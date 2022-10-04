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За каждого мобилизованного на Сахалине дадут 5 кг рыбы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

риба

Власти Сахалина обещают семьям мобилизованных по 5 кг рыбы за каждого, кто пойдет убивать украинцев.

Об этом заявил руководитель местного исполкома "Единой России" Михаил Шувалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Правительство Сахалинской области договорилось с рыбопромышленниками, и на Сахалинскую область выделено около 9 тонн свежемороженой рыбы. Это камбала, минтай, кета. И в ближайшее время наши волонтеры, около 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семьи мобилизованных жителей принесут примерно 5-6 килограммов на человека. В ближайшее время в семьях появится рыба", – пообещал он.

Чиновник добавил, что это не единственная мера, которую власти планируют для поддержки семей мобилизованных.

Напомним, в Туве власти за каждого мобилизованного выдают семьям по живому барану.

Читайте: Мобилизованным в РФ не хватает спальных мест, еды, формы и денег, а полиция готовится к подавлению будущих протестов, - ГУР
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Топ комментарии
+28
Селедки им все! Дайте им селедки
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04.10.2022 13:18
+26
О, вот она ! скумбрия по 8 )))
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04.10.2022 13:18
+21
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04.10.2022 13:32
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Встали с колен.

https://photos.app.goo.gl/GB46JpgB8XH5jga99
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04.10.2022 13:46 Ответить
Это до бомбёжки Воронежи ЯО или после?
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04.10.2022 13:48 Ответить
я думав, що барани - це дно, але ні, кацапи вчергове довели, що для них не існує дна. чмобік на паРаші коштує 5 кг мороженої риби.
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04.10.2022 13:46 Ответить
А они это серьёзно? Пусть кто нибудь расскажет Маску. Хотя нет, он всё равно такое не укурит.
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04.10.2022 13:47 Ответить
Спочатку була Лада... Зараз - 5 кг риби. Далі - пачка сірників за 1 кацапа
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04.10.2022 13:47 Ответить
Скоро - понюхать лопату, где блин лежал.
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04.10.2022 13:49 Ответить
Натуральный обмен: за одного барана - 5 кг рыбы.
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04.10.2022 13:48 Ответить
а шо бартер "дохлий баран на живого барена" - всьо?!
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04.10.2022 13:49 Ответить
рыба рыбе - рознь. 5кг скумбрии - это одно, а вот 5кг лосося - другое. впрочем, для закуси не слишком требовательной мамаше хватит и 5кг. кильки.
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04.10.2022 13:49 Ответить
Вислів : "лососнуть тунця" , набуває реального значення .
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04.10.2022 13:52 Ответить
на Сахалине? рыбу? за кацапо-трупа? - жлобы.
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04.10.2022 13:53 Ответить
Дагестанцям по цілому барану видають , а тут якась дешева риба
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04.10.2022 13:55 Ответить
а что барана за пять кг рыбы выменять они еще не пробовали )))))))))))))))))
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04.10.2022 18:40 Ответить
У цій новині ПРЕКРАСНО все...
5 кг РИБИ!
На САХАЛІНІ!
Єта пабєда!
Були просто ДОВБО(ОЙ)БИ, тепер ДЕШЕВІ ДОВБО(ОЙ)БИ...
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04.10.2022 13:56 Ответить
Щось дуже дорого за одного "ваньку".
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04.10.2022 13:57 Ответить
Жизнь кацапа= 5 кг рыбы.Мне кажется крепостные в рассее до 1861г стоили гораздо дороже.А эти довбойобы,всего 5 кг камбалы или минтая
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04.10.2022 14:04 Ответить
подачку бросили ущербным
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04.10.2022 14:11 Ответить
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04.10.2022 14:12 Ответить
Бабам выдавать морковкой, желательно тёртой!
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04.10.2022 14:35 Ответить
это сколько Ванек в пересчёте на вес...?
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04.10.2022 14:35 Ответить
півтора ваньки)
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04.10.2022 16:00 Ответить
что за рыба?
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04.10.2022 19:48 Ответить
Це ж скільки синів ця свиноматка відправила в пекло?
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04.10.2022 20:40 Ответить
лососіни їм. за обидві щоки.
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04.10.2022 14:12 Ответить
Ну шо он там видел на Сахалине?
Грязь,вонь,нищета,алкоголизм.
А то приедет в Украину-увидит асфальт,унитаз,можа даже на трамвае покатается и воду с бульбочками (газированную)попробует
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04.10.2022 14:18 Ответить
не факт що встигне,може в поїзді "спалахнути" десь на Луганщині)))
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04.10.2022 22:57 Ответить
а в семечках это сколько будет?
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04.10.2022 14:20 Ответить
Наші олійно екстракційні комбінати все не перероблять.
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04.10.2022 14:43 Ответить
Якійсь треш
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04.10.2022 14:21 Ответить
"Ето дєлаєтся в рамках проекта "Доступная риба"
Джерело: https://iasakh.com/news/227322/?utm_medium=messenger&utm_source=telegram&utm_campaign=227322
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04.10.2022 14:32 Ответить
Небагато за рибака.
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04.10.2022 14:41 Ответить
Лососнуть тунця
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04.10.2022 14:53 Ответить
То есть они живут на берегу моря и у них рыба в дефиците, раз такое значение придаётся 5 кг? Ну это вообще полный рыбец. А вообще вспоминаю, что читал статью про рыбный бизнес на рашке и было про какой-то регион Дальнего Востока, что у них там рыба и икра стоит дороже, чем в Москве. И про Мурманск было примерно так же. Мол, вся выловленная рыба продаётся либо своим оптовикам, либо иностранным компаниям и на берег почти ничего не попадает. И в местные магазины завозится с "материка".
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04.10.2022 15:42 Ответить
Цю новину треба донести до Маска, щоб прилетів з Марса і роздивився що до чого
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04.10.2022 16:22 Ответить
Повний пиз###ець. Навіть не знаю,що тут можна сказати.
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04.10.2022 16:23 Ответить
Це рівень життя "спасітєлєй чєлАвєчєства".
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04.10.2022 16:53 Ответить
За 5кг риби стати вбивцею - БЛИН, ось сутність кацапів ‼️‼️
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04.10.2022 17:05 Ответить
5кг за живого чи за мертвого мобіка?)
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04.10.2022 19:26 Ответить
давайте им предложим 10 кг - и пусть они от нас от*бутся.
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04.10.2022 19:46 Ответить
Вєликолєпная ідєя!
Сподіваюсь, Єрмак впровадить.
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04.10.2022 20:45 Ответить
А бурятам по 5 кг шишок дадуть ?
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04.10.2022 21:57 Ответить
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