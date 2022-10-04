У Чечні помер чоловік учасниці протестів проти мобілізації. Перед цим його змусили побити дружину, а сина відправили на війну, - правозахисники

Центр захисту прав людини "Меморіал" повідомив, що 28 вересня у Чечні помер чоловік учасниці антивоєнного протесту у Грозному Адам Мурадов.

За даними правозахисників, причиною смерті став серцевий напад, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Медузу.

21 вересня кілька десятків жінок намагалися провести у Грозному акцію протесту проти оголошеної мобілізації. Серед них була дружина Адама Мурадова, ім'я якої не повідомляється. Усіх протестувальників затримали та відвезли до мерії. Туди також привезли чоловіків-родичів затриманих, зокрема Мурадова. За даними "Меморіалу", родичів "змусили побити жінок, погрожуючи, що інакше це зроблять самі силовики — і буде набагато гірше".

Глава Чечні Рамзан Кадиров того ж дня назвав "ворогами народу" людей, які виступають проти мобілізації, і заявив, що їх треба відправити в Україну для участі у "спецоперації". Так само, на його думку, треба вчинити з родичами "15-20 жінок", яких затримали на акції протесту у Грозному. Наступного дня Кадиров заявив , що родичів близько 40 жінок, що мітингували, вже мобілізували і відправили в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За кожного мобілізованого на Сахаліні дадуть 5 кг риби

За інформацією правозахисників серед родичів учасниць акції, яких відправили в Україну, був 18-річний Валід Мурадов, син Адама Мурадова. Вночі 27 вересня Валід зателефонував додому і розповів, що перебуває у Луганську і його незабаром "відправлять на передову". Наступного дня Адам Мурадов помер, йому стало погано під час молитви. Валіду дозволили приїхати на похорон батька. Чи повернувся він назад до України, не уточнюється.

Джерела "Меморіалу" в Чечні стверджують, що на сім'ю Мурадових чинять тиск через те, що те, що сталося, "викликало великий резонанс серед чеченців". Правозахисники кажуть, що сім'ю змушують під запис спростувати, що Валіда Мурадова насильно відправили до України, а його матір побили.