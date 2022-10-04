Финляндия готовит девятый пакет военной помощи для Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В Финляндии завершается подготовка к отправке в Украину девятой партии военной помощи.
Об этом заявил министр обороны Антти Кайкконен во время выступления перед парламентом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Он (новый пакет помощи – ред.) вряд ли будет последним. Мы должны быть готовы поддерживать Украину еще длительное время", - заявил Кайкконен.
По его словам, решение об отправке новой партии помощи будет принято в ближайшее время.
С начала полномасштабного вторжения Финляндия предоставила Украине восемь пакетов военной помощи, общая стоимость которой оценивается в 92,3 млн. евро.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий04.10.2022 22:18 Ответить Мне нравится 12
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...