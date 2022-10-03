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ЗСУ визволили Борову та Шийківку на Харківщині. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники визволили Борову та Шийківку на Харківщині.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"З'явилася інформація, що ЗСУ звільнили Борову та Шийківку на Харківщині. До виходу на кордон Луганської області залишилося небагато", - йдеться в повідомленні.

Наразі очікується підтвердження від Генштабу ЗСУ.

Також читайте: У селі Михайлівка на Херсонщині ЗСУ розгорнули український прапор. ФОТО

ЗСУ визволили Борову та Шийківку на Харківщині 01
ЗСУ визволили Борову та Шийківку на Харківщині 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+39
час назад парашники начали сраться в своих каналах
"⚡️Вооружённые силы Украины пересекли административную границу "лнр" и закрепились в направлении Лисичанска, сообщил представитель народной милиции "лнр" андрей марочко" (С)
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03.10.2022 13:59
+36
Сейчас каждый метр освобожденной нашей земли встречаем со слезами на глазах. А до войны никто не ценил ни нашу землю, ни свободу ни наших людей. Может хоть после войны все изменится
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03.10.2022 14:16
+27
Это два крупных села, за которыми до Сватова вряд ли вообще есть укрепрайоны, до границы луганщины осталсь проехать одно маленькое село - Першотравневое. Скорее всего завтра наши войска пересекут админкордон с луганщиной, а путину снова придётся менять командующего армией.
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03.10.2022 14:10
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03.10.2022 13:56 Відповісти
час назад парашники начали сраться в своих каналах
"⚡️Вооружённые силы Украины пересекли административную границу "лнр" и закрепились в направлении Лисичанска, сообщил представитель народной милиции "лнр" андрей марочко" (С)
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03.10.2022 13:59 Відповісти
админграница ЛНР в некоторых местах была пересечена несколько дней назад, но оперативного пересечения ещё не было.
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03.10.2022 14:16 Відповісти
Білогорівка + Золотарівка (ймовірно) - це Луганщина.
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03.10.2022 14:40 Відповісти
Освобождение одной Белогоровки это ещё не оперативный фронт на луганщине. Золотарёвка и все остальные сёла из нейтральной полосы ещё не зачищены. Так что говорить о луганском фронте пока рано, он появится вероятно завтра-послезавтра, когда серая зона превратится в освобождённую и зачищенную линию фронта длиной в несколько десятков км.
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03.10.2022 15:36 Відповісти
Так Гайдай же говорил, что одно село на Луганщине орки так и не взяли. Т.е., по его словам полного выхода ВСУ с территории Луганщины не было. С чего тогда такой кипиш с "пересечением границы"? Или Гайдай пи@дел?
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03.10.2022 14:25 Відповісти
"все врут. никому верить нельзя. мне - можно" (С)
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03.10.2022 14:36 Відповісти
Он это говорил в июле, когда ЗСУ выши из Лисичанска. С тех пор граница смещалась к Бахмуту по несколько десятков метров в день. С другой стороны, знаменитая Білогорівка уже довольно долго находится под контролем ЗСУ, а это уже - Луганщина.
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03.10.2022 14:41 Відповісти
19-20 вересня ЗСУ звільнили Білогорівку
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03.10.2022 14:43 Відповісти
Чи означає це що мою рідну Харківщину остаточно звільнили від смердючих орків?
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03.10.2022 15:24 Відповісти
Вы диванного воена Германии спрашиваете?
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03.10.2022 15:54 Відповісти
Им нужно будет много туалетной бумаги
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03.10.2022 15:32 Відповісти
Щира подяка нашим бійцям - визволителям 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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03.10.2022 14:03 Відповісти
Боровая - это гут
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03.10.2022 14:03 Відповісти
Дякуємо,наші рідненькі!Низький уклін всім нашим захисникам і волонтерам!
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03.10.2022 14:06 Відповісти
Это два крупных села, за которыми до Сватова вряд ли вообще есть укрепрайоны, до границы луганщины осталсь проехать одно маленькое село - Першотравневое. Скорее всего завтра наши войска пересекут админкордон с луганщиной, а путину снова придётся менять командующего армией.
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03.10.2022 14:10 Відповісти
Борова бывший райцентр
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03.10.2022 14:46 Відповісти
Поставит новый чемоданчик.
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03.10.2022 14:46 Відповісти
Дык, где ж столько командующих напасешьси????
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03.10.2022 15:14 Відповісти
Подпишут реабилитацю бывшим.
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03.10.2022 15:43 Відповісти
Пiсля пузыря у них кожен таксист -командувач...У наших таксистiв справи набагато краще -iм навiть i пузиря непотрiбно...
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03.10.2022 16:01 Відповісти
Сейчас каждый метр освобожденной нашей земли встречаем со слезами на глазах. А до войны никто не ценил ни нашу землю, ни свободу ни наших людей. Может хоть после войны все изменится
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03.10.2022 14:16 Відповісти
100%
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03.10.2022 14:31 Відповісти
Кожне українське село відчуваємо рідним. Після війни селам - особливу увагу і домогу на відновлення. Міста якось самі та упораються.
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03.10.2022 14:39 Відповісти
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03.10.2022 15:10 Відповісти
о тут 100% згода бо я теж про це часто думаю!!!
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03.10.2022 15:14 Відповісти
🙏🙏🙏
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03.10.2022 15:15 Відповісти
А хтось, хто має хоча б пару звивин, може, навіть мову нарешті опанує.
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03.10.2022 15:34 Відповісти
сначала изменится, потом откатится. два шага вперед, один назад
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03.10.2022 15:54 Відповісти
До Повномаштабної Визвольної Війни багато на сході України навіть не розуміли ЩО ТАКЕ ВОЛЯ.

Тільки пройшовши катарсіс окупацією рашистами ці люди зрозуміли наскільки важлива Воля і Свобода - те що дає Українська Держава кожному громаданяну.
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03.10.2022 17:21 Відповісти
...нікто нє цєніл, - це ти кого маєш на увазі себе та собі подібних, які прозріли на одне око, що можете бути частиною народу України, а не насєлєнієм какаяразніца, пора вже прозріти і на друге око та усвідомити, в Україні є своя мова УКРАЇНСЬКА, а не язик окупанта. Так що зберись з думками.
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03.10.2022 17:59 Відповісти
Кремінна і Сватове на черзі.
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03.10.2022 14:20 Відповісти
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03.10.2022 14:33 Відповісти
Он як кацапському "витьязю" пельку товче..Так це тiльки молодший брат-старший вже б довбану макiтру з плечима зрiвняв...
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03.10.2022 16:09 Відповісти
там до Сватово вже доплюнути можна.
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03.10.2022 14:36 Відповісти
Слину для Бiлгорода прибережи...
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03.10.2022 16:11 Відповісти
по срачу у парашных пропагандонов, пока всё идёт нормальн. начинают даже упоминать, шо типо "виноград кислый и не очень то такой и нужен" ))) - " Если уж по-честному, то гипотетическая потеря союзными силами Кременной, на данном участке вовсе не хороша, но для них не критична" (С) )))))
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03.10.2022 14:55 Відповісти
Героям слава!!! Бережи та допомагай вам, рідненькі, Господь і Матінка Богородиця
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03.10.2022 14:57 Відповісти
🙏🙏🙏
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03.10.2022 18:42 Відповісти
А то ничего, что минобороны неоднократно призывало не трындеть (заменю более подходящее слово цензурным) заранее, до официального сообщения? Тоше опять неймется, скучает пацан.
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03.10.2022 14:59 Відповісти
там ще є такий пустомеля "гайдай".
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03.10.2022 15:15 Відповісти
перекажіть тому виродкові Геращенку, що у нас не кордон з Луганською областю, а адміністративна межа.
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03.10.2022 15:14 Відповісти
...в нього методичка від рюкзаковича де значиться днр, а не так звана. Головне засвітитись на успіху ЗСУ до якого взагалі жодною ногою, - мудак.
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03.10.2022 18:02 Відповісти
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03.10.2022 16:31 Відповісти
 
 