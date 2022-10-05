Рішень щодо переформатування "спецоперації" у "контртерористичну" не ухвалювалося, - Пєсков

Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував можливість переформатування так званої "спеціальної військової операції" у "контртерористичну".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Це прерогатива верховного головнокомандувача, рішень не ухвалювалося", - сказав він.

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