Оккупанты строят "государственную границу" в Васильевке в Запорожской области, - ОВА

В Васильевке - единственном населенном пункте, через который можно выехать с временно захваченных территорий Украины в Запорожье, захватчики строят "государственную границу".

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Васильевке пытаются обустроить "государственную границу", как они считают, со всеми правилами пересечения, которые они придумали. Не пускают мужчин призывного возраста. Транзит с оккупированной территории прекращен с обеих сторон. Оккупанты пытаются построить "границу", как в свое время в Крыму и на Донбассе", - сказал он.

Старух напомнил, что за минувшие сутки с временно захваченных территорий Украины через Васильевку смогли выехать только 43 человека, в то время как на прошлой неделе эта цифра достигала 1500 - 2000 человек в день.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Разрушен реабилитационный центр для детей с особыми потребностями - Старух. ФОТО (обновлено)