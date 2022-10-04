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ВСУ освободили села Богуславка и Боровская Андреевка Харьковской области. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Села Боровская Андреевка и Богуславка Боровской объединенной территориальной громады Изюмского района Харьковской области освобождены от российской оккупации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Боровского поселкового совета.

"04.10.2022 - Богуславка встретила освободителей!" - говорится в сообщении.

Позже было обнародовано видео поднятия Государственного Флага над сельским административным зданием, с подписью "Село Боровская Андреевка - Украина!"

Оба села расположены к северу от Боровой, освобожденной в понедельник, 3 октября.

Смотрите: Оккупанты нанесли ракетный удар по пгт Шевченково на Харьковщине, повреждены дома мирных жителей, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

ВСУ освободили села Богуславка и Боровская Андреевка Харьковской области 01
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Топ комментарии
+45
Героям слава, бережи вас Господь
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04.10.2022 15:53
+40
******* кацапів!!!
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04.10.2022 15:52
+30
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04.10.2022 16:10
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******* кацапів!!!
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04.10.2022 15:52 Ответить
Харківщині ще зовсім трошки залишилося, щоб стати повністю визволеною, кілька селищ
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04.10.2022 17:03 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь
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04.10.2022 15:53 Ответить
Deeepstate карта не встигає за ЗСУ!
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04.10.2022 15:57 Ответить
Всё как надо.
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04.10.2022 15:58 Ответить
так, Богуславка вже позначена на мапі.
нема ще Давидового Броду.
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04.10.2022 16:02 Ответить
Ви не встигаєте оновлювати карту. )))

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04.10.2022 16:15 Ответить
- Девушка, а у вас есть карта Российской Федерации?
- Вам за какое число?
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05.10.2022 07:47 Ответить
Сьогодні російські війська звільняють місто за містом ... але є нюанс.
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04.10.2022 15:58 Ответить
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04.10.2022 16:10 Ответить
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04.10.2022 16:15 Ответить
Нашим Захисникам -Слава!!Кровью и потом вони зачищають Україну від рашистського зверья.
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04.10.2022 16:26 Ответить
касапи в своїх пабліках "скаржаться":
"В сводке МО (конашенкова) ничего про потерянные территории нет"
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04.10.2022 16:38 Ответить
😆
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04.10.2022 16:52 Ответить
То Ніколи їх територіями не було, тому вони й не втрачають нічого
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04.10.2022 17:02 Ответить
Так, всё ж по плану, потерь нет.
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04.10.2022 17:24 Ответить
 
 