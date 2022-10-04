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ВСУ освободили села Богуславка и Боровская Андреевка Харьковской области. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Села Боровская Андреевка и Богуславка Боровской объединенной территориальной громады Изюмского района Харьковской области освобождены от российской оккупации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Боровского поселкового совета.
"04.10.2022 - Богуславка встретила освободителей!" - говорится в сообщении.
Позже было обнародовано видео поднятия Государственного Флага над сельским административным зданием, с подписью "Село Боровская Андреевка - Украина!"
Оба села расположены к северу от Боровой, освобожденной в понедельник, 3 октября.
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