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ЗСУ визволили Борову та Шийківку на Харківщині. ВIДЕО
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Українські захисники визволили Борову та Шийківку на Харківщині.
Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"З'явилася інформація, що ЗСУ звільнили Борову та Шийківку на Харківщині. До виходу на кордон Луганської області залишилося небагато", - йдеться в повідомленні.
Наразі очікується підтвердження від Генштабу ЗСУ.
Топ коментарі
+39 Fjall_Raven
показати весь коментар03.10.2022 13:59
+36 Valter Valter
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+27 Психиатрическая больница No1
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"⚡️Вооружённые силы Украины пересекли административную границу "лнр" и закрепились в направлении Лисичанска, сообщил представитель народной милиции "лнр" андрей марочко" (С)
Тільки пройшовши катарсіс окупацією рашистами ці люди зрозуміли наскільки важлива Воля і Свобода - те що дає Українська Держава кожному громаданяну.