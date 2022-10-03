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ВСУ освободили Боровую и Шейковку в Харьковской области. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники освободили Боровую и Шейковку в Харьковской области.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Появилась информация, что ВСУ освободили Боровую и Шейковку в Харьковской области. До выхода на границу Луганской области осталось немного", - говорится в сообщении.

Ожидается подтверждение от Генштаба ВСУ.

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ВСУ освободили Боровую и Шейковку в Харьковской области 01
ВСУ освободили Боровую и Шейковку в Харьковской области 02
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Топ комментарии
+39
час назад парашники начали сраться в своих каналах
"⚡️Вооружённые силы Украины пересекли административную границу "лнр" и закрепились в направлении Лисичанска, сообщил представитель народной милиции "лнр" андрей марочко" (С)
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03.10.2022 13:59
+36
Сейчас каждый метр освобожденной нашей земли встречаем со слезами на глазах. А до войны никто не ценил ни нашу землю, ни свободу ни наших людей. Может хоть после войны все изменится
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03.10.2022 14:16
+27
Это два крупных села, за которыми до Сватова вряд ли вообще есть укрепрайоны, до границы луганщины осталсь проехать одно маленькое село - Першотравневое. Скорее всего завтра наши войска пересекут админкордон с луганщиной, а путину снова придётся менять командующего армией.
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03.10.2022 14:10
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Отличная работа . Мы вам помогаем .
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03.10.2022 13:56 Ответить
час назад парашники начали сраться в своих каналах
"⚡️Вооружённые силы Украины пересекли административную границу "лнр" и закрепились в направлении Лисичанска, сообщил представитель народной милиции "лнр" андрей марочко" (С)
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03.10.2022 13:59 Ответить
админграница ЛНР в некоторых местах была пересечена несколько дней назад, но оперативного пересечения ещё не было.
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03.10.2022 14:16 Ответить
Білогорівка + Золотарівка (ймовірно) - це Луганщина.
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03.10.2022 14:40 Ответить
Освобождение одной Белогоровки это ещё не оперативный фронт на луганщине. Золотарёвка и все остальные сёла из нейтральной полосы ещё не зачищены. Так что говорить о луганском фронте пока рано, он появится вероятно завтра-послезавтра, когда серая зона превратится в освобождённую и зачищенную линию фронта длиной в несколько десятков км.
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03.10.2022 15:36 Ответить
Так Гайдай же говорил, что одно село на Луганщине орки так и не взяли. Т.е., по его словам полного выхода ВСУ с территории Луганщины не было. С чего тогда такой кипиш с "пересечением границы"? Или Гайдай пи@дел?
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03.10.2022 14:25 Ответить
"все врут. никому верить нельзя. мне - можно" (С)
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03.10.2022 14:36 Ответить
Он это говорил в июле, когда ЗСУ выши из Лисичанска. С тех пор граница смещалась к Бахмуту по несколько десятков метров в день. С другой стороны, знаменитая Білогорівка уже довольно долго находится под контролем ЗСУ, а это уже - Луганщина.
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03.10.2022 14:41 Ответить
19-20 вересня ЗСУ звільнили Білогорівку
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03.10.2022 14:43 Ответить
Чи означає це що мою рідну Харківщину остаточно звільнили від смердючих орків?
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03.10.2022 15:24 Ответить
Вы диванного воена Германии спрашиваете?
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03.10.2022 15:54 Ответить
Им нужно будет много туалетной бумаги
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03.10.2022 15:32 Ответить
Щира подяка нашим бійцям - визволителям 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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03.10.2022 14:03 Ответить
Боровая - это гут
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03.10.2022 14:03 Ответить
Дякуємо,наші рідненькі!Низький уклін всім нашим захисникам і волонтерам!
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03.10.2022 14:06 Ответить
Это два крупных села, за которыми до Сватова вряд ли вообще есть укрепрайоны, до границы луганщины осталсь проехать одно маленькое село - Першотравневое. Скорее всего завтра наши войска пересекут админкордон с луганщиной, а путину снова придётся менять командующего армией.
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03.10.2022 14:10 Ответить
Борова бывший райцентр
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03.10.2022 14:46 Ответить
Поставит новый чемоданчик.
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03.10.2022 14:46 Ответить
Дык, где ж столько командующих напасешьси????
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03.10.2022 15:14 Ответить
Подпишут реабилитацю бывшим.
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03.10.2022 15:43 Ответить
Пiсля пузыря у них кожен таксист -командувач...У наших таксистiв справи набагато краще -iм навiть i пузиря непотрiбно...
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03.10.2022 16:01 Ответить
Сейчас каждый метр освобожденной нашей земли встречаем со слезами на глазах. А до войны никто не ценил ни нашу землю, ни свободу ни наших людей. Может хоть после войны все изменится
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03.10.2022 14:16 Ответить
100%
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03.10.2022 14:31 Ответить
Кожне українське село відчуваємо рідним. Після війни селам - особливу увагу і домогу на відновлення. Міста якось самі та упораються.
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03.10.2022 14:39 Ответить
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03.10.2022 15:10 Ответить
о тут 100% згода бо я теж про це часто думаю!!!
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03.10.2022 15:14 Ответить
🙏🙏🙏
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03.10.2022 15:15 Ответить
А хтось, хто має хоча б пару звивин, може, навіть мову нарешті опанує.
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03.10.2022 15:34 Ответить
сначала изменится, потом откатится. два шага вперед, один назад
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03.10.2022 15:54 Ответить
До Повномаштабної Визвольної Війни багато на сході України навіть не розуміли ЩО ТАКЕ ВОЛЯ.

Тільки пройшовши катарсіс окупацією рашистами ці люди зрозуміли наскільки важлива Воля і Свобода - те що дає Українська Держава кожному громаданяну.
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03.10.2022 17:21 Ответить
...нікто нє цєніл, - це ти кого маєш на увазі себе та собі подібних, які прозріли на одне око, що можете бути частиною народу України, а не насєлєнієм какаяразніца, пора вже прозріти і на друге око та усвідомити, в Україні є своя мова УКРАЇНСЬКА, а не язик окупанта. Так що зберись з думками.
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03.10.2022 17:59 Ответить
Кремінна і Сватове на черзі.
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03.10.2022 14:20 Ответить
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03.10.2022 14:33 Ответить
Он як кацапському "витьязю" пельку товче..Так це тiльки молодший брат-старший вже б довбану макiтру з плечима зрiвняв...
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03.10.2022 16:09 Ответить
там до Сватово вже доплюнути можна.
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03.10.2022 14:36 Ответить
Слину для Бiлгорода прибережи...
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03.10.2022 16:11 Ответить
по срачу у парашных пропагандонов, пока всё идёт нормальн. начинают даже упоминать, шо типо "виноград кислый и не очень то такой и нужен" ))) - " Если уж по-честному, то гипотетическая потеря союзными силами Кременной, на данном участке вовсе не хороша, но для них не критична" (С) )))))
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03.10.2022 14:55 Ответить
Героям слава!!! Бережи та допомагай вам, рідненькі, Господь і Матінка Богородиця
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03.10.2022 14:57 Ответить
🙏🙏🙏
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03.10.2022 18:42 Ответить
А то ничего, что минобороны неоднократно призывало не трындеть (заменю более подходящее слово цензурным) заранее, до официального сообщения? Тоше опять неймется, скучает пацан.
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03.10.2022 14:59 Ответить
там ще є такий пустомеля "гайдай".
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03.10.2022 15:15 Ответить
перекажіть тому виродкові Геращенку, що у нас не кордон з Луганською областю, а адміністративна межа.
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03.10.2022 15:14 Ответить
...в нього методичка від рюкзаковича де значиться днр, а не так звана. Головне засвітитись на успіху ЗСУ до якого взагалі жодною ногою, - мудак.
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03.10.2022 18:02 Ответить
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03.10.2022 16:31 Ответить
 
 