Россияне атаковали Белую Церковь дронами-камикадзе, есть пострадавшие. ВИДЕО (обновлено)

В Белой Церкви (Киевская область) взрывы – россияне атаковали город дронами-камикадзе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"Киевщина. Есть информация о нескольких взрывах в Белой Церкви. По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе. Из-за этого – пожары на объектах инфраструктуры. Есть один пострадавший.

Экстренные службы уже на месте работают. Информацию о разрушениях и потерпевших выясняем", - говорится в сообщении.

Позже Кулеба сообщил о повторных ударах.

"Повторная серия ударов дронами-камикадзе по инфраструктуре Белой Церкви.

Все экстренные службы работают.

Прошу жителей Киевщины оставаться в укрытиях! Опасность не миновала. Воздушная тревога по всей области продолжается", – добавил он.

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Позже Кулеба проинформировал, что удары по Белой Церкви были нанесены дронами-камикадзе типа Shahed-136, всего 6 попаданий и взрывов. Пострадал один человек.

Также получила повреждения инфраструктура. В настоящее время идет ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС, тушение пожара продолжается.