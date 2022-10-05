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Белая_Церковь (160) война (46875) Киевская область (3539) обстрел (20216) дроны (2115)

Россияне атаковали Белую Церковь дронами-камикадзе, есть пострадавшие. ВИДЕО (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Белой Церкви (Киевская область) взрывы – россияне атаковали город дронами-камикадзе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"Киевщина. Есть информация о нескольких взрывах в Белой Церкви. По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе. Из-за этого – пожары на объектах инфраструктуры. Есть один пострадавший.

Экстренные службы уже на месте работают. Информацию о разрушениях и потерпевших выясняем", - говорится в сообщении.

Позже Кулеба сообщил о повторных ударах.

"Повторная серия ударов дронами-камикадзе по инфраструктуре Белой Церкви.

Все экстренные службы работают.

Прошу жителей Киевщины оставаться в укрытиях! Опасность не миновала. Воздушная тревога по всей области продолжается", – добавил он.

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Позже Кулеба проинформировал, что удары по Белой Церкви были нанесены дронами-камикадзе типа Shahed-136, всего 6 попаданий и взрывов. Пострадал один человек.

Также получила повреждения инфраструктура. В настоящее время идет ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС, тушение пожара продолжается.
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Топ комментарии
+31
Надо захваченный дрон вернуть своим ходом иранцам прямо на завод.
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05.10.2022 06:47
+26
А нехилое расстояние они пролетели незамеченными. Печально.
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05.10.2022 06:55
+26
Очевидно, что от бульбофюрера.
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05.10.2022 07:07
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Надо захваченный дрон вернуть своим ходом иранцам прямо на завод.
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05.10.2022 06:47 Ответить
Интересно откуда он прилетел?
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05.10.2022 06:53 Ответить
Очевидно, что от бульбофюрера.
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05.10.2022 07:07 Ответить
А где умельцы которые уже научились садить дрони или это одноразовая акция?
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05.10.2022 07:09 Ответить
Это не те дроны.
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05.10.2022 07:53 Ответить
З *********
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05.10.2022 07:59 Ответить
так а почему они мимо столицы пролетели? нет это походу с юга..
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05.10.2022 08:26 Ответить
Причем тут столица? Они что, по дороге ехали?
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05.10.2022 09:07 Ответить
так они мимо пролетели ты вообще карту открывал лапоть? какой смысл в Белую Церковь бомбить?
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05.10.2022 09:38 Ответить
Про смысл бомбить БЦ спрашивай расейское командование, валенок. Потом открой свою любимую карту и посмотри как лучше лететь дроном на БЦ: из Белоруси, низко над лесными массивами (скажем мимо Овруча, или с юга над степями и районами напичканными ПВО. Померяй линеечкой расстояние и приди к глубокомысленному выводу.
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05.10.2022 09:44 Ответить
Очень похоже, что по дороге и заехали
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05.10.2022 10:12 Ответить
Там всі мікросхеми з КНР
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05.10.2022 09:02 Ответить
А нехилое расстояние они пролетели незамеченными. Печально.
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05.10.2022 06:55 Ответить
Shahed-136 - дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Ймовірно, ефективна дальність польоту Shahed-136 складає до 1000 км з можливістю доставляти бойову частину вагою 50 кг. Заявлено, що максимальна дальність польоту - 2500 км.
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05.10.2022 07:08 Ответить
Їх уже вивчили. Дальність до 900 км. Бч близько 20 кг.
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05.10.2022 07:13 Ответить
кажуть Білорусі кацапи також поставили можливо звідти
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05.10.2022 07:25 Ответить
а генерали провіряють окопи на кордоні з лукою.
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05.10.2022 08:18 Ответить
У меня чуйка скоро и на запад Украины будут летать.
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05.10.2022 07:01 Ответить
туди поки долетять, значний шанс що будуть збиті. Хоча на Поліссі можуть шкоди наробити...
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05.10.2022 08:15 Ответить
Рабсияне ищут слабые места в обороне, а кто то хвалился, что даже мышь не пролезет.
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05.10.2022 07:02 Ответить
Ти дурак, бойовий літак і говнодрон - це різні речі. Перший - легко виявити на радарі рлс, а говнодрон можна побачити тільки очима.
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05.10.2022 07:14 Ответить
Воно не дурак, воно кацапський бот.
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05.10.2022 07:38 Ответить
Нормальні радари бачать і дрони. По розміру, сигнатура на радарі у літаків 5 покоління буде десь така сама як і у дрона.
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05.10.2022 07:48 Ответить
Хто саме "хвалілся"?
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05.10.2022 07:30 Ответить
Чому в Україні досі працює іранське посольство?!!
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05.10.2022 07:11 Ответить
напевно вони не знали, що параша їхніми дронами буде бомбити Україну
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05.10.2022 07:23 Ответить
23 вересня посла ірану в Україні позбавили акредитації та суттєво зменшили кількість персоналу. Ті що залишилися-нічого не вирішують.
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05.10.2022 07:41 Ответить
Шкода, що видвореному з України послу ірану не влаштували авіакатастрофу на шляху вильтоу в його смердюче іранське кубло.
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05.10.2022 08:02 Ответить
шкода что ты тупой бот
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05.10.2022 08:27 Ответить
Так же само як і білоруське! Чому!?
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05.10.2022 08:27 Ответить
Це доказ того, що ***** ще не змирився з втратою Цілої України. А ДРОНИ летіли звідки? Часом не чіпсляндії?
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05.10.2022 07:22 Ответить
твоему путлеру уже ничто не поможет - putler-KAPUT !
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05.10.2022 08:28 Ответить
Чому моєму? Твоєму)) ти його язиком пишеш.
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05.10.2022 11:17 Ответить
Х-ня говорили вони, дрони будуть постійно нести загрозу, і це не китайські перероблені цивільні з 10 кг вибухівки.
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05.10.2022 07:36 Ответить
Приблизно те ж саме. Тільки 20 кг замість 10.
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05.10.2022 07:55 Ответить
Жоден дрон або ракета не впали на конче-заспу. Зачароване місце. Всіх туди.
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05.10.2022 07:50 Ответить
по месту принятия решений?
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05.10.2022 07:53 Ответить
Зате в Пущу-Водицю снаряди літали. В Конче-Заспі взагалі ніяких стратегічних об'єктів і від лінії оборони с.Козин було далеко.
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05.10.2022 08:03 Ответить
розрив дип відносин з іраном вже сьогодні ..Збитий літак реакції нуль ,зато людей в Нових Санжарах мусора дубинками гамселили саме в той час ...Якщо влада цього не зробить ,не розірве дипвідносини і не вибачиться перед Новосанжарцями ...То це буде наплювання на людей з боку влади ..
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05.10.2022 07:53 Ответить
вони вже не те що плюють, а відкрито сруть на голову
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05.10.2022 07:54 Ответить
яких людей? антіваксов голімих?
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05.10.2022 07:56 Ответить
а ти хто будеш ? труженік клавіатурний ?
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05.10.2022 08:02 Ответить
Я буду плювати антиваксам в обличчя.
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05.10.2022 08:22 Ответить
дивись щоб за воротнік тобі ненаплювали
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05.10.2022 11:14 Ответить
ты пропил вовину тыщу?)) видно сразу его избирателей, мало того, что в голове у таких гавно так и в тело наколол дерьма
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05.10.2022 08:32 Ответить
що ти можеш бачити дальше свого носа ? герой клавіатурний
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05.10.2022 11:16 Ответить
За Санжари вже ніхто і не згадає, а влада не вибачиться ні за що, хоч вже є повно за що вибачатись після. Найбільше за те, що готувались не до війни, а до здачі території
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05.10.2022 09:04 Ответить
уявляю як цілу годину мопед летів з Півдня через всю Україну
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05.10.2022 08:22 Ответить
З чого ти вирішив, що він з Півдня прилетив?
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05.10.2022 08:23 Ответить
бо їх з Півдня запускають .
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05.10.2022 09:14 Ответить
З картопляндії ближче.
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05.10.2022 09:18 Ответить
якіж ви упороті як ви тільки на Цензорі змогли зарегитись ?Кажу же раз для убогих уніжених і обездолених : дрони -камікадзе запустили з Півдня ,це вже і на Цензорі підтвердили ..База дронів в Криму в Сакі ..Чому Південь - тому що це суходол до півострова і тут вони в землю вгризуться бо пазаді Сєвастополь
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05.10.2022 11:12 Ответить
І до чого цей твій висер, "самий вумний неубого-неуніжено-необездолений експерт" ? Я лише констатував географічний факт, не більше того. Відкрий мапу та сам подивись. Хіба я наводив якісь факти чи свідчення того, звідки саме вилетіли ті дрони ? Стосовно реєстрації на Цензорі-ти є його власником, щоб міркувати, кому і як тут можна реєструватись ? Це-вже точно не твоя справа.
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05.10.2022 11:31 Ответить
Дольше летел

180км/ч всего скорость
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05.10.2022 09:53 Ответить
раша тримається,бо має ці штучки та ракети...
Мобілізує м'ясо,бо дуже не хоче програть.
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05.10.2022 08:27 Ответить
кишка тонка у твоей рашки - чмобики на мясо не помогут
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05.10.2022 08:30 Ответить
100% c Бульбашии запускали
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05.10.2022 08:49 Ответить
Их же **** слышно за километры. Да и летели они хрен знает сколько. Почему их не сбили? Стоило только вертушку поднять и посбивать все.
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05.10.2022 08:55 Ответить
У нас ті вертушки майже у кожному поліцейському відділку. Да ще й оснащені для польоту вночі. Не соромся і не пиши такого. Будь реалістом
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05.10.2022 10:10 Ответить
поставити слуг народу з рогатками і ще прихильників Голобородька з когорти 73% - нехай шматками асфальту збивають
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05.10.2022 10:37 Ответить
Чому не збили , це питання ??
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05.10.2022 08:59 Ответить
Бо тебе не було у складі зенітного підрозділу. Українські бійці вже не раз казали, що цих шахидів важко вночі збивати.
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05.10.2022 09:22 Ответить
и вот интересно,а на кой им Белая Церковь? а может это и не кацапы...
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05.10.2022 09:00 Ответить
Біла Церква у військовосу плані важливіша за Київ! Не буду тут розписувати, але кожен військовий це знає
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05.10.2022 09:04 Ответить
а может это и не кацапы... а з ким в Україні війна? може марсіанє.....
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05.10.2022 10:22 Ответить
Треба шукати, хто з місцевих наводив дрони!
Якщо у дві хвилі дрони летіли, то однозначно після першої хвилі хтось корегував координати цілей "в живу"!
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05.10.2022 09:05 Ответить
куди ці тварюки поцілили? що за інфраструктура?
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05.10.2022 09:14 Ответить
Сліпий чи шо? Читай статтю.
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05.10.2022 09:31 Ответить
що в ций статті пишуть, куди поцілили?
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05.10.2022 10:17 Ответить
Пишуть шо поцілили по Білій Церкві. Шо тебе ще треба?
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05.10.2022 11:08 Ответить
Кацапи пишуть, що військову частину.
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05.10.2022 09:54 Ответить
Подарунок від Саші-агрофюрера?
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05.10.2022 09:30 Ответить
У меня мама с Б.ЦЕРКВИ
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05.10.2022 09:30 Ответить
а у меня кирпичи с Белой Церкви.
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05.10.2022 09:33 Ответить
армія складається з героїв і тих, хто почешеться лише коли боляче вдарить ворог.
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05.10.2022 10:57 Ответить
У мене кухня з БЦ
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05.10.2022 14:27 Ответить
Так збили чи влучили? Щось не зрозумів...
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05.10.2022 15:13 Ответить
 
 