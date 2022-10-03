Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько нужно, - Шольц
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Канцлер Германии Олаф Шольц в День немецкого единства, который отмечают 3 октября, призвал защищать также и единство Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Мы держимся вместе и поддерживаем Украину и ее граждан в их борьбе за свободу, единство и справедливость", – отметил Шольц в видеообращении.
Глава германского правительства подчеркнул, что ФРГ оказывает поддержку Киеву уже длительное время и дала понять президенту РФ Путину, что "насилием нельзя сдвинуть границы".
Канцлер также заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину "столько, сколько нужно".
Топ комментарии
+8 Олег Кущ e096799b
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+1 Борменталь Незабаром
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+1 Alex Sav 8157c114
показать весь комментарий03.10.2022 18:21
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Шольц більше робит, ніж говорить.
Сколько нужно Германии.