Шольц провел телефонный разговор с Зеленским: Германия никогда не признает "референдумы" на оккупированных территориях
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Канцлер Германии Олаф Шольц провел разговор с президентом Владимиром Зеленским.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau, об этом сообщил представитель немецкого правительства Штефан Гебестрайт.
Шольц обменялся с Зеленским мнениями о военной, политической и экономической ситуации в Украине, а также о возможностях дальнейшей поддержки, включая восстановление.
Канцлер подчеркнул, что Германия не прекращает оказывать Украине конкретную политическую, финансовую и гуманитарную поддержку в защите ее суверенитета и территориальной целостности, включая поставки оружия.
Относительно ситуации в оккупированных Россией Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях канцлер подчеркнул, что Германия никогда не признает "результаты" псевдореферендумов.
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душа-чєловєк 😕
Російське інформаційне агентство «Новини» виклало відео, як в тимчасово окупованому Херсоні стоїть черга людей на виборчі дільниці, з триколорами в руках, для участі у псевдореферендумі щодо «приєднання» українського регіону до московії. «Тітушки» посміхаються на камеру російським тележурналістам «ЛАЙНОНЬЮС», співають радянські пісні та водять хороводи.
Українські партизани, що «кошмарять» херсонських зрадників та колаборантів повідомляють, що у передмісті міста стоїть на відстої колона автобусів з російськими номерами з Криму та Білгорода, які привезли російськомовних «виборців» на псевдореферендум. Водії кількох російських автобусів уже змінюють «раптово» спущені колеса на «запаски».
Збройні Сили України дотримуються «режиму тиші» і не турбують «бавовной» колаборантів та масовку з раши оскільки патріоти вночі закріпили в таємних місцях приховані камери.
и ? ну и что?
А ти негатив про Пороха не бажаєш чути. Порох співпрацював з Медведчуком до кінця своєї каденції. Порох днем малював банер: Порошенко або Путін, а ввечорі виступав на медведчуковському каналі 112. І Райнін не пішов в ОПЗЖ. Він звідки прийшов в ОП, а потім повернувся до хазяїв. А комбінаха "нафтопровід" з СБУ та АКМУ - це, взагалі, верх цинізма. Бо чекали від нього "армія, мова, віра", а насправді була: "армія, мова, віра та що ще бажаєте, Вікторе Володимировичу".
Джерело: https://biz.censor.net/n3370202
Хмырь мавзолейный в ярости...
РЕФЕРЕНДУМЫ
В отличии от выборов, проходящих в нескольких избирательных округах, референдум охватывает ВСЮ территорию.
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)008rev-rus
Референдумы бывают признанные, непризнанные, частично признанные различными политическими силами, СТРАНАМИ.
Википедия
танки де????