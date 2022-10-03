Німеччина продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у День німецької єдності, що відзначається 3 жовтня, закликав захищати зокрема і єдність України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми тримаємось разом і підтримуємо Україну та її громадян у їхній боротьбі за свободу, єдність та справедливість", - зазначив Шольц у відеозверненні.

Глава німецького уряду наголосив, що ФРН надає підтримку Києву вже тривалий час і дала зрозуміти президенту РФ Путіну, що "насильством не можна зрушити кордони".

Канцлер також запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

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