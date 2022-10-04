ЗСУ визволили села Богуславка та Борівська Андріївка на Харківщині. ВIДЕО

Села Борівська Андріївка та Богуславка Борівської об’єднаної територіальної громади Ізюмського району Харківської області звільнені від російської окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Борівської селищної ради.

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"04.10.2022 - Богуславка зустріла визволителів!" - сказано у повідомленні.

Пізніше було оприлюднено відео підняття Державного Прапора над сільською адміністративною будівлею, з підписом "Село Борівська Андріївка - Україна!".

Обидва села розміщені на північ від смт Борова, звільненого у понеділок, 3 жовтня.

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