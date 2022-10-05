Нардепу ОПЗЖ Кузьміну повідомлено про підозру у держзраді, - ДБР
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Нардепу ОПЗЖ Ренату Кузьміну повідомлено про підозру у державній зраді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.
"Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.
Наразі встановлюється місцезнаходження Рената Кузьміна, зокрема проведено понад 10 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування.
Досудове розслідування триває.
Будь ласка, зачекайте...
оО..а до того він весь час був патріотом???????
Первый!!! Каждый первый!!!
Оцей Кузьмін (до речі не генпрокурор) твій союзник під куполом, а ти його здаєш