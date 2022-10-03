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Німеччина продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у День німецької єдності, що відзначається 3 жовтня, закликав захищати зокрема і єдність України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми тримаємось разом і підтримуємо Україну та її громадян у їхній боротьбі за свободу, єдність та справедливість", - зазначив Шольц у відеозверненні.

Глава німецького уряду наголосив, що ФРН надає підтримку Києву вже тривалий час і дала зрозуміти президенту РФ Путіну, що "насильством не можна зрушити кордони".

Канцлер також запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц провів телефонну розмову із Зеленським: Німеччина ніколи не визнає "референдуми" на окупованих територіях

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Ну шо-то делают, и на том низкий поклон. Хотя старина Джонсон показал - что такое страйк
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03.10.2022 18:21
+1
ще ніколи в історія мінетчинна так не підтримувала Україну, як ніколи
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03.10.2022 18:18
+1
язиком ти майстерно володіешь..
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03.10.2022 18:21
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ще ніколи в історія мінетчинна так не підтримувала Україну, як ніколи
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03.10.2022 18:18 Відповісти
Спасибо им больше!добрые ,хорошие люди.
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03.10.2022 21:48 Відповісти
Ну шо-то делают, и на том низкий поклон. Хотя старина Джонсон показал - что такое страйк
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03.10.2022 18:21 Відповісти
язиком ти майстерно володіешь..
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03.10.2022 18:21 Відповісти
День єдності - це, все-таки свято. Вітаємо.
Шольц більше робит, ніж говорить.
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03.10.2022 18:26 Відповісти
підтримувати ковбасою
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03.10.2022 18:34 Відповісти
Это будет победа не Украины, это будет победа всего демократического мира!!!
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03.10.2022 18:56 Відповісти
підтримуй чмеркель.. так в тебе краще виходить херр шольц
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03.10.2022 20:48 Відповісти
Канцлер также заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину "столько, сколько нужно".

Сколько нужно Германии.
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03.10.2022 21:52 Відповісти
Та правильно! Говорити можна вічно!
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03.10.2022 21:52 Відповісти
 
 