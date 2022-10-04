За каждого мобилизованного на Сахалине дадут 5 кг рыбы
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Власти Сахалина обещают семьям мобилизованных по 5 кг рыбы за каждого, кто пойдет убивать украинцев.
Об этом заявил руководитель местного исполкома "Единой России" Михаил Шувалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Правительство Сахалинской области договорилось с рыбопромышленниками, и на Сахалинскую область выделено около 9 тонн свежемороженой рыбы. Это камбала, минтай, кета. И в ближайшее время наши волонтеры, около 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семьи мобилизованных жителей принесут примерно 5-6 килограммов на человека. В ближайшее время в семьях появится рыба", – пообещал он.
Чиновник добавил, что это не единственная мера, которую власти планируют для поддержки семей мобилизованных.
Напомним, в Туве власти за каждого мобилизованного выдают семьям по живому барану.
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5 кг РИБИ!
На САХАЛІНІ!
Єта пабєда!
Були просто ДОВБО(ОЙ)БИ, тепер ДЕШЕВІ ДОВБО(ОЙ)БИ...
Грязь,вонь,нищета,алкоголизм.
А то приедет в Украину-увидит асфальт,унитаз,можа даже на трамвае покатается и воду с бульбочками (газированную)попробует
Джерело: https://iasakh.com/news/227322/?utm_medium=messenger&utm_source=telegram&utm_campaign=227322
Сподіваюсь, Єрмак впровадить.