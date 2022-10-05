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Путин еще в мае приступил к скрытой мобилизации, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

Скрытую мобилизацию российские власти начали проводить после первых значительных неудач своей армии.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в мае появились первые признаки, что РФ не справляется с теми задачами, которые перед собой поставила. Быстрый захват Киева и полная оккупация Украины не удались. Тогда же начали появляться первые так называемые добровольцы, произошло привлечение "боевого армейского резерва страны", начали активно рекрутировать людей российские частные военные компании, появились так называемые патриотические батальоны, набор в которые должны были делать все федеральные образования РФ", - отметил он.

По словам Скибицкого, было много примеров того, что скрыто проводится мобилизация, но об этом никто не говорил.

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а воз и ныне там.. хотя в данной ситуации не воз, а навоз..
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05.10.2022 14:25 Ответить
Перед тем как другу
Дать прильнуть к иконе
Посмотрика в небо
Нет ли в небе дрона
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05.10.2022 14:27 Ответить
Судя по всему до тебя не дошло,что такое "прихована мобілізація".
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05.10.2022 14:31 Ответить
🤦
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05.10.2022 14:52 Ответить
читаєм уважно - "приховану мобілізацію"
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05.10.2022 14:34 Ответить
Позитив в тому, що всі рухи москалів відсліджуються. Щоб потім єрмаківська опа не сказала - а ми не знали, ми такі телепні.
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05.10.2022 18:48 Ответить
 
 