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Защитник Украины Виталий Стадник погиб на войне с россиянами

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

віталій,стадник

Виталий Стадник являлся начальником управления Тернопольской областной прокуратуры. У него остались трое несовершеннолетних детей.

О гибели Стадника сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Коллектив органов прокуратуры глубоко скорбит по непоправимой потере - гибели на войне коллеги - 39-летнего Виталия Олеговича Стадника", - говорится в сообщении.

Виталий Стадник погиб в Херсонской области 1 октября во время выполнения боевого задания.

"Виталий Стадник более 17 лет работал в органах прокуратуры Тернопольской области. Все помнят его спокойного, взвешенного, надежного и уверенного в своих силах, а также всегда готового прийти на помощь", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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Топ комментарии
+22
Начальник управління обласної прокуратури міг спокійно жити, як більшість прокурорів, але він більш за все був дуже порядною людиною.
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05.10.2022 14:17
+21
троє дітей..., міг би навіть виїхати за кордон, або зовсім не піти воювати, але він пішов..., вічна пам'ять...
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05.10.2022 14:17
+14
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05.10.2022 14:19
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05.10.2022 14:11 Ответить
Начальник управління обласної прокуратури міг спокійно жити, як більшість прокурорів, але він більш за все був дуже порядною людиною.
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05.10.2022 14:17 Ответить
троє дітей..., міг би навіть виїхати за кордон, або зовсім не піти воювати, але він пішов..., вічна пам'ять...
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05.10.2022 14:17 Ответить
ще і при посаді до того ж
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05.10.2022 14:24 Ответить
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05.10.2022 14:19 Ответить
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05.10.2022 14:19 Ответить
С.У.М.
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05.10.2022 14:24 Ответить
Правильний прокурор. Правильний громадянин. Жаль. І Вічна пам'ять.
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05.10.2022 14:27 Ответить
Нормальные юристы погибают, а борова с российским паспортом даже а должности пихнуть не могут...
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05.10.2022 14:29 Ответить
походу, один з небагатьох, нормальний прокурор був.. ну, ще ексгенеральний Луценко воює..
світла пам'ять Герою..
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05.10.2022 14:59 Ответить
Героям Слава !
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05.10.2022 15:00 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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05.10.2022 18:54 Ответить
ГРАЖДАНИН с большой буквы!!! Он не считал себя чиновником и сразу отправился защищать родную землю! Низкий поклон Герою Украины!!!
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05.10.2022 19:08 Ответить
 
 