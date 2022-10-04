Путін запропонував пограбувати Україну, поневолити її громадян і потім підписати "мир", - Бербок
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Німецький міністр закордонних справ Анналена Бербок переконана, що російський диктатор Володимир Путін не збирається ні про що домовлятися ані з Україною, ані із Заходом загалом, про що "дуже ясно дав зрозуміти" у промові, коли оголошував захоплені українські території "російськими".
Про це вона заявила в інтерв'ю Neue Osnabrucker Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Його пропозиція звучала приблизно так: "Ми пограбуємо вашу країну, поневолимо ваших громадян, а потім ви зможете підписати мир". Це протилежно миру. Це терор і несвобода", - сказала вона.
Кажучи, що Путін не збирається шукати дипломатичне рішення, Бербок одразу наголошує, що Німеччина, інші країни та організації "стараються щодня і від імені світової спільноти звертаються до президента Росії з проханням припинити бомбардування", хоча у відповідь бачать лише "нові звірства".
За словами глави МЗС ФРН, якби Україна перестала чинити опір, їй "прийшов би кінець, і страшні злочини проти народу були б повсякденним життям і в Києві".
"Це має бути ясно всім, хто вимагає, щоб ми перестали підтримувати Україну чи поступилися Путіну", - звернулася вона до "пацифістів".
Бербок вважає, що Путін "більш самотній та ізольований, ніж будь-коли", але за такий стан справ нібито "тільки він один несе відповідальність".
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Ваша правда !!
Шановна фрау Бербок , напишіть це маску в твіттер . Може це змусить його прийти до тями . .
К сожалению в рф такие у власти постоянно
Но этот особенно ипанутый
Чи ви хочете притомного керівника цього їбанарію?
Щоб вони воювали не так, як зараз, а по-справжньому ефективно?
І тоді наступить мир