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Путін ще в травні розпочав приховану мобілізацію, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Приховану мобілізацію російська влада почала проводити після перших значних невдач своєї армії.

Про це розповів представник ГУР МО Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще в травні з’явилися перші ознаки, що РФ не справляється з тими завданнями, які перед собою поставила. Швидке захоплення Києва і повна окупація України не вдалися. Тоді ж почали з’являтися перші так звані добровольці, відбулося залучення "боевого армейского резерва страны", почали активно рекрутувати людей російські приватні військові компанії, з’явилися так звані патріотичні батальйони, набір до яких мали робити всі федеральні утворення РФ", - зазначив він.

За словами Скібіцького, було багато прикладів того, що приховано проводиться мобілізація, але про це ніхто не говорив.

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Автор: Богдан Гуньковський
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а воз и ныне там.. хотя в данной ситуации не воз, а навоз..
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05.10.2022 14:25 Відповісти
Перед тем как другу
Дать прильнуть к иконе
Посмотрика в небо
Нет ли в небе дрона
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05.10.2022 14:27 Відповісти
Судя по всему до тебя не дошло,что такое "прихована мобілізація".
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05.10.2022 14:31 Відповісти
🤦
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05.10.2022 14:52 Відповісти
читаєм уважно - "приховану мобілізацію"
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05.10.2022 14:34 Відповісти
Позитив в тому, що всі рухи москалів відсліджуються. Щоб потім єрмаківська опа не сказала - а ми не знали, ми такі телепні.
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05.10.2022 18:48 Відповісти
 
 