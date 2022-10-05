За сутки россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области. ИНФОГРАФИКА
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4 октября россияне убили одного мирного жителя Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 4 октября россияне убили 1 мирного жителя Донетчины - на станции Майорск в Зайцевом. Еще 6 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Святогорске во время эксгумации были обнаружены тела 4 убитых гражданских.
Отмечается, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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Чайка Київ
показать весь комментарий05.10.2022 09:02 Ответить Мне нравится 1
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