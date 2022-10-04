Фінляндія готує дев’ятий пакет військової допомоги для України
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У Фінляндії завершується підготовка до відправки в Україну дев’ятої партії військової допомоги.
Про це заявив міністр оборони Антті Кайкконен під час виступу перед парламентом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Він (новий пакет допомоги – ред.) навряд чи буде останнім. Ми маємо бути готові підтримувати Україну ще тривалий час", - заявив Кайкконен.
За словами міністра, рішення про відправку нової партії допомоги буде ухвалено найближчим часом.
Від початку повномасштабного вторгнення Фінляндія надала Україні вісім пакетів військової допомоги, загальна вартість якої оцінюється у 92,3 млн євро.
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Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар04.10.2022 22:18 Відповісти Мені подобається 12
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