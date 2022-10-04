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Окупанти будують "державний кордон" у Василівці на Запоріжжі, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

василівка

У Василівці - єдиному населеному пункті, через який можна виїхати з тимчасово захоплених територій України до Запоріжжя, загарбники будують "державний кордон".

Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Василівці намагаються облаштувати "державний кордон", як вони вважають, з усіма правилами перетину, які вони вигадали. Не пускають чоловіків призовного віку. Транзит з окупованої території припинено з обох сторін. Окупанти намагаються побудувати "кордон", як свого часу в Криму та на Донбасі", - зазначив він.

Старух нагадав, що за минулу добу з тимчасово захоплених територій України через Василівку змогли виїхати лише 43 людини, у той час, як минулого тижня ця цифра сягала 1500 - 2000 людей на день.

Також читайте: Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Зруйновано реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами, - Старух. ФОТО (оновлено)

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
Дєбіли, ***...
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04.10.2022 15:51
+26
от на тії стовпчики пагранічнийа їх і будуть сраками садити. щоб було красиво та естетично і щоб усі бачили шо з кацапськіми пагранічнікамі сталось
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04.10.2022 15:53
+22
Філія санаторія ім Кащенка ...

Скоро почнут на туалетному папірі малювати гроші !
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04.10.2022 15:58
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Державний кондом...
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04.10.2022 15:48 Відповісти
а допомогає той скульптор, що на мокшандії з гівна нєтлєнку ваяє?
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04.10.2022 15:52 Відповісти
Дєбіли, ***...
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04.10.2022 15:51 Відповісти
от на тії стовпчики пагранічнийа їх і будуть сраками садити. щоб було красиво та естетично і щоб усі бачили шо з кацапськіми пагранічнікамі сталось
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04.10.2022 15:53 Відповісти
Філія санаторія ім Кащенка ...

Скоро почнут на туалетному папірі малювати гроші !
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04.10.2022 15:58 Відповісти
комент дня
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04.10.2022 16:08 Відповісти
І буде в них своя валюта 😄
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04.10.2022 16:26 Відповісти
В дурдомi валянок ***** та нахвалюють...
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04.10.2022 16:42 Відповісти
Терористи в особливо великих маштабах .
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04.10.2022 16:00 Відповісти
Когда за последние дни россии "убыло" на несколько тысяч квадратных километров это самая что ни на есть своевременная задача
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04.10.2022 16:00 Відповісти
Яценюк никогда стену не строил.
Для того что бы каца обвинить,надо сначала что то нарушить(перелезть,подлезть)-в этом смысл того забора иначе все просто заблудились.
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04.10.2022 16:03 Відповісти
Заблудились как ты на этом форуме, вата
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04.10.2022 16:16 Відповісти
То есть кацапы сразу строят границы,за месяц окопы из бетона в 3 ряда?
А 300 Архитекторов всё еще в Буче дожидаются?
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04.10.2022 16:01 Відповісти
"Короче - это теперь моя песочница ...( чим би дитя е@анутое не балувалося, аби не руками ) "
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04.10.2022 16:03 Відповісти
Нема спокою їб###нутим.
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04.10.2022 16:04 Відповісти
Який нах "державний кордон"?🤦
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04.10.2022 16:06 Відповісти
А КПП у вигляді унітазу, шоб Сіярто та Орбана приймати
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04.10.2022 16:07 Відповісти
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04.10.2022 16:07 Відповісти
Стрелкофф стратеххх, ну що сказати - СЛАВА ЗСУ
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04.10.2022 16:09 Відповісти
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04.10.2022 16:15 Відповісти
ЗСУ нарисує їм кордон на лобі.
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04.10.2022 16:28 Відповісти
у ЗСУ безвіз.І моліть Бога,кацапи,щоб десь на Кубані їм набридло подорожувати...
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04.10.2022 16:29 Відповісти
Наші танкісти в тонкостях "прикордонних знаків *********" точно не розбираються...
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04.10.2022 16:35 Відповісти
Дурня. ЗСУ пройдуть прямо через шлагбаум і дозволу не спитають.
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04.10.2022 17:01 Відповісти
хаймарс ?
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04.10.2022 17:08 Відповісти
Рабсея без границ в своей епанутости.
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04.10.2022 17:15 Відповісти
Хрєн ми ложили на ваш ''кордон'' ))
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04.10.2022 17:27 Відповісти
Юрій Горліс-Горський писав, що за часів Холодного Яру у Кам'янці кацапи поставили залогу на залізничному переїзді. А вранці виявили, що голови всіх вартових стоять на палях вздовж залізниці.
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04.10.2022 18:48 Відповісти
то що не можна накривати мінами тих орків на «кордоні»
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04.10.2022 20:01 Відповісти
 
 