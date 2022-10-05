Нардеп ОПЗЖ Кузьмин уведомлен о подозрении в госизмене, - ГБР
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Нардепу ОПЗЖ Ренату Кузьмину сообщено о подозрении в государственной измене.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В рамках досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.
"В частности, начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер. Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственное предательство) за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливается местонахождение Рената Кузьмина, в том числе проведено более 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.
Досудебное расследование продолжается.
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оО..а до того він весь час був патріотом???????
Первый!!! Каждый первый!!!
Оцей Кузьмін (до речі не генпрокурор) твій союзник під куполом, а ти його здаєш