щоб з них виросли мирніші люди.
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04.10.2022 11:26 Відповісти
Дуже схоже на побудову комунізму Пол -Потом.Ще ,також,на боротьбу Китаю з горобцями,для врятуваня врожаю зернових при Мао Дзе Дуні.Та і гітлер з євреями так пробував...Повинен бути якийсь вихід,більш радикальний.Ранком встали-а кацапів нема.Якось різко прибрати ту зайву хромосому...
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04.10.2022 12:49 Відповісти
Що значить побувала в бомбосховищі в Одесі.
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04.10.2022 10:02 Відповісти
То была Ламбрехт.
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04.10.2022 11:12 Відповісти
Те що говорить міністр МЗС Німечини це правда ,на жаль не всі розуміюжть в нашому керівництві ,росія хоче знищити Україну як державу ,а українців як націю ,це геноцид ,треба вже і президенту речі називати своїми іменами .
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04.10.2022 10:03 Відповісти
Все привильно описала... добавити нічого. Усі свідомі люди це розуміють а інші лукавлять з різних міркувань - ім так зручно на відстані висловлювати зтурбованість...
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04.10.2022 10:08 Відповісти
В Європі поступово починають здогадуватися що перемога ***** в Україні створить нову геополітичну реальність засновану на праві сили. Виникне три блоки - азійський (кацапи, китайці, індійці, пакистанці і т.п), американський, та європейький. І воювати ці блоки будуть за панування в Європі і на європейських територіях. За такого сценарію шансів на виживання у європейців буде мало. Після повного підкорення і зачистки Європи міжконтинентальна атомна війна між азіатами та американцями покладе кінець людству. Для "колективного *****" і талібану європейська цивілізація має зникнути і не має жодної цінності. Так що Європа вже за пару кроків до смерті. Ще парочку "політичних реінкарнацій" макронів, берлусконі, саркозі, меркелєй зі шрьодерами і все - кінець європейській цивілізації...
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04.10.2022 10:10 Відповісти
Ви хоч в курсі про протиріччя між індійцями і китайцями, пакистанцями та індійцями, а то виходить що " бандерівці і москалі рушають в похід проти Лондона".
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04.10.2022 10:15 Відповісти
Цей текст фантазія-страшилка, але ми ж знаємо що всі протиріччя в азії вирішуються за рецептом ***** та мао - "хто не з нами той проти нас".
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04.10.2022 10:31 Відповісти
Да ладно, Мао і ***** це дрібниця для Азії, там були постаті набагато більше.
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04.10.2022 10:39 Відповісти
"Руслан Халілов - мой сосєд по камєре, там Мао дєлать нєчєго вабще"...
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04.10.2022 10:49 Відповісти
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04.10.2022 10:16 Відповісти
Мудра жінка і Патріот своєї держави
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04.10.2022 11:29 Відповісти
Тих , хто прийшов тебе вбивати - треба вбити !
І тоді наступить мир
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04.10.2022 11:16 Відповісти
все правильно, пані найкращий міністр ЕС, дякую
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04.10.2022 11:23 Відповісти
Плюс Урсула.
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04.10.2022 11:46 Відповісти
 
 