Шольц провів телефонну розмову із Зеленським: Німеччина ніколи не визнає "референдуми" на окупованих територіях
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів розмову із президентом Володимиром Зеленським.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau, про це повідомив представник німецького уряду Штеффан Гебестрайт.
Шольц обмінявся із Зеленським думками щодо військової, політичної та економічної ситуації в Україні, а також щодо можливостей подальшої підтримки, включно з відновленням.
Канцлер наголосив, що Німеччина не припиняє надавати Україні конкретну політичну, фінансову та гуманітарну підтримку у захисті її суверенітету та територіальної цілісності, включно з поставками зброї.
Стосовно ситуації в окупованих Росією Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях, канцлер наголосив, що Німеччина ніколи не визнає "результати" псевдореферендумів.
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душа-чєловєк 😕
Російське інформаційне агентство «Новини» виклало відео, як в тимчасово окупованому Херсоні стоїть черга людей на виборчі дільниці, з триколорами в руках, для участі у псевдореферендумі щодо «приєднання» українського регіону до московії. «Тітушки» посміхаються на камеру російським тележурналістам «ЛАЙНОНЬЮС», співають радянські пісні та водять хороводи.
Українські партизани, що «кошмарять» херсонських зрадників та колаборантів повідомляють, що у передмісті міста стоїть на відстої колона автобусів з російськими номерами з Криму та Білгорода, які привезли російськомовних «виборців» на псевдореферендум. Водії кількох російських автобусів уже змінюють «раптово» спущені колеса на «запаски».
Збройні Сили України дотримуються «режиму тиші» і не турбують «бавовной» колаборантів та масовку з раши оскільки патріоти вночі закріпили в таємних місцях приховані камери.
и ? ну и что?
А ти негатив про Пороха не бажаєш чути. Порох співпрацював з Медведчуком до кінця своєї каденції. Порох днем малював банер: Порошенко або Путін, а ввечорі виступав на медведчуковському каналі 112. І Райнін не пішов в ОПЗЖ. Він звідки прийшов в ОП, а потім повернувся до хазяїв. А комбінаха "нафтопровід" з СБУ та АКМУ - це, взагалі, верх цинізма. Бо чекали від нього "армія, мова, віра", а насправді була: "армія, мова, віра та що ще бажаєте, Вікторе Володимировичу".
Джерело: https://biz.censor.net/n3370202
Хмырь мавзолейный в ярости...
РЕФЕРЕНДУМЫ
В отличии от выборов, проходящих в нескольких избирательных округах, референдум охватывает ВСЮ территорию.
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)008rev-rus
Референдумы бывают признанные, непризнанные, частично признанные различными политическими силами, СТРАНАМИ.
Википедия
танки де????