Окупанти будують "державний кордон" у Василівці на Запоріжжі, - ОВА

У Василівці - єдиному населеному пункті, через який можна виїхати з тимчасово захоплених територій України до Запоріжжя, загарбники будують "державний кордон".

Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Василівці намагаються облаштувати "державний кордон", як вони вважають, з усіма правилами перетину, які вони вигадали. Не пускають чоловіків призовного віку. Транзит з окупованої території припинено з обох сторін. Окупанти намагаються побудувати "кордон", як свого часу в Криму та на Донбасі", - зазначив він.

Старух нагадав, що за минулу добу з тимчасово захоплених територій України через Василівку змогли виїхати лише 43 людини, у той час, як минулого тижня ця цифра сягала 1500 - 2000 людей на день.

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