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Нардеп ОПЗЖ Кузьмин уведомлен о подозрении в госизмене, - ГБР

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

кузьмин,ренат

Нардепу ОПЗЖ Ренату Кузьмину сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В рамках досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.

"В частности, начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер. Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственное предательство) за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается местонахождение Рената Кузьмина, в том числе проведено более 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.

Досудебное расследование продолжается.

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Топ комментарии
+19
Та все опзж повинно бути за гратами, це тільки в нашій країні так лояльно ставляться до зрадників, бо у владі їх до фіга, то ж і оберігають.
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05.10.2022 15:09
+19
смішно. Та такий собі "портнов", що в десятки разів небезпечніший за цього примітивного пропагандиста, при блаЗЄнських три роки керував всією правоохоронною та судовою системою, включно з НАБУ та ДБР. Може ще й зараз керує, зважаючи на те, що Львова з кацапським паспортом не можуть усунути з посади.
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05.10.2022 15:10
+19
"Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави."

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05.10.2022 15:15
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він же нардеп - в раді не шукали?
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05.10.2022 15:07 Ответить
100%
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05.10.2022 17:38 Ответить
"Зокрема, починаючи з березня 2021 року Джерело: https://censor.net/ua/n3371691

оО..а до того він весь час був патріотом???????
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05.10.2022 15:08 Ответить
До того він на роялі "мурку" грав. Щоправда, не імітував це обвисли членом, як блаЗЄнський А за це не карають.
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05.10.2022 15:12 Ответить
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05.10.2022 15:54 Ответить
Пан,Томмі Лі,а чому вже не Брюс Лі,чого скромнічати, спостерігав обвислий член блаЗенського?Він хоч висів переможно?
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05.10.2022 16:29 Ответить
а ти зеленки попий, закуси скумбрією по 8- то може тобі цей інструмент зіцде за "кінець епохи бідності"
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05.10.2022 17:27 Ответить
Кореш татарова ,портнова🤮‼️Там каждый второй гнида или предатель‼️
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05.10.2022 16:23 Ответить
Второй?!?!?!?!

Первый!!! Каждый первый!!!
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05.10.2022 16:51 Ответить
Та все опзж повинно бути за гратами, це тільки в нашій країні так лояльно ставляться до зрадників, бо у владі їх до фіга, то ж і оберігають.
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05.10.2022 15:09 Ответить
МЛЯТЬ,надо было быстро всех брать,а сейчас эти опожопошники сидят в рашке и смеются над этим цирком
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05.10.2022 15:09 Ответить
смішно. Та такий собі "портнов", що в десятки разів небезпечніший за цього примітивного пропагандиста, при блаЗЄнських три роки керував всією правоохоронною та судовою системою, включно з НАБУ та ДБР. Може ще й зараз керує, зважаючи на те, що Львова з кацапським паспортом не можуть усунути з посади.
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05.10.2022 15:10 Ответить
вже усунули, але попереду ще довгі судові позови
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05.10.2022 17:29 Ответить
Можна і братика його рафаеля Кузьміна пошукати, теж мразота рідкісна
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05.10.2022 15:12 Ответить
"Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави."

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05.10.2022 15:15 Ответить
позорное ДБР ловит только журавлей в небе
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05.10.2022 15:15 Ответить
Та і зарплату до цього часу виплачують?
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05.10.2022 15:15 Ответить
Ну як завжди спочатку дають виїхати з України ,а потім висувають підозру. Це ворог і було всім це зрозуміло, що в його антидержавних дописах ,що на ефірах медвечуківських каналів.
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05.10.2022 15:15 Ответить
баканаФФи та інші "любі друзі" дуже "активно" працювали....до-речі а де ж "Друг" сивоха...??
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05.10.2022 15:51 Ответить
А Баканов где⁉️
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05.10.2022 16:56 Ответить
Ото генеральні прокурори раніше були: цей "Мурку" лабав на фортепіано, Югік взагалі юридичної освіти не мав. Оді панятія.
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05.10.2022 15:21 Ответить
При зелених рафіновані юристи, так?
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05.10.2022 15:26 Ответить
сам Zе юрист. Правда диплом отримав за КВН, але то не має значення. Бо головне для зебілів - диплом
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05.10.2022 15:29 Ответить
Принаймі мають фахову юридичну освіту.
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05.10.2022 15:30 Ответить
особливо вава члєнограй- ото "юріст"
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05.10.2022 23:38 Ответить
Мова йде про прокурорів, не спригуй.
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06.10.2022 05:52 Ответить
"дядя, ти дурак"(с)
Оцей Кузьмін (до речі не генпрокурор) твій союзник під куполом, а ти його здаєш
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05.10.2022 15:27 Ответить
А Югіка кум пригрів, Петька-кондитер.
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05.10.2022 15:31 Ответить
при "югіку" вартість повернених в Україну виведених активів обчислювалась мільярдами. при ЗекоМанді ахмєтка збільшив статки в 3 рази, мертвечук став доларовим мільярдером, каломойша знову присмоктався до бюджету. поїж скумбрії по 8 грн- відчуєш смак "кінця" епохи бідності....
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05.10.2022 17:33 Ответить
Брешеш як дишеш
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05.10.2022 20:14 Ответить
брешеш- твоя фамілія, зеленориле
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05.10.2022 23:32 Ответить
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05.10.2022 15:28 Ответить
Як найдуть то влуплять здоровенний штраф, мабуть. Гривень з 200.
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05.10.2022 15:28 Ответить
Та йому те буде що і слов'янській Штепі!
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05.10.2022 16:34 Ответить
А где сей тварь сейчас находится, что ему обьявляют подозрение аж на 8-й месяц войны?
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05.10.2022 15:35 Ответить
Почему такие враги нации ещё живы и их имущество не конфисковано?
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05.10.2022 15:38 Ответить
ти спитай зєлєнорилого інфантила
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05.10.2022 23:39 Ответить
При националистической власти такие не существовали бы. Думайте, украинцы, на будущее, кого выбирать: олигархов-потрохов(основателей ПР), жулек-тимошенко, клоунов-ЗЕбилов или настоящих патриотов Украины.
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05.10.2022 15:44 Ответить
Пане Шкуропат,щоб ніхто не помилився в майбутньому-список дійсних патріотів України.Тоді з них когось і будем вибирати.А то в списках претендентів їх або нема,або ніхто ніколи і не знав,що він дійсний патріот.Знає кадиров-пробував знайти Бандеру,ну щоб не встигли вибрати....
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05.10.2022 16:35 Ответить
Перечитайте повнимательнее комментарий и поймете, что настоящие патриоты Украины те, у кого националистическая идеология обозначена в партийных документах и программах, а не те, кто вышиванку носит.
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05.10.2022 17:00 Ответить
националістічєская ідєологія,як ви пишете,обозначєна в документах ВО Свободи (Тягнибок,Фаріон.Мірошніченко та інші агенти КГБ-ФСБ,Тенюх та Березовскій,які здали Крим і ЧФ,учасник росток-шоу Михальчишин,корупціонер Могильницький тощо).очевидно для вас ця публіка є настоящімі патріотамі Украіни??
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05.10.2022 17:22 Ответить
Тебе, комуняка зебильная, их досье на лубянке показывали?
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05.10.2022 17:30 Ответить
я думав ти нормальний хлопчина,хоч і тупий бевзь,а ти кацапський троль....пішов НХ!
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05.10.2022 17:48 Ответить
Страшны не российские вши, а украинские гниды. Вот из-за таких, как ты, мне в двух революциях и в войне пришлось принимать участие. Тьфу на тебя.
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05.10.2022 18:19 Ответить
а ти здайся в полон, убоге, ми з полоненими гуманно поводимось. цікаво, а як це ти "ваюєш", перебуваючи в Польщі???? адрєсок черкни- приїду, перевірю
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05.10.2022 23:35 Ответить
Я воевал два года, добровольцем, батальон*Донбасс*, с 14 по16г. Был ранен и получил инвалидность. С 19г в Польше. Адрес: Западно-Поморское воеводство, Барлинек, ул. Словацкого, 9 кв.40. Тел.+48 728039950. Поясню: сруцьня варвары и как бы кто гуманно с ними не обращался, они будут пытать и убивать. На этом все, потому такое чмошное засцыт не только приехать, а и позвонить, потому в Польше анонимно от мобилизации и спряталось.
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05.10.2022 23:50 Ответить
А за кого би ти голосував - назви прізвище.
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05.10.2022 16:54 Ответить
Всегда голосовал и буду голосовать за националистов. На президентских выборах голосовал за Кошулинского(кандидата от националистов).
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05.10.2022 17:04 Ответить
Не пройшло і півроку.... Давно пора всіх цих ********* з ОПЗЖ і т.д. під суд, як Медведчука..
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05.10.2022 15:57 Ответить
гинуть українські воїни, а всякі мразі типу Портнова, Януковича, Азарова і цього виродка ще досі живі і шикують...
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05.10.2022 16:43 Ответить
Сподіваюся, що теперішніх керівників і політиків ловитимуть швидше за Кузьміна.
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05.10.2022 16:52 Ответить
Хочу напомнить, что это заЖопное Чмо вернулось в Украину как только Оманский Осел взял булаву, как и портнов и т.д вопрос для ЗЕБилов, что делали эти дырявые шляпы 3 года??? отвечу брехали на Пороха и засерали млзги убогим под чутким руководством Елдака!
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05.10.2022 17:05 Ответить
...не минуло й 8 місяців війни....а от депутату-слузі -колаборанту Ковальову,смотрящему від Зе за Херсоном...тільки за 1 міс війни,зРада виплатила: 170 тис зарплати,30 тис за депутатську квартиру,20 тис за дорожні витрати у Херсоні.... Не здивуюся якщо ДБР землю риє,шукає хто посмів його підірвати....
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05.10.2022 17:16 Ответить
а чудовий росразвєдчік та агент Дєркач,кажуть спокійно живе у маєтку під Глуховим....
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05.10.2022 17:17 Ответить
є лише слабенька надія, що його протеже мурашов все-таки ввдчув еа собі всі "прєлєсті" руцкаго міра. ну хоч гантелею опустили
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05.10.2022 17:35 Ответить
ото "МногоХодовОчка" від ЗекоМанди: заманити цю всю шоблу шляхом оголошення незаконних дострокових виборів, прикормити- а потім ось так "агласіть врагамі народа".....
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05.10.2022 17:38 Ответить
Цука , кого там только нет , где мы , или откуда , куй его знает , по находили эти рожи , народного доверия ,.Заповедник мразей , и о пять же , ни кто ни чего , не будет делать . Этот шлягер известен, а вы знаете ? знаем, знаем , на этом все...Многосерийные свинарчуки..
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05.10.2022 17:46 Ответить
Та невже? І так швидко?
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05.10.2022 17:57 Ответить
Про#бали его, а теперь ищите ветра в поле, или это всё так специально придумано, свой же человек для вас, да и не впервой такое у вас практикуется.
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05.10.2022 18:22 Ответить
Ой, а чи не зарано повідомили про підозру? Чи вирішили, що він сховався надійно і тепер можна?
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05.10.2022 18:24 Ответить
А ZV не образиться? У нього ж пів партії опзж друзів. Зара він їх на телемарафоні піарить. Ше мураєва там не вистачає; вже давненько не чув про "ґражданскую вайну".
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05.10.2022 18:54 Ответить
 
 