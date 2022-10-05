Путин еще в мае приступил к скрытой мобилизации, - ГУР МО

Скрытую мобилизацию российские власти начали проводить после первых значительных неудач своей армии.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в мае появились первые признаки, что РФ не справляется с теми задачами, которые перед собой поставила. Быстрый захват Киева и полная оккупация Украины не удались. Тогда же начали появляться первые так называемые добровольцы, произошло привлечение "боевого армейского резерва страны", начали активно рекрутировать людей российские частные военные компании, появились так называемые патриотические батальоны, набор в которые должны были делать все федеральные образования РФ", - отметил он.

По словам Скибицкого, было много примеров того, что скрыто проводится мобилизация, но об этом никто не говорил.

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