УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15638 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
22 783 17
війна (56511) визволення (556) Харківщина (4281) деокупація (927)

ЗСУ визволили села Богуславка та Борівська Андріївка на Харківщині. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Села Борівська Андріївка та Богуславка Борівської об’єднаної територіальної громади Ізюмського району Харківської області звільнені від російської окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Борівської селищної ради.

"04.10.2022 - Богуславка зустріла визволителів!" - сказано у повідомленні.

Пізніше було оприлюднено відео підняття Державного Прапора над сільською адміністративною будівлею, з підписом "Село Борівська Андріївка - Україна!".

Обидва села розміщені на північ від смт Борова, звільненого у понеділок, 3 жовтня.

Також читайте: ЗСУ визволили Борову та Шийківку на Харківщині. ВIДЕО

ЗСУ визволили села Богуславка та Борівська Андріївка на Харківщині 01

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+45
Героям слава, бережи вас Господь
показати весь коментар
04.10.2022 15:53
+40
******* кацапів!!!
показати весь коментар
04.10.2022 15:52
+30
показати весь коментар
04.10.2022 16:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
******* кацапів!!!
показати весь коментар
04.10.2022 15:52 Відповісти
Харківщині ще зовсім трошки залишилося, щоб стати повністю визволеною, кілька селищ
показати весь коментар
04.10.2022 17:03 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь
показати весь коментар
04.10.2022 15:53 Відповісти
Deeepstate карта не встигає за ЗСУ!
показати весь коментар
04.10.2022 15:57 Відповісти
Всё как надо.
показати весь коментар
04.10.2022 15:58 Відповісти
так, Богуславка вже позначена на мапі.
нема ще Давидового Броду.
показати весь коментар
04.10.2022 16:02 Відповісти
Ви не встигаєте оновлювати карту. )))

показати весь коментар
04.10.2022 16:15 Відповісти
- Девушка, а у вас есть карта Российской Федерации?
- Вам за какое число?
показати весь коментар
05.10.2022 07:47 Відповісти
Сьогодні російські війська звільняють місто за містом ... але є нюанс.
показати весь коментар
04.10.2022 15:58 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2022 16:10 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2022 16:15 Відповісти
Нашим Захисникам -Слава!!Кровью и потом вони зачищають Україну від рашистського зверья.
показати весь коментар
04.10.2022 16:26 Відповісти
касапи в своїх пабліках "скаржаться":
"В сводке МО (конашенкова) ничего про потерянные территории нет"
показати весь коментар
04.10.2022 16:38 Відповісти
😆
показати весь коментар
04.10.2022 16:52 Відповісти
То Ніколи їх територіями не було, тому вони й не втрачають нічого
показати весь коментар
04.10.2022 17:02 Відповісти
Так, всё ж по плану, потерь нет.
показати весь коментар
04.10.2022 17:24 Відповісти
 
 