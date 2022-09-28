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Шольц провів телефонну розмову із Зеленським: Німеччина ніколи не визнає "референдуми" на окупованих територіях

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів розмову із президентом Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau, про це повідомив представник німецького уряду Штеффан Гебестрайт.

Шольц обмінявся із Зеленським думками щодо військової, політичної та економічної ситуації в Україні, а також щодо можливостей подальшої підтримки, включно з відновленням.

Канцлер наголосив, що Німеччина не припиняє надавати Україні конкретну політичну, фінансову та гуманітарну підтримку у захисті її суверенітету та територіальної цілісності, включно з поставками зброї.

Стосовно ситуації в окупованих Росією Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях, канцлер наголосив, що Німеччина ніколи не визнає "результати" псевдореферендумів.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
підтримав теплим словом, а не холодною танковою бронею....

душа-чєловєк 😕
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28.09.2022 17:30
+6
А ще Шольц пообіцяв надати Україні ще одну СЗУ Гепард та 270 патронів до нього.
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28.09.2022 17:40
+4
Ну крымский сценарий вы тоже "не поддерживали" 8 лет и толку? пустые слова, "мы не поддержим референдум"
и ? ну и что?
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28.09.2022 17:37
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підтримав теплим словом, а не холодною танковою бронею....

душа-чєловєк 😕
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28.09.2022 17:30 Відповісти
«Тітушки» водять хороводи.

Російське інформаційне агентство «Новини» виклало відео, як в тимчасово окупованому Херсоні стоїть черга людей на виборчі дільниці, з триколорами в руках, для участі у псевдореферендумі щодо «приєднання» українського регіону до московії. «Тітушки» посміхаються на камеру російським тележурналістам «ЛАЙНОНЬЮС», співають радянські пісні та водять хороводи.

Українські партизани, що «кошмарять» херсонських зрадників та колаборантів повідомляють, що у передмісті міста стоїть на відстої колона автобусів з російськими номерами з Криму та Білгорода, які привезли російськомовних «виборців» на псевдореферендум. Водії кількох російських автобусів уже змінюють «раптово» спущені колеса на «запаски».

Збройні Сили України дотримуються «режиму тиші» і не турбують «бавовной» колаборантів та масовку з раши оскільки патріоти вночі закріпили в таємних місцях приховані камери.
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28.09.2022 19:49 Відповісти
пора хмельницкого шольцу вешать...
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28.09.2022 17:34 Відповісти
прорив, терпець урвався, оце почнеться...фарш- машина
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28.09.2022 17:37 Відповісти
Ну крымский сценарий вы тоже "не поддерживали" 8 лет и толку? пустые слова, "мы не поддержим референдум"
и ? ну и что?
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28.09.2022 17:37 Відповісти
І будували СП2. І Мерседес в Москві відкрили. І Бош обладнання для бронемашин постачали. І зброї на 200 млн. продали.
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28.09.2022 17:41 Відповісти
а чому не будувати "СП2", коли новобибраний Президент України сказав всій світовій спільноті, що в очах пуйла бачить мир, а війну в Україні розпочав Порошенко і йому вона вигідна, бо на ній він наживається. Ви кажете, шо німці в москві "Мерседес" відкрили? А в Запоріжжі наш Президент відкрив лінію по сборці ВАЗ, расєйських, то то нічого?
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28.09.2022 18:12 Відповісти
Усі однакові щодо рашки - і Зеля, і Порох. Про Зелю ви вже написали, а до Пороха Медведчук вночі їздив, голова АП Райнін пішов працювати головою харківської ОПЗЖ, а Порох дав команду СБУ зірвати блокування АКМУ купівлі Медведчуком нафтопроводу. А минулий голова АП Ложкін з Матвієнко фоткався.
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28.09.2022 18:19 Відповісти
Та ні, не всі однакові, особливо Порошенко і Зеленський. Почну з того, что не один депутат від ЄС не перейшов на бік ворога, а фактично більшість воює проти страшного ворога зі зброєю в руках, інші волонтерять. Чого не скажуш про партію Зеленського, депутати якого перейшли на бік ворога і пішли в "біга", за кордон, немає їх у війську, але регулярно отримують ордена і звання. Чомусь вибрали Буковелі, Трускавці і закордоння, деякі бункери. Райнін пішов в ОПЗЖ і все? А Наумов з команди Зеленського навалив ціле авто доларів, євро, золота і втік. А він генерал. Вам відомо, що справу проти Медведчука порушили за каденції Порошенко? А то, що телеканал "1+1" був власністю медведчука і коломойського, на якому виступав і виступає "95 квартал" і сам Президент? А раніше висткпав на "інтері" частка власності там також була медведчука. Щось вони дуже різні.
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28.09.2022 19:23 Відповісти
і ще головне, напишу окремо, щоб не зливалося з багатослвним текстом. У Зеленського основним меседжом було "какая разница" (ка каком языке разговаривать, какое название улицы, какой и кому стоит памятник, что рросияне хорошие, плохое их руководство...). А у Порошенко чітко, армія, мова, віра. Рух в ЄС і НАТО. І все це він будував і закріпив в закони, Конституцвію. Рух, же Володі "какая разница" закінчилося фіаско і він перейшов на меседжі Порошенко - армія, мова, ЄС, НАТО. Стійкий малорос не може визначи Томос автокефальної церкви, який він називав термосом, бо всі "прихожани" УПЦ філіала московської церкви є виборцями Зеленського і месежда "какая разница". Це коротко, а різниця між ними дуже велика і на мій погляд дуже далеко Зеленському до Порошенко. Ця відстань ніколи не подолається малороса до патріота, хоч яку футболку не надівай і як не тулися до армії, яку знищував.
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28.09.2022 19:37 Відповісти
Я про Зеленського та "какая разніца" з "термосом" все знаю. Ганебно це все.
А ти негатив про Пороха не бажаєш чути. Порох співпрацював з Медведчуком до кінця своєї каденції. Порох днем малював банер: Порошенко або Путін, а ввечорі виступав на медведчуковському каналі 112. І Райнін не пішов в ОПЗЖ. Він звідки прийшов в ОП, а потім повернувся до хазяїв. А комбінаха "нафтопровід" з СБУ та АКМУ - це, взагалі, верх цинізма. Бо чекали від нього "армія, мова, віра", а насправді була: "армія, мова, віра та що ще бажаєте, Вікторе Володимировичу".
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29.09.2022 10:36 Відповісти
А ще Шольц пообіцяв надати Україні ще одну СЗУ Гепард та 270 патронів до нього.
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28.09.2022 17:40 Відповісти
почитай на сайте мо что дали. уже 30 Гепардов, . Немцы миллиардов на 10 поддержали уже
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28.09.2022 19:24 Відповісти
Почитайте статтю, як Меркель заблокувала ПДЧ Украïни в НАТО, пiсля цього будувала СП2, а згодом заблокувала вже сплаченi Украïною снайперськi та антидроновi рушницi.
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28.09.2022 20:56 Відповісти
Кабмін призначив куратором найбільших держпідприємств менеджера авіакомпанії Коломойського
Джерело: https://biz.censor.net/n3370202
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28.09.2022 17:41 Відповісти
Кажуть шо Щольц прислал в Украину 7 000 гранатомётов Matador...и боеприпасов кучу...,Щольц стал убийцей танков и БТРов рабZeи...видел их применение...страшная штука...
Хмырь мавзолейный в ярости...
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28.09.2022 17:42 Відповісти
То шольц пьяний був напевно... 🤔
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28.09.2022 17:46 Відповісти
Хлопці кажуть файна мортира 🤣
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28.09.2022 18:03 Відповісти
то боевые дельфины ему мозги на место вставили )))
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28.09.2022 18:20 Відповісти
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО (ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ)

РЕФЕРЕНДУМЫ
В отличии от выборов, проходящих в нескольких избирательных округах, референдум охватывает ВСЮ территорию.

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)008rev-rus

Референдумы бывают признанные, непризнанные, частично признанные различными политическими силами, СТРАНАМИ.

Википедия
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28.09.2022 17:47 Відповісти
ну, не визнаєш, і що???
танки де????
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28.09.2022 18:07 Відповісти
танкт Т-64, "Оплот" на заводі Малишева в Харкові і розкомплектованих тисячі на різних складах. Запитайте у пана Верховного Головнокомандувача, чому він їх не виробляв і не ремонтував, російські війсьекові не німецькі землі окупували, а наші, то чому? А Шольцу кажіть велике дякую за те що дав те, що дав.
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28.09.2022 19:44 Відповісти
Herr #Scholz, wir danken für das
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28.09.2022 19:17 Відповісти
Wir bedanken uns dafür.
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28.09.2022 20:58 Відповісти
-"Стосовно ситуації в окупованих Росією Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях, канцлер наголосив, що Німеччина ніколи не визнає "результати" псевдореферендумів. сценарій написаний фсб і погоджений ЄС І США
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28.09.2022 20:59 Відповісти
 
 