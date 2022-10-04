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ЗСУ визволили села Богуславка та Борівська Андріївка на Харківщині. ВIДЕО
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Села Борівська Андріївка та Богуславка Борівської об’єднаної територіальної громади Ізюмського району Харківської області звільнені від російської окупації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Борівської селищної ради.
"04.10.2022 - Богуславка зустріла визволителів!" - сказано у повідомленні.
Пізніше було оприлюднено відео підняття Державного Прапора над сільською адміністративною будівлею, з підписом "Село Борівська Андріївка - Україна!".
Обидва села розміщені на північ від смт Борова, звільненого у понеділок, 3 жовтня.
Топ коментарі
+45 Чайка Київ
показати весь коментар04.10.2022 15:53
+40 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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+30 Маркиз
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нема ще Давидового Броду.
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"В сводке МО (конашенкова) ничего про потерянные территории нет"