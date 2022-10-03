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Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько нужно, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц в День немецкого единства, который отмечают 3 октября, призвал защищать также и единство Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы держимся вместе и поддерживаем Украину и ее граждан в их борьбе за свободу, единство и справедливость", – отметил Шольц в видеообращении.

Глава германского правительства подчеркнул, что ФРГ оказывает поддержку Киеву уже длительное время и дала понять президенту РФ Путину, что "насилием нельзя сдвинуть границы".

Канцлер также заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину "столько, сколько нужно".

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Топ комментарии
+8
Ну шо-то делают, и на том низкий поклон. Хотя старина Джонсон показал - что такое страйк
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03.10.2022 18:21
+1
ще ніколи в історія мінетчинна так не підтримувала Україну, як ніколи
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03.10.2022 18:18
+1
язиком ти майстерно володіешь..
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03.10.2022 18:21
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ще ніколи в історія мінетчинна так не підтримувала Україну, як ніколи
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03.10.2022 18:18 Ответить
Спасибо им больше!добрые ,хорошие люди.
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03.10.2022 21:48 Ответить
Ну шо-то делают, и на том низкий поклон. Хотя старина Джонсон показал - что такое страйк
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03.10.2022 18:21 Ответить
язиком ти майстерно володіешь..
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03.10.2022 18:21 Ответить
День єдності - це, все-таки свято. Вітаємо.
Шольц більше робит, ніж говорить.
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03.10.2022 18:26 Ответить
підтримувати ковбасою
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03.10.2022 18:34 Ответить
Это будет победа не Украины, это будет победа всего демократического мира!!!
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03.10.2022 18:56 Ответить
підтримуй чмеркель.. так в тебе краще виходить херр шольц
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03.10.2022 20:48 Ответить
Канцлер также заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину "столько, сколько нужно".

Сколько нужно Германии.
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03.10.2022 21:52 Ответить
Та правильно! Говорити можна вічно!
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03.10.2022 21:52 Ответить
 
 