За сутки россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области. ИНФОГРАФИКА

4 октября россияне убили одного мирного жителя Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 4 октября россияне убили 1 мирного жителя Донетчины - на станции Майорск в Зайцевом. Еще 6 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Святогорске во время эксгумации были обнаружены тела 4 убитых гражданских.

Отмечается, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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