Решений по переформатированию "спецоперации" в "контртеррористическую" не принималось, - Песков

Спикер Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможность переформатирования так называемой "специальной военной операции" в "контртеррористическую".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Это прерогатива верховного главнокомандующего, решений не принималось", - сказал он.

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