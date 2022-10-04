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У Чечні помер чоловік учасниці протестів проти мобілізації. Перед цим його змусили побити дружину, а сина відправили на війну, - правозахисники

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

адам,мурадов

Центр захисту прав людини "Меморіал" повідомив, що 28 вересня у Чечні помер чоловік учасниці антивоєнного протесту у Грозному Адам Мурадов.

За даними правозахисників, причиною смерті став серцевий напад, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Медузу.

21 вересня кілька десятків жінок намагалися провести у Грозному акцію протесту проти оголошеної мобілізації. Серед них була дружина Адама Мурадова, ім'я якої не повідомляється. Усіх протестувальників затримали та відвезли до мерії. Туди також привезли чоловіків-родичів затриманих, зокрема Мурадова. За даними "Меморіалу", родичів "змусили побити жінок, погрожуючи, що інакше це зроблять самі силовики — і буде набагато гірше".

Глава Чечні Рамзан Кадиров того ж дня назвав "ворогами народу" людей, які виступають проти мобілізації, і заявив, що їх треба відправити в Україну для участі у "спецоперації". Так само, на його думку, треба вчинити з родичами "15-20 жінок", яких затримали на акції протесту у Грозному. Наступного дня Кадиров заявив , що родичів близько 40 жінок, що мітингували, вже мобілізували і відправили в Україну.

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За інформацією правозахисників серед родичів учасниць акції, яких відправили в Україну, був 18-річний Валід Мурадов, син Адама Мурадова. Вночі 27 вересня Валід зателефонував додому і розповів, що перебуває у Луганську і його незабаром "відправлять на передову". Наступного дня Адам Мурадов помер, йому стало погано під час молитви. Валіду дозволили приїхати на похорон батька. Чи повернувся він назад до України, не уточнюється.

Джерела "Меморіалу" в Чечні стверджують, що на сім'ю Мурадових чинять тиск через те, що те, що сталося, "викликало великий резонанс серед чеченців". Правозахисники кажуть, що сім'ю змушують під запис спростувати, що Валіда Мурадова насильно відправили до України, а його матір побили.
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Топ коментарі
+32
гордые горные орлы....))) оказались ощипанными петухами...
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04.10.2022 17:31
+28
"змусили побити дружину, а сина відправили на війну"....скільки вони під кадіркою живуть, що стали рабами?
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04.10.2022 17:29
+22
Пипець Кадирову скоро буде
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04.10.2022 17:21
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Тут кацапи завелись.

А ну геть!
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04.10.2022 17:28 Відповісти
Пипець Кадирову скоро буде
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04.10.2022 17:21 Відповісти
Он забыл что было с его отцом. Напомнят--- вопрос времени.
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04.10.2022 17:39 Відповісти
Та вже нікому... Якщо цей мобілізований пацанчик правовірний мусульманин то зневажає батька за те що "матір розпустив" і матір, як "в розпусті" призвела його до війська...
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04.10.2022 18:01 Відповісти
он прекрасно знает что случилось с его отцом - но эта гнида переступила через родную кровь и продолжает кошмарить своих же нохче
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04.10.2022 18:20 Відповісти
Його батька показово ліквідувала московська ґебня саме для того, щоб поставити на його місце сина і щоб він пам'ятав що може бути з ним.
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04.10.2022 19:10 Відповісти
ему еще и армия руснявая напомнить, генералитет, что он за шавка
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04.10.2022 18:04 Відповісти
угадайте что будет с сыном ?
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04.10.2022 17:22 Відповісти
******** в Эмираты да начала пистеца
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04.10.2022 18:21 Відповісти
от Химарса не ******** ))
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04.10.2022 18:29 Відповісти
не знаю как от Хаймарса а вот от батальона Шейха-Мансура кадырову точно уйти не удастся
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04.10.2022 18:34 Відповісти
Души, что рождаются в той стране, в прошлой жизни точно нагрешили, такое Средневековье кругом
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04.10.2022 17:22 Відповісти
Та і йух з ними усіма.
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04.10.2022 17:27 Відповісти
"змусили побити дружину, а сина відправили на війну"....скільки вони під кадіркою живуть, що стали рабами?
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04.10.2022 17:29 Відповісти
гордые горные орлы....))) оказались ощипанными петухами...
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04.10.2022 17:31 Відповісти
против бронетранспортеров и купленных кяфиров не попрешь - плюс там еще кацапские части стоят с градами
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04.10.2022 18:23 Відповісти
Точно, краще б сам здох.
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04.10.2022 18:23 Відповісти
Побити дружину? Герой. У нас не катит
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04.10.2022 17:32 Відповісти
не захистити дружину та сина, а зробити те що вимагає царек недороблений?
Так! В Україні не прокатить.
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04.10.2022 17:39 Відповісти
Что ж вы за мыжики такие что своих женщин бьете(у вас БАБЫ), а не мусоров которые заставляют вас это делать?
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04.10.2022 17:33 Відповісти
Це іслам, згідно якому у жінки немає душі, а зв'язок з Аллахом вона отримує лише через душу народженого нею сина. Побити жінку це як камінь на дорозі попинати... Іслам в ставленні до жінок відстає від християнства на 600 років - в християнстві жінкам попи "подарували" душу лише в 13 столітті... Тому нічого дивного. У них середньовіччя...
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04.10.2022 17:36 Відповісти
тоді навіщо ії бити? Най йде попинає камінь.А як діти зостануться без мами ,коли він в,є жінку, най підбере той камінь ,щоб камінь виховував йому дітей, стирав ,готував та прибирав.
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04.10.2022 17:41 Відповісти
Коли тєлевізор глючить то переважна більшість людей по ньому стукає з метою ремонту. Так і в ісламі - підрехтовують жінці табло разом з мізками - чоловік має дбати про справність свого реманенту, або його позбутися і придбати новий...
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04.10.2022 17:51 Відповісти
Ну і хто телевізора стукає коли той не працює? Неандертальці.
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04.10.2022 18:05 Відповісти
Вам повезло,Ви напевно не жили при совковому(ламповому) телеку,з Вашого допису випливає що в той час всі були дикунами.
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04.10.2022 19:44 Відповісти
Яка нормальна людина буде замість ремонту бити по телевізору, як і жити у совку і рахувати що то нормально. Совок такаж неандертальське створіння,де людей загородили від цівілізаціі, як звірів від нормальних людей, тому бити жінку по настрію ,на очах у дітей ,чи калашматити телевізора замість ремонту було нормальнім в ненормальній країні.Слава Богу все позаду.
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04.10.2022 19:49 Відповісти
НБ, в тебе ще ламповий телевізор? Його стукали,бо контакти ламп могли вийти із гнізда.Зараз такі порівняння не сприймаються.
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04.10.2022 22:05 Відповісти
Колись був. Це такий собі "образ" з минулого. Телевізор мені не потрібний. Компа цілком вистачає. У мене і сматфона нема з тієї ж причини. Ви праві. Невдалий приклад.
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04.10.2022 22:42 Відповісти
Сто пудів,та ще хай каміння їм дітей нарожає,"для звязку"
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04.10.2022 21:49 Відповісти
Трохи не плутайте іслам, тобто вчення Корану і те, що тлумачать муллИ, чи як їх там.
Це зовсім різні речі.
Так само як те, що записано в Біблії різниться з тим, що кажуть попи в церкві.
І як згідно Біблії чоловік повинен піклуватись за свою дружину, так і згідно Корану ...
Але в них там інший бох - двохголовий , ПуКадир
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04.10.2022 20:43 Відповісти
не звизди,все там таки так
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04.10.2022 21:50 Відповісти
ви хоч Біблію читали? Чи Вам діди розказували?
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04.10.2022 22:49 Відповісти
Заставили избить, потом сесть на бутылку и сына заставили стать фашистом
Думаю все проще. Сынка захотели призвать, маманя и вышла, в итоге призвали.
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04.10.2022 17:40 Відповісти
Українці давно піднялися з диванів ,коли на Майдані йшли против російського спецназу із дерев,яними щитами,у мотоціклених шоломах, як вас це забвалляло,вам було смішно,з вільних людей що йшли боронити майбутнє своїх дітей. Ну ось тепер сміємося ми ,бо настав наш час сміятися з тупого рабського бидла.
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04.10.2022 18:43 Відповісти
Протестовать нужно было раньше. Там население стало резко против, когда началась мобилизация. А так они за то, чтобы х...лов пострелять. У нас было бы тоже самое, если бы Петуховича оставили. Так что опохмелись.
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04.10.2022 22:36 Відповісти
Воно не розуміє, що в Україні якби таке зробили поліціянти,то зібралася би вулиця і відп#здила ту поліцію, з,язали і в той же день ті поліціянти сиділи у буцігарні. Коли на Майдані у збройного спецназу своїх відбивали каменями та палками,і не ЗСУ,а прості люди, стареча ,молодь,жінки.Вони нас тоді звали"кастрюлєголовими" і потішалися з нас, ось тепер вони - м,ясо,котре буде бити дружину і віддасть дитину свою на смерть .бо за нього ніхто не втупиться,як він не вступився за своїх рідних.
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04.10.2022 19:20 Відповісти
що зробили з колись гордим та незалежним народом..., теж покірні та тупі барани...
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04.10.2022 17:46 Відповісти
щок це гірше середньовіччя а ніби гордий народ
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04.10.2022 17:56 Відповісти
Гордый народ? Точно? Гордый народ выходит на протест и пи@дит беркутовцев так, что те тормозят только на московии. А эти -не более, чем стадо.
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04.10.2022 19:16 Відповісти
Поміняв сина і побиття дружини, на "любов та милість " кадирявої собаки.Я твой дом труба шаталь , назови свой адрес если ти мусшчина...
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04.10.2022 19:17 Відповісти
дайте їй шматок сала
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04.10.2022 19:19 Відповісти
Этого парня нужно вытащить. Когда он узнает что сделали с его родителями фашисты кадыркина, он будет валить путинскую армию с такой ненавистью что сатана крестится начнет.
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04.10.2022 19:58 Відповісти
Дикари.
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04.10.2022 20:34 Відповісти
Зато какой парядак! Дарогі асфальтіровани! Нікакіх майданов а главноє і при власті адні антіфашісти! Нікакім фашизмом і блізка є пахнєт!
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04.10.2022 20:53 Відповісти
 
 