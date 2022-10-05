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Біла_Церква (102) війна (56581) Київська область (3133) обстріл (21149) дрони (2512)

Росіяни атакували Білу Церкву дронами-камікадзе, зафіксовано 6 вибухів, є постраждалий. ВIДЕО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Білій Церкві (Київська область) вибухи – росіяни атакували місто дронами-камікадзе.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Київщина. Маємо інформацію про декілька вибухів у Білій Церкві. За попередніми даними, місто атаковане дронами-камікадзе. Через це – пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий.

Екстрені служби вже на місці, працюють. Інформацію про руйнування та потерпілих з’ясовуємо", - йдеться в повідомленні.

Згодом Кулеба повідомив про повторні удари.

"Повторна серія ударів дронами-камікадзе по інфраструктурі Білої Церкви.

Усі екстрені служби працюють.

Прошу жителів Київщини залишатися в укриттях! Небезпека не минула. Повітряна тривога по всій області триває", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку атак іранських дронів на півдні ЗСУ збили 29 з них, 12 досягли цілей, - ОК "Південь"

Пізніше Кулеба поінформував, що ударів по Білій Церкві було завдано дронами-камікадзе типу Shahed-136, усього 6 влучань та вибухів. Постраждала одна людина.

Також зазнала пошкоджень інфраструктура. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють усі необхідні служби, 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, гасіння пожежі триває. 

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Надо захваченный дрон вернуть своим ходом иранцам прямо на завод.
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05.10.2022 06:47
+26
А нехилое расстояние они пролетели незамеченными. Печально.
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05.10.2022 06:55
+26
Очевидно, что от бульбофюрера.
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05.10.2022 07:07
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Надо захваченный дрон вернуть своим ходом иранцам прямо на завод.
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05.10.2022 06:47 Відповісти
Интересно откуда он прилетел?
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05.10.2022 06:53 Відповісти
Очевидно, что от бульбофюрера.
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05.10.2022 07:07 Відповісти
А где умельцы которые уже научились садить дрони или это одноразовая акция?
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05.10.2022 07:09 Відповісти
Это не те дроны.
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05.10.2022 07:53 Відповісти
З *********
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05.10.2022 07:59 Відповісти
так а почему они мимо столицы пролетели? нет это походу с юга..
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05.10.2022 08:26 Відповісти
Причем тут столица? Они что, по дороге ехали?
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05.10.2022 09:07 Відповісти
так они мимо пролетели ты вообще карту открывал лапоть? какой смысл в Белую Церковь бомбить?
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05.10.2022 09:38 Відповісти
Про смысл бомбить БЦ спрашивай расейское командование, валенок. Потом открой свою любимую карту и посмотри как лучше лететь дроном на БЦ: из Белоруси, низко над лесными массивами (скажем мимо Овруча, или с юга над степями и районами напичканными ПВО. Померяй линеечкой расстояние и приди к глубокомысленному выводу.
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05.10.2022 09:44 Відповісти
Очень похоже, что по дороге и заехали
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05.10.2022 10:12 Відповісти
Там всі мікросхеми з КНР
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05.10.2022 09:02 Відповісти
А нехилое расстояние они пролетели незамеченными. Печально.
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05.10.2022 06:55 Відповісти
Shahed-136 - дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Ймовірно, ефективна дальність польоту Shahed-136 складає до 1000 км з можливістю доставляти бойову частину вагою 50 кг. Заявлено, що максимальна дальність польоту - 2500 км.
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05.10.2022 07:08 Відповісти
Їх уже вивчили. Дальність до 900 км. Бч близько 20 кг.
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05.10.2022 07:13 Відповісти
кажуть Білорусі кацапи також поставили можливо звідти
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05.10.2022 07:25 Відповісти
а генерали провіряють окопи на кордоні з лукою.
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05.10.2022 08:18 Відповісти
У меня чуйка скоро и на запад Украины будут летать.
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05.10.2022 07:01 Відповісти
туди поки долетять, значний шанс що будуть збиті. Хоча на Поліссі можуть шкоди наробити...
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05.10.2022 08:15 Відповісти
Рабсияне ищут слабые места в обороне, а кто то хвалился, что даже мышь не пролезет.
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05.10.2022 07:02 Відповісти
Ти дурак, бойовий літак і говнодрон - це різні речі. Перший - легко виявити на радарі рлс, а говнодрон можна побачити тільки очима.
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05.10.2022 07:14 Відповісти
Воно не дурак, воно кацапський бот.
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05.10.2022 07:38 Відповісти
Нормальні радари бачать і дрони. По розміру, сигнатура на радарі у літаків 5 покоління буде десь така сама як і у дрона.
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05.10.2022 07:48 Відповісти
Хто саме "хвалілся"?
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05.10.2022 07:30 Відповісти
Чому в Україні досі працює іранське посольство?!!
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05.10.2022 07:11 Відповісти
напевно вони не знали, що параша їхніми дронами буде бомбити Україну
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05.10.2022 07:23 Відповісти
23 вересня посла ірану в Україні позбавили акредитації та суттєво зменшили кількість персоналу. Ті що залишилися-нічого не вирішують.
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05.10.2022 07:41 Відповісти
Шкода, що видвореному з України послу ірану не влаштували авіакатастрофу на шляху вильтоу в його смердюче іранське кубло.
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05.10.2022 08:02 Відповісти
шкода что ты тупой бот
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05.10.2022 08:27 Відповісти
Так же само як і білоруське! Чому!?
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05.10.2022 08:27 Відповісти
Це доказ того, що ***** ще не змирився з втратою Цілої України. А ДРОНИ летіли звідки? Часом не чіпсляндії?
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05.10.2022 07:22 Відповісти
твоему путлеру уже ничто не поможет - putler-KAPUT !
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05.10.2022 08:28 Відповісти
Чому моєму? Твоєму)) ти його язиком пишеш.
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05.10.2022 11:17 Відповісти
Х-ня говорили вони, дрони будуть постійно нести загрозу, і це не китайські перероблені цивільні з 10 кг вибухівки.
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05.10.2022 07:36 Відповісти
Приблизно те ж саме. Тільки 20 кг замість 10.
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05.10.2022 07:55 Відповісти
Жоден дрон або ракета не впали на конче-заспу. Зачароване місце. Всіх туди.
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05.10.2022 07:50 Відповісти
по месту принятия решений?
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05.10.2022 07:53 Відповісти
Зате в Пущу-Водицю снаряди літали. В Конче-Заспі взагалі ніяких стратегічних об'єктів і від лінії оборони с.Козин було далеко.
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05.10.2022 08:03 Відповісти
розрив дип відносин з іраном вже сьогодні ..Збитий літак реакції нуль ,зато людей в Нових Санжарах мусора дубинками гамселили саме в той час ...Якщо влада цього не зробить ,не розірве дипвідносини і не вибачиться перед Новосанжарцями ...То це буде наплювання на людей з боку влади ..
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05.10.2022 07:53 Відповісти
вони вже не те що плюють, а відкрито сруть на голову
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05.10.2022 07:54 Відповісти
яких людей? антіваксов голімих?
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05.10.2022 07:56 Відповісти
а ти хто будеш ? труженік клавіатурний ?
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05.10.2022 08:02 Відповісти
Я буду плювати антиваксам в обличчя.
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05.10.2022 08:22 Відповісти
дивись щоб за воротнік тобі ненаплювали
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05.10.2022 11:14 Відповісти
ты пропил вовину тыщу?)) видно сразу его избирателей, мало того, что в голове у таких гавно так и в тело наколол дерьма
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05.10.2022 08:32 Відповісти
що ти можеш бачити дальше свого носа ? герой клавіатурний
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05.10.2022 11:16 Відповісти
За Санжари вже ніхто і не згадає, а влада не вибачиться ні за що, хоч вже є повно за що вибачатись після. Найбільше за те, що готувались не до війни, а до здачі території
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05.10.2022 09:04 Відповісти
уявляю як цілу годину мопед летів з Півдня через всю Україну
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05.10.2022 08:22 Відповісти
З чого ти вирішив, що він з Півдня прилетив?
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05.10.2022 08:23 Відповісти
бо їх з Півдня запускають .
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05.10.2022 09:14 Відповісти
З картопляндії ближче.
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05.10.2022 09:18 Відповісти
якіж ви упороті як ви тільки на Цензорі змогли зарегитись ?Кажу же раз для убогих уніжених і обездолених : дрони -камікадзе запустили з Півдня ,це вже і на Цензорі підтвердили ..База дронів в Криму в Сакі ..Чому Південь - тому що це суходол до півострова і тут вони в землю вгризуться бо пазаді Сєвастополь
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05.10.2022 11:12 Відповісти
І до чого цей твій висер, "самий вумний неубого-неуніжено-необездолений експерт" ? Я лише констатував географічний факт, не більше того. Відкрий мапу та сам подивись. Хіба я наводив якісь факти чи свідчення того, звідки саме вилетіли ті дрони ? Стосовно реєстрації на Цензорі-ти є його власником, щоб міркувати, кому і як тут можна реєструватись ? Це-вже точно не твоя справа.
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05.10.2022 11:31 Відповісти
Дольше летел

180км/ч всего скорость
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05.10.2022 09:53 Відповісти
раша тримається,бо має ці штучки та ракети...
Мобілізує м'ясо,бо дуже не хоче програть.
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05.10.2022 08:27 Відповісти
кишка тонка у твоей рашки - чмобики на мясо не помогут
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05.10.2022 08:30 Відповісти
100% c Бульбашии запускали
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05.10.2022 08:49 Відповісти
Их же **** слышно за километры. Да и летели они хрен знает сколько. Почему их не сбили? Стоило только вертушку поднять и посбивать все.
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05.10.2022 08:55 Відповісти
У нас ті вертушки майже у кожному поліцейському відділку. Да ще й оснащені для польоту вночі. Не соромся і не пиши такого. Будь реалістом
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05.10.2022 10:10 Відповісти
поставити слуг народу з рогатками і ще прихильників Голобородька з когорти 73% - нехай шматками асфальту збивають
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05.10.2022 10:37 Відповісти
Чому не збили , це питання ??
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05.10.2022 08:59 Відповісти
Бо тебе не було у складі зенітного підрозділу. Українські бійці вже не раз казали, що цих шахидів важко вночі збивати.
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05.10.2022 09:22 Відповісти
и вот интересно,а на кой им Белая Церковь? а может это и не кацапы...
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05.10.2022 09:00 Відповісти
Біла Церква у військовосу плані важливіша за Київ! Не буду тут розписувати, але кожен військовий це знає
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05.10.2022 09:04 Відповісти
а может это и не кацапы... а з ким в Україні війна? може марсіанє.....
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05.10.2022 10:22 Відповісти
Треба шукати, хто з місцевих наводив дрони!
Якщо у дві хвилі дрони летіли, то однозначно після першої хвилі хтось корегував координати цілей "в живу"!
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05.10.2022 09:05 Відповісти
куди ці тварюки поцілили? що за інфраструктура?
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05.10.2022 09:14 Відповісти
Сліпий чи шо? Читай статтю.
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05.10.2022 09:31 Відповісти
що в ций статті пишуть, куди поцілили?
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05.10.2022 10:17 Відповісти
Пишуть шо поцілили по Білій Церкві. Шо тебе ще треба?
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05.10.2022 11:08 Відповісти
Кацапи пишуть, що військову частину.
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05.10.2022 09:54 Відповісти
Подарунок від Саші-агрофюрера?
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05.10.2022 09:30 Відповісти
У меня мама с Б.ЦЕРКВИ
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05.10.2022 09:30 Відповісти
а у меня кирпичи с Белой Церкви.
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05.10.2022 09:33 Відповісти
армія складається з героїв і тих, хто почешеться лише коли боляче вдарить ворог.
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05.10.2022 10:57 Відповісти
У мене кухня з БЦ
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05.10.2022 14:27 Відповісти
Так збили чи влучили? Щось не зрозумів...
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05.10.2022 15:13 Відповісти
 
 