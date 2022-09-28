РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13676 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
2 200 25
война (46566) Германия (6001) Шольц Олаф (543)

Шольц провел телефонный разговор с Зеленским: Германия никогда не признает "референдумы" на оккупированных территориях

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц провел разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau, об этом сообщил представитель немецкого правительства Штефан Гебестрайт.

Шольц обменялся с Зеленским мнениями о военной, политической и экономической ситуации в Украине, а также о возможностях дальнейшей поддержки, включая восстановление.

Канцлер подчеркнул, что Германия не прекращает оказывать Украине конкретную политическую, финансовую и гуманитарную поддержку в защите ее суверенитета и территориальной целостности, включая поставки оружия.

Относительно ситуации в оккупированных Россией Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях канцлер подчеркнул, что Германия никогда не признает "результаты" псевдореферендумов.

Смотрите также: Украинские воины освободили Новоселовку в Донецкой области. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
підтримав теплим словом, а не холодною танковою бронею....

душа-чєловєк 😕
показать весь комментарий
28.09.2022 17:30
+6
А ще Шольц пообіцяв надати Україні ще одну СЗУ Гепард та 270 патронів до нього.
показать весь комментарий
28.09.2022 17:40
+4
Ну крымский сценарий вы тоже "не поддерживали" 8 лет и толку? пустые слова, "мы не поддержим референдум"
и ? ну и что?
показать весь комментарий
28.09.2022 17:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
підтримав теплим словом, а не холодною танковою бронею....

душа-чєловєк 😕
показать весь комментарий
28.09.2022 17:30 Ответить
«Тітушки» водять хороводи.

Російське інформаційне агентство «Новини» виклало відео, як в тимчасово окупованому Херсоні стоїть черга людей на виборчі дільниці, з триколорами в руках, для участі у псевдореферендумі щодо «приєднання» українського регіону до московії. «Тітушки» посміхаються на камеру російським тележурналістам «ЛАЙНОНЬЮС», співають радянські пісні та водять хороводи.

Українські партизани, що «кошмарять» херсонських зрадників та колаборантів повідомляють, що у передмісті міста стоїть на відстої колона автобусів з російськими номерами з Криму та Білгорода, які привезли російськомовних «виборців» на псевдореферендум. Водії кількох російських автобусів уже змінюють «раптово» спущені колеса на «запаски».

Збройні Сили України дотримуються «режиму тиші» і не турбують «бавовной» колаборантів та масовку з раши оскільки патріоти вночі закріпили в таємних місцях приховані камери.
показать весь комментарий
28.09.2022 19:49 Ответить
пора хмельницкого шольцу вешать...
показать весь комментарий
28.09.2022 17:34 Ответить
прорив, терпець урвався, оце почнеться...фарш- машина
показать весь комментарий
28.09.2022 17:37 Ответить
Ну крымский сценарий вы тоже "не поддерживали" 8 лет и толку? пустые слова, "мы не поддержим референдум"
и ? ну и что?
показать весь комментарий
28.09.2022 17:37 Ответить
І будували СП2. І Мерседес в Москві відкрили. І Бош обладнання для бронемашин постачали. І зброї на 200 млн. продали.
показать весь комментарий
28.09.2022 17:41 Ответить
а чому не будувати "СП2", коли новобибраний Президент України сказав всій світовій спільноті, що в очах пуйла бачить мир, а війну в Україні розпочав Порошенко і йому вона вигідна, бо на ній він наживається. Ви кажете, шо німці в москві "Мерседес" відкрили? А в Запоріжжі наш Президент відкрив лінію по сборці ВАЗ, расєйських, то то нічого?
показать весь комментарий
28.09.2022 18:12 Ответить
Усі однакові щодо рашки - і Зеля, і Порох. Про Зелю ви вже написали, а до Пороха Медведчук вночі їздив, голова АП Райнін пішов працювати головою харківської ОПЗЖ, а Порох дав команду СБУ зірвати блокування АКМУ купівлі Медведчуком нафтопроводу. А минулий голова АП Ложкін з Матвієнко фоткався.
показать весь комментарий
28.09.2022 18:19 Ответить
Та ні, не всі однакові, особливо Порошенко і Зеленський. Почну з того, что не один депутат від ЄС не перейшов на бік ворога, а фактично більшість воює проти страшного ворога зі зброєю в руках, інші волонтерять. Чого не скажуш про партію Зеленського, депутати якого перейшли на бік ворога і пішли в "біга", за кордон, немає їх у війську, але регулярно отримують ордена і звання. Чомусь вибрали Буковелі, Трускавці і закордоння, деякі бункери. Райнін пішов в ОПЗЖ і все? А Наумов з команди Зеленського навалив ціле авто доларів, євро, золота і втік. А він генерал. Вам відомо, що справу проти Медведчука порушили за каденції Порошенко? А то, що телеканал "1+1" був власністю медведчука і коломойського, на якому виступав і виступає "95 квартал" і сам Президент? А раніше висткпав на "інтері" частка власності там також була медведчука. Щось вони дуже різні.
показать весь комментарий
28.09.2022 19:23 Ответить
і ще головне, напишу окремо, щоб не зливалося з багатослвним текстом. У Зеленського основним меседжом було "какая разница" (ка каком языке разговаривать, какое название улицы, какой и кому стоит памятник, что рросияне хорошие, плохое их руководство...). А у Порошенко чітко, армія, мова, віра. Рух в ЄС і НАТО. І все це він будував і закріпив в закони, Конституцвію. Рух, же Володі "какая разница" закінчилося фіаско і він перейшов на меседжі Порошенко - армія, мова, ЄС, НАТО. Стійкий малорос не може визначи Томос автокефальної церкви, який він називав термосом, бо всі "прихожани" УПЦ філіала московської церкви є виборцями Зеленського і месежда "какая разница". Це коротко, а різниця між ними дуже велика і на мій погляд дуже далеко Зеленському до Порошенко. Ця відстань ніколи не подолається малороса до патріота, хоч яку футболку не надівай і як не тулися до армії, яку знищував.
показать весь комментарий
28.09.2022 19:37 Ответить
Я про Зеленського та "какая разніца" з "термосом" все знаю. Ганебно це все.
А ти негатив про Пороха не бажаєш чути. Порох співпрацював з Медведчуком до кінця своєї каденції. Порох днем малював банер: Порошенко або Путін, а ввечорі виступав на медведчуковському каналі 112. І Райнін не пішов в ОПЗЖ. Він звідки прийшов в ОП, а потім повернувся до хазяїв. А комбінаха "нафтопровід" з СБУ та АКМУ - це, взагалі, верх цинізма. Бо чекали від нього "армія, мова, віра", а насправді була: "армія, мова, віра та що ще бажаєте, Вікторе Володимировичу".
показать весь комментарий
29.09.2022 10:36 Ответить
А ще Шольц пообіцяв надати Україні ще одну СЗУ Гепард та 270 патронів до нього.
показать весь комментарий
28.09.2022 17:40 Ответить
почитай на сайте мо что дали. уже 30 Гепардов, . Немцы миллиардов на 10 поддержали уже
показать весь комментарий
28.09.2022 19:24 Ответить
Почитайте статтю, як Меркель заблокувала ПДЧ Украïни в НАТО, пiсля цього будувала СП2, а згодом заблокувала вже сплаченi Украïною снайперськi та антидроновi рушницi.
показать весь комментарий
28.09.2022 20:56 Ответить
Кабмін призначив куратором найбільших держпідприємств менеджера авіакомпанії Коломойського
Джерело: https://biz.censor.net/n3370202
показать весь комментарий
28.09.2022 17:41 Ответить
Кажуть шо Щольц прислал в Украину 7 000 гранатомётов Matador...и боеприпасов кучу...,Щольц стал убийцей танков и БТРов рабZeи...видел их применение...страшная штука...
Хмырь мавзолейный в ярости...
показать весь комментарий
28.09.2022 17:42 Ответить
То шольц пьяний був напевно... 🤔
показать весь комментарий
28.09.2022 17:46 Ответить
Хлопці кажуть файна мортира 🤣
показать весь комментарий
28.09.2022 18:03 Ответить
то боевые дельфины ему мозги на место вставили )))
показать весь комментарий
28.09.2022 18:20 Ответить
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО (ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ)

РЕФЕРЕНДУМЫ
В отличии от выборов, проходящих в нескольких избирательных округах, референдум охватывает ВСЮ территорию.

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)008rev-rus

Референдумы бывают признанные, непризнанные, частично признанные различными политическими силами, СТРАНАМИ.

Википедия
показать весь комментарий
28.09.2022 17:47 Ответить
ну, не визнаєш, і що???
танки де????
показать весь комментарий
28.09.2022 18:07 Ответить
танкт Т-64, "Оплот" на заводі Малишева в Харкові і розкомплектованих тисячі на різних складах. Запитайте у пана Верховного Головнокомандувача, чому він їх не виробляв і не ремонтував, російські війсьекові не німецькі землі окупували, а наші, то чому? А Шольцу кажіть велике дякую за те що дав те, що дав.
показать весь комментарий
28.09.2022 19:44 Ответить
Herr #Scholz, wir danken für das
показать весь комментарий
28.09.2022 19:17 Ответить
Wir bedanken uns dafür.
показать весь комментарий
28.09.2022 20:58 Ответить
-"Стосовно ситуації в окупованих Росією Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях, канцлер наголосив, що Німеччина ніколи не визнає "результати" псевдореферендумів. сценарій написаний фсб і погоджений ЄС І США
показать весь комментарий
28.09.2022 20:59 Ответить
 
 