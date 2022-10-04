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Оккупанты строят "государственную границу" в Васильевке в Запорожской области, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

василівка

В Васильевке - единственном населенном пункте, через который можно выехать с временно захваченных территорий Украины в Запорожье, захватчики строят "государственную границу".

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Васильевке пытаются обустроить "государственную границу", как они считают, со всеми правилами пересечения, которые они придумали. Не пускают мужчин призывного возраста. Транзит с оккупированной территории прекращен с обеих сторон. Оккупанты пытаются построить "границу", как в свое время в Крыму и на Донбассе", - сказал он.

Старух напомнил, что за минувшие сутки с временно захваченных территорий Украины через Васильевку смогли выехать только 43 человека, в то время как на прошлой неделе эта цифра достигала 1500 - 2000 человек в день.

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Топ комментарии
+28
Дєбіли, ***...
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04.10.2022 15:51
+26
от на тії стовпчики пагранічнийа їх і будуть сраками садити. щоб було красиво та естетично і щоб усі бачили шо з кацапськіми пагранічнікамі сталось
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04.10.2022 15:53
+22
Філія санаторія ім Кащенка ...

Скоро почнут на туалетному папірі малювати гроші !
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04.10.2022 15:58
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Державний кондом...
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04.10.2022 15:48 Ответить
а допомогає той скульптор, що на мокшандії з гівна нєтлєнку ваяє?
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04.10.2022 15:52 Ответить
Дєбіли, ***...
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04.10.2022 15:51 Ответить
от на тії стовпчики пагранічнийа їх і будуть сраками садити. щоб було красиво та естетично і щоб усі бачили шо з кацапськіми пагранічнікамі сталось
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04.10.2022 15:53 Ответить
Філія санаторія ім Кащенка ...

Скоро почнут на туалетному папірі малювати гроші !
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04.10.2022 15:58 Ответить
комент дня
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04.10.2022 16:08 Ответить
І буде в них своя валюта 😄
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04.10.2022 16:26 Ответить
В дурдомi валянок ***** та нахвалюють...
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04.10.2022 16:42 Ответить
Терористи в особливо великих маштабах .
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04.10.2022 16:00 Ответить
Когда за последние дни россии "убыло" на несколько тысяч квадратных километров это самая что ни на есть своевременная задача
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04.10.2022 16:00 Ответить
Яценюк никогда стену не строил.
Для того что бы каца обвинить,надо сначала что то нарушить(перелезть,подлезть)-в этом смысл того забора иначе все просто заблудились.
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04.10.2022 16:03 Ответить
Заблудились как ты на этом форуме, вата
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04.10.2022 16:16 Ответить
То есть кацапы сразу строят границы,за месяц окопы из бетона в 3 ряда?
А 300 Архитекторов всё еще в Буче дожидаются?
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04.10.2022 16:01 Ответить
"Короче - это теперь моя песочница ...( чим би дитя е@анутое не балувалося, аби не руками ) "
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04.10.2022 16:03 Ответить
Нема спокою їб###нутим.
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04.10.2022 16:04 Ответить
Який нах "державний кордон"?🤦
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04.10.2022 16:06 Ответить
А КПП у вигляді унітазу, шоб Сіярто та Орбана приймати
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04.10.2022 16:07 Ответить
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04.10.2022 16:07 Ответить
Стрелкофф стратеххх, ну що сказати - СЛАВА ЗСУ
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04.10.2022 16:09 Ответить
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04.10.2022 16:15 Ответить
ЗСУ нарисує їм кордон на лобі.
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04.10.2022 16:28 Ответить
у ЗСУ безвіз.І моліть Бога,кацапи,щоб десь на Кубані їм набридло подорожувати...
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04.10.2022 16:29 Ответить
Наші танкісти в тонкостях "прикордонних знаків *********" точно не розбираються...
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04.10.2022 16:35 Ответить
Дурня. ЗСУ пройдуть прямо через шлагбаум і дозволу не спитають.
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04.10.2022 17:01 Ответить
хаймарс ?
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04.10.2022 17:08 Ответить
Рабсея без границ в своей епанутости.
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04.10.2022 17:15 Ответить
Хрєн ми ложили на ваш ''кордон'' ))
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04.10.2022 17:27 Ответить
Юрій Горліс-Горський писав, що за часів Холодного Яру у Кам'янці кацапи поставили залогу на залізничному переїзді. А вранці виявили, що голови всіх вартових стоять на палях вздовж залізниці.
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04.10.2022 18:48 Ответить
то що не можна накривати мінами тих орків на «кордоні»
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04.10.2022 20:01 Ответить
 
 