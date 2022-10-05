Решений по переформатированию "спецоперации" в "контртеррористическую" не принималось, - Песков
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Спикер Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможность переформатирования так называемой "специальной военной операции" в "контртеррористическую".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
"Это прерогатива верховного главнокомандующего, решений не принималось", - сказал он.
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+15 lammer ya
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- Воевать пойдёте?
- А с кем?
- С фашистами.
- Хм… А против кого?
Думав ми нарешті дочекаємось і кацапи назвуть війну війною!
Вже, як неяк, а тривалість «спєцапєраціі», більша ніж тривалість Польскої кампаніі, Французької кампанії, Зимової війни, Шестиденної війни, війни Судного Дня, та Фолклендської війни, разом узятих…
Если бы Чмоня не был дебилом последней стадии, которому подсунули самый худший вариант, он бы аннексировал 4 области, признав их независимость и пригласив в Союзной Государство с сами знайте кем. Было бы неплохо плюс таракана макнуть еще разок за его кидалово очередное, сравнив Бульбостан с ОРДЛО как 2 равных субъекта. И тогда Крым был бы защищен иной процедурой и Запад вел бы себя иначе при начале нашей сухопутной и морской операций по освобождению Крыма. А теперь Чмоня сам дал флаг в руки по освобождению Крыма, который год назад какой-то немецкий вмфный генерал назвал "невозвращаемым", за что на бутылки прокатился.
Й...бані клоуни!
Всё в музыканты не годитесь».(с)
Приблизно так слід розцінювати усе, що ото звучить з-за поребрика.
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели...