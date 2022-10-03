ЗСУ визволили Борову та Шийківку на Харківщині. ВIДЕО

Українські захисники визволили Борову та Шийківку на Харківщині.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"З'явилася інформація, що ЗСУ звільнили Борову та Шийківку на Харківщині. До виходу на кордон Луганської області залишилося небагато", - йдеться в повідомленні.

Наразі очікується підтвердження від Генштабу ЗСУ.

Також читайте: У селі Михайлівка на Херсонщині ЗСУ розгорнули український прапор. ФОТО



