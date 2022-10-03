ВСУ освободили Боровую и Шейковку в Харьковской области. ВИДЕО

Украинские защитники освободили Боровую и Шейковку в Харьковской области.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Появилась информация, что ВСУ освободили Боровую и Шейковку в Харьковской области. До выхода на границу Луганской области осталось немного", - говорится в сообщении.

Ожидается подтверждение от Генштаба ВСУ.

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