Німеччина продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, - Шольц
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц у День німецької єдності, що відзначається 3 жовтня, закликав захищати зокрема і єдність України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Ми тримаємось разом і підтримуємо Україну та її громадян у їхній боротьбі за свободу, єдність та справедливість", - зазначив Шольц у відеозверненні.
Глава німецького уряду наголосив, що ФРН надає підтримку Києву вже тривалий час і дала зрозуміти президенту РФ Путіну, що "насильством не можна зрушити кордони".
Канцлер також запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".
Топ коментарі
+8 Олег Кущ e096799b
показати весь коментар03.10.2022 18:21
+1 Борменталь Незабаром
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+1 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар03.10.2022 18:21
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Шольц більше робит, ніж говорить.
Сколько нужно Германии.