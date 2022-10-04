За кожного мобілізованого на Сахаліні дадуть 5 кг риби
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Влада Сахаліну обіцяє родинам мобілізованих по 5 кг риби за кожного, хто піде вбивати українців.
Про це заявив керівник тамтешнього виконкому "Єдиної Росії" Михайло Шувалов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
"Уряд Сахалінської області домовився з рибопромисловцями, і на Сахалінську область виділено близько 9 тонн свіжомороженої риби. Це камбала, минтай, кета. І найближчим часом наші волонтери, приблизно 180 осіб по всій території Сахалінської області, у сім'ї мобілізованих жителів принесуть приблизно 5-6 кілограмів на людину. Найближчим часом у сім'ях з'явиться риба", - пообіцяв він.
Чиновник додав, що це не єдиний захід, який влада планує для підтримки сімей мобілізованих.
Нагадаємо, в Туві влада за кожного мобілізованого видає родинам по живому барану.
Будь ласка, зачекайте...
https://photos.app.goo.gl/GB46JpgB8XH5jga99
5 кг РИБИ!
На САХАЛІНІ!
Єта пабєда!
Були просто ДОВБО(ОЙ)БИ, тепер ДЕШЕВІ ДОВБО(ОЙ)БИ...
Грязь,вонь,нищета,алкоголизм.
А то приедет в Украину-увидит асфальт,унитаз,можа даже на трамвае покатается и воду с бульбочками (газированную)попробует
Джерело: https://iasakh.com/news/227322/?utm_medium=messenger&utm_source=telegram&utm_campaign=227322
Сподіваюсь, Єрмак впровадить.