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Захисник України Віталій Стадник загинув на війні з росіянами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

віталій,стадник

Віталій Стадник був начальником управління Тернопільської обласної прокуратури. У нього залишилося троє неповнолітніх дітей.

Про загибель Стадника повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Колектив органів прокуратури глибоко сумує через непоправну втрату - загибель на війні колеги - 39-річного Віталія Олеговича Стадника", - йдеться у повідомленні.

Віталій Стадник загинув на Херсонщині 1 жовтня під час виконання бойового завдання.

"Віталій Стадник більше 17 років працював в органах прокуратури Тернопільської області. Усі пам’ятають його спокійного, виваженого, надійного та впевненого у власних силах, а також завжди готового прийти на допомогу", - йдеться в дописі Офісу генпрокурора.

Також читайте: На війні з російськими окупантами загинув штурман авіаційної ескадрильї майор Тарас Редькін. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
Начальник управління обласної прокуратури міг спокійно жити, як більшість прокурорів, але він більш за все був дуже порядною людиною.
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05.10.2022 14:17
+21
троє дітей..., міг би навіть виїхати за кордон, або зовсім не піти воювати, але він пішов..., вічна пам'ять...
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05.10.2022 14:17
+14
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05.10.2022 14:19
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05.10.2022 14:11 Відповісти
Начальник управління обласної прокуратури міг спокійно жити, як більшість прокурорів, але він більш за все був дуже порядною людиною.
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05.10.2022 14:17 Відповісти
троє дітей..., міг би навіть виїхати за кордон, або зовсім не піти воювати, але він пішов..., вічна пам'ять...
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05.10.2022 14:17 Відповісти
ще і при посаді до того ж
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05.10.2022 14:24 Відповісти
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05.10.2022 14:19 Відповісти
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05.10.2022 14:19 Відповісти
С.У.М.
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05.10.2022 14:24 Відповісти
Правильний прокурор. Правильний громадянин. Жаль. І Вічна пам'ять.
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05.10.2022 14:27 Відповісти
Нормальные юристы погибают, а борова с российским паспортом даже а должности пихнуть не могут...
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05.10.2022 14:29 Відповісти
походу, один з небагатьох, нормальний прокурор був.. ну, ще ексгенеральний Луценко воює..
світла пам'ять Герою..
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05.10.2022 14:59 Відповісти
Героям Слава !
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05.10.2022 15:00 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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05.10.2022 18:54 Відповісти
ГРАЖДАНИН с большой буквы!!! Он не считал себя чиновником и сразу отправился защищать родную землю! Низкий поклон Герою Украины!!!
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05.10.2022 19:08 Відповісти
 
 