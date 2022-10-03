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ВСУ освободили Боровую и Шейковку в Харьковской области. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники освободили Боровую и Шейковку в Харьковской области.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Появилась информация, что ВСУ освободили Боровую и Шейковку в Харьковской области. До выхода на границу Луганской области осталось немного", - говорится в сообщении.
Ожидается подтверждение от Генштаба ВСУ.
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Тільки пройшовши катарсіс окупацією рашистами ці люди зрозуміли наскільки важлива Воля і Свобода - те що дає Українська Держава кожному громаданяну.