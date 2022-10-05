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Рішень щодо переформатування "спецоперації" у "контртерористичну" не ухвалювалося, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

дмитрий,песков

Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував можливість переформатування так званої "спеціальної військової операції" у "контртерористичну".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Це прерогатива верховного головнокомандувача, рішень не ухвалювалося", - сказав він.

Читайте: Пєсков про відмову України від переговорів із Путіним: "Чекатимемо зміни позиції Зеленського або вже майбутнього президента України"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Кислобздії якщо переіменують, одразу все наладиться, підуть масові атаки та захоплення нових територій. Вся проблема була в назві.
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05.10.2022 13:14
+14
Звідти новини як з дурдома якогось.
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05.10.2022 13:15
+13
"З сортиру чути огидливе пердіння" © Лесь Подерв'янський

Приблизно так слід розцінювати усе, що ото звучить з-за поребрика.
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05.10.2022 13:25
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Кислобздії якщо переіменують, одразу все наладиться, підуть масові атаки та захоплення нових територій. Вся проблема була в назві.
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05.10.2022 13:14 Відповісти
А в якому статус кацапiв краще кiздити?
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05.10.2022 14:26 Відповісти
Звідти новини як з дурдома якогось.
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05.10.2022 13:15 Відповісти
Будущие фашисты это вчерашние анти фашисты контртеррористической деятельности специалисты.... это террористы не прошедшие конкурс...на террориста
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05.10.2022 13:15 Відповісти
навіщо взагалі переказувати, що шизікиз кремля там заявляють? ніякого значення вони вже не мають.
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05.10.2022 13:15 Відповісти
Самі проти себе?
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05.10.2022 13:15 Відповісти
Приходит россиянин по повестке в военкомат. Военком:
- Воевать пойдёте?
- А с кем?
- С фашистами.
- Хм… А против кого?
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05.10.2022 13:40 Відповісти
Пєтух тебе пізда. А как дальше чмо перегноісшя пєши завесчанійо.
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05.10.2022 13:16 Відповісти
Как гавно не переформатируй-гавном оно и останется.
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05.10.2022 13:18 Відповісти
кожне слово від кацапа - це брехня і отрута не варта навідь секундної уваги.
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05.10.2022 13:18 Відповісти
Що з їбалом, руслик?
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05.10.2022 13:18 Відповісти
Я розчарований.
Думав ми нарешті дочекаємось і кацапи назвуть війну війною!
Вже, як неяк, а тривалість «спєцапєраціі», більша ніж тривалість Польскої кампаніі, Французької кампанії, Зимової війни, Шестиденної війни, війни Судного Дня, та Фолклендської війни, разом узятих…
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05.10.2022 13:19 Відповісти
да нєт наверноє...(русняв.)
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05.10.2022 13:20 Відповісти
Та вы уже в говне полном. Каким надо быть дебилом полным, чтобы аннексировать 4 области Украины по той же методичке, что и Крым? То есть теперь Крым после этого стал пятой областью Украины в глазах всей планеты. Автоматически, ведь процедура та же самая, а значит и возвращение тоже.

Если бы Чмоня не был дебилом последней стадии, которому подсунули самый худший вариант, он бы аннексировал 4 области, признав их независимость и пригласив в Союзной Государство с сами знайте кем. Было бы неплохо плюс таракана макнуть еще разок за его кидалово очередное, сравнив Бульбостан с ОРДЛО как 2 равных субъекта. И тогда Крым был бы защищен иной процедурой и Запад вел бы себя иначе при начале нашей сухопутной и морской операций по освобождению Крыма. А теперь Чмоня сам дал флаг в руки по освобождению Крыма, который год назад какой-то немецкий вмфный генерал назвал "невозвращаемым", за что на бутылки прокатился.
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05.10.2022 13:20 Відповісти
Треба в СуперПуперМегаАнтиТеррористичну!

Й...бані клоуни!
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05.10.2022 13:21 Відповісти
А вы, друзья, как ни садитесь,

Всё в музыканты не годитесь».(с)
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05.10.2022 13:21 Відповісти
Потому что операция протеррористическая.
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05.10.2022 13:23 Відповісти
Най переіменують у "терористичну".
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05.10.2022 13:23 Відповісти
Олексій ГОНЧАРЕНКО: "У кремлі вже не планують звернення путіна до народу. Хотіли й перехотіли. Що, контрнаступ ЗСУ не сподобався?"
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05.10.2022 13:24 Відповісти
Ага, пчёлы против мёда, ну-ну. Террористы проводят антитеррористическую операцию, я пат сталом! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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05.10.2022 13:24 Відповісти
"З сортиру чути огидливе пердіння" © Лесь Подерв'янський

Приблизно так слід розцінювати усе, що ото звучить з-за поребрика.
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05.10.2022 13:25 Відповісти
Так можна всі новини з запоребрика коментувати.
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05.10.2022 13:38 Відповісти
От перестановки слагаемых, количество дохлых касапов только увеличивается..балуйтесь дипилы.. балуйтесь Нам на славу...
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05.10.2022 13:28 Відповісти
Шо тіатр, шо гістапо, адін *** (с)
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05.10.2022 13:29 Відповісти
Всі їхні заяви не варті нічого. Вони все, всюди і завжди брешуть. Навіть коли це не потрібно. Вони просто брешуть по своїй кацапській звичці. Навіть просто так, на всяк випадок. Згадайте всі їхні офіційні заяви хоча б з 2014 року. Всі виявились звичною брехнею.
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05.10.2022 13:31 Відповісти
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05.10.2022 13:38 Відповісти
Вирішили переформатувати план операції з FAT16 до FAT32 в звязку з переходом на Windows95.
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05.10.2022 13:40 Відповісти
Ерш всегда несет чушь
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05.10.2022 13:41 Відповісти
Це точно якесь зазеркалля, терористи перефарбовуються в антитерористів!!...
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05.10.2022 13:51 Відповісти
Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели...

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05.10.2022 13:59 Відповісти
Хочеш ріж, а хочеш куй все одно получиш *** 😆
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05.10.2022 15:26 Відповісти
Шо то задумав для "внутреннего потребления", може з кавказцяпи заграє. Мовляв, ми вас контртероризували а тепер ви їх.
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05.10.2022 15:40 Відповісти
А нам на с рать на ваше форматирование! Форматируй свой туалет, Песков!
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05.10.2022 16:04 Відповісти
 
 