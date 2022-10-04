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За кожного мобілізованого на Сахаліні дадуть 5 кг риби

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

риба

Влада Сахаліну обіцяє родинам мобілізованих по 5 кг риби за кожного, хто піде вбивати українців.

Про це заявив керівник тамтешнього виконкому "Єдиної Росії" Михайло Шувалов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Уряд Сахалінської області домовився з рибопромисловцями, і на Сахалінську область виділено близько 9 тонн свіжомороженої риби. Це камбала, минтай, кета. І найближчим часом наші волонтери, приблизно 180 осіб по всій території Сахалінської області, у сім'ї мобілізованих жителів принесуть приблизно 5-6 кілограмів на людину. Найближчим часом у сім'ях з'явиться риба", - пообіцяв він.

Чиновник додав, що це не єдиний захід, який влада планує для підтримки сімей мобілізованих.

Нагадаємо, в Туві влада за кожного мобілізованого видає родинам по живому барану.

Дивіться: Мобілізований росіянин: "Ваше правительство и вы - лжецы. Мясо, мы едем мясом, пацаны". ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+28
Селедки им все! Дайте им селедки
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04.10.2022 13:18
+26
О, вот она ! скумбрия по 8 )))
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04.10.2022 13:18
+21
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04.10.2022 13:32
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Встали с колен.

https://photos.app.goo.gl/GB46JpgB8XH5jga99
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04.10.2022 13:46 Відповісти
Это до бомбёжки Воронежи ЯО или после?
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04.10.2022 13:48 Відповісти
я думав, що барани - це дно, але ні, кацапи вчергове довели, що для них не існує дна. чмобік на паРаші коштує 5 кг мороженої риби.
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04.10.2022 13:46 Відповісти
А они это серьёзно? Пусть кто нибудь расскажет Маску. Хотя нет, он всё равно такое не укурит.
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04.10.2022 13:47 Відповісти
Спочатку була Лада... Зараз - 5 кг риби. Далі - пачка сірників за 1 кацапа
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04.10.2022 13:47 Відповісти
Скоро - понюхать лопату, где блин лежал.
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04.10.2022 13:49 Відповісти
Натуральный обмен: за одного барана - 5 кг рыбы.
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04.10.2022 13:48 Відповісти
а шо бартер "дохлий баран на живого барена" - всьо?!
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04.10.2022 13:49 Відповісти
рыба рыбе - рознь. 5кг скумбрии - это одно, а вот 5кг лосося - другое. впрочем, для закуси не слишком требовательной мамаше хватит и 5кг. кильки.
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04.10.2022 13:49 Відповісти
Вислів : "лососнуть тунця" , набуває реального значення .
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04.10.2022 13:52 Відповісти
на Сахалине? рыбу? за кацапо-трупа? - жлобы.
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04.10.2022 13:53 Відповісти
Дагестанцям по цілому барану видають , а тут якась дешева риба
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04.10.2022 13:55 Відповісти
а что барана за пять кг рыбы выменять они еще не пробовали )))))))))))))))))
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04.10.2022 18:40 Відповісти
У цій новині ПРЕКРАСНО все...
5 кг РИБИ!
На САХАЛІНІ!
Єта пабєда!
Були просто ДОВБО(ОЙ)БИ, тепер ДЕШЕВІ ДОВБО(ОЙ)БИ...
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04.10.2022 13:56 Відповісти
Щось дуже дорого за одного "ваньку".
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04.10.2022 13:57 Відповісти
Жизнь кацапа= 5 кг рыбы.Мне кажется крепостные в рассее до 1861г стоили гораздо дороже.А эти довбойобы,всего 5 кг камбалы или минтая
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04.10.2022 14:04 Відповісти
подачку бросили ущербным
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04.10.2022 14:11 Відповісти
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04.10.2022 14:12 Відповісти
Бабам выдавать морковкой, желательно тёртой!
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04.10.2022 14:35 Відповісти
это сколько Ванек в пересчёте на вес...?
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04.10.2022 14:35 Відповісти
півтора ваньки)
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04.10.2022 16:00 Відповісти
что за рыба?
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04.10.2022 19:48 Відповісти
Це ж скільки синів ця свиноматка відправила в пекло?
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04.10.2022 20:40 Відповісти
лососіни їм. за обидві щоки.
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04.10.2022 14:12 Відповісти
Ну шо он там видел на Сахалине?
Грязь,вонь,нищета,алкоголизм.
А то приедет в Украину-увидит асфальт,унитаз,можа даже на трамвае покатается и воду с бульбочками (газированную)попробует
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04.10.2022 14:18 Відповісти
не факт що встигне,може в поїзді "спалахнути" десь на Луганщині)))
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04.10.2022 22:57 Відповісти
а в семечках это сколько будет?
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04.10.2022 14:20 Відповісти
Наші олійно екстракційні комбінати все не перероблять.
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04.10.2022 14:43 Відповісти
Якійсь треш
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04.10.2022 14:21 Відповісти
"Ето дєлаєтся в рамках проекта "Доступная риба"
Джерело: https://iasakh.com/news/227322/?utm_medium=messenger&utm_source=telegram&utm_campaign=227322
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04.10.2022 14:32 Відповісти
Небагато за рибака.
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04.10.2022 14:41 Відповісти
Лососнуть тунця
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04.10.2022 14:53 Відповісти
То есть они живут на берегу моря и у них рыба в дефиците, раз такое значение придаётся 5 кг? Ну это вообще полный рыбец. А вообще вспоминаю, что читал статью про рыбный бизнес на рашке и было про какой-то регион Дальнего Востока, что у них там рыба и икра стоит дороже, чем в Москве. И про Мурманск было примерно так же. Мол, вся выловленная рыба продаётся либо своим оптовикам, либо иностранным компаниям и на берег почти ничего не попадает. И в местные магазины завозится с "материка".
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04.10.2022 15:42 Відповісти
Цю новину треба донести до Маска, щоб прилетів з Марса і роздивився що до чого
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04.10.2022 16:22 Відповісти
Повний пиз###ець. Навіть не знаю,що тут можна сказати.
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04.10.2022 16:23 Відповісти
Це рівень життя "спасітєлєй чєлАвєчєства".
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04.10.2022 16:53 Відповісти
За 5кг риби стати вбивцею - БЛИН, ось сутність кацапів ‼️‼️
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04.10.2022 17:05 Відповісти
5кг за живого чи за мертвого мобіка?)
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04.10.2022 19:26 Відповісти
давайте им предложим 10 кг - и пусть они от нас от*бутся.
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04.10.2022 19:46 Відповісти
Вєликолєпная ідєя!
Сподіваюсь, Єрмак впровадить.
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04.10.2022 20:45 Відповісти
А бурятам по 5 кг шишок дадуть ?
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04.10.2022 21:57 Відповісти
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