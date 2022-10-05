УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6946 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниПодії
8 049 63
війна (56581) Кузьмін (94) державна зрада (1076) ДБР (2567)

Нардепу ОПЗЖ Кузьміну повідомлено про підозру у держзраді, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

кузьмин,ренат

Нардепу ОПЗЖ Ренату Кузьміну повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

"Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюється місцезнаходження Рената Кузьміна, зокрема проведено понад 10 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування.

Досудове розслідування триває.

Читайте: Проросійський депутат ОПЗЖ Кузьмін порівняв Бутусова з російським терористом Порєчєнковим, який стріляв в українських воїнів у Донецькому аеропорту

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Та все опзж повинно бути за гратами, це тільки в нашій країні так лояльно ставляться до зрадників, бо у владі їх до фіга, то ж і оберігають.
показати весь коментар
05.10.2022 15:09
+19
смішно. Та такий собі "портнов", що в десятки разів небезпечніший за цього примітивного пропагандиста, при блаЗЄнських три роки керував всією правоохоронною та судовою системою, включно з НАБУ та ДБР. Може ще й зараз керує, зважаючи на те, що Львова з кацапським паспортом не можуть усунути з посади.
показати весь коментар
05.10.2022 15:10
+19
"Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави."

показати весь коментар
05.10.2022 15:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
він же нардеп - в раді не шукали?
показати весь коментар
05.10.2022 15:07 Відповісти
100%
показати весь коментар
05.10.2022 17:38 Відповісти
"Зокрема, починаючи з березня 2021 року Джерело: https://censor.net/ua/n3371691

оО..а до того він весь час був патріотом???????
показати весь коментар
05.10.2022 15:08 Відповісти
До того він на роялі "мурку" грав. Щоправда, не імітував це обвисли членом, як блаЗЄнський А за це не карають.
показати весь коментар
05.10.2022 15:12 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2022 15:54 Відповісти
Пан,Томмі Лі,а чому вже не Брюс Лі,чого скромнічати, спостерігав обвислий член блаЗенського?Він хоч висів переможно?
показати весь коментар
05.10.2022 16:29 Відповісти
а ти зеленки попий, закуси скумбрією по 8- то може тобі цей інструмент зіцде за "кінець епохи бідності"
показати весь коментар
05.10.2022 17:27 Відповісти
Кореш татарова ,портнова🤮‼️Там каждый второй гнида или предатель‼️
показати весь коментар
05.10.2022 16:23 Відповісти
Второй?!?!?!?!

Первый!!! Каждый первый!!!
показати весь коментар
05.10.2022 16:51 Відповісти
Та все опзж повинно бути за гратами, це тільки в нашій країні так лояльно ставляться до зрадників, бо у владі їх до фіга, то ж і оберігають.
показати весь коментар
05.10.2022 15:09 Відповісти
МЛЯТЬ,надо было быстро всех брать,а сейчас эти опожопошники сидят в рашке и смеются над этим цирком
показати весь коментар
05.10.2022 15:09 Відповісти
смішно. Та такий собі "портнов", що в десятки разів небезпечніший за цього примітивного пропагандиста, при блаЗЄнських три роки керував всією правоохоронною та судовою системою, включно з НАБУ та ДБР. Може ще й зараз керує, зважаючи на те, що Львова з кацапським паспортом не можуть усунути з посади.
показати весь коментар
05.10.2022 15:10 Відповісти
вже усунули, але попереду ще довгі судові позови
показати весь коментар
05.10.2022 17:29 Відповісти
Можна і братика його рафаеля Кузьміна пошукати, теж мразота рідкісна
показати весь коментар
05.10.2022 15:12 Відповісти
"Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави."

показати весь коментар
05.10.2022 15:15 Відповісти
позорное ДБР ловит только журавлей в небе
показати весь коментар
05.10.2022 15:15 Відповісти
Та і зарплату до цього часу виплачують?
показати весь коментар
05.10.2022 15:15 Відповісти
Ну як завжди спочатку дають виїхати з України ,а потім висувають підозру. Це ворог і було всім це зрозуміло, що в його антидержавних дописах ,що на ефірах медвечуківських каналів.
показати весь коментар
05.10.2022 15:15 Відповісти
баканаФФи та інші "любі друзі" дуже "активно" працювали....до-речі а де ж "Друг" сивоха...??
показати весь коментар
05.10.2022 15:51 Відповісти
А Баканов где⁉️
показати весь коментар
05.10.2022 16:56 Відповісти
Ото генеральні прокурори раніше були: цей "Мурку" лабав на фортепіано, Югік взагалі юридичної освіти не мав. Оді панятія.
показати весь коментар
05.10.2022 15:21 Відповісти
При зелених рафіновані юристи, так?
показати весь коментар
05.10.2022 15:26 Відповісти
сам Zе юрист. Правда диплом отримав за КВН, але то не має значення. Бо головне для зебілів - диплом
показати весь коментар
05.10.2022 15:29 Відповісти
Принаймі мають фахову юридичну освіту.
показати весь коментар
05.10.2022 15:30 Відповісти
особливо вава члєнограй- ото "юріст"
показати весь коментар
05.10.2022 23:38 Відповісти
Мова йде про прокурорів, не спригуй.
показати весь коментар
06.10.2022 05:52 Відповісти
"дядя, ти дурак"(с)
Оцей Кузьмін (до речі не генпрокурор) твій союзник під куполом, а ти його здаєш
показати весь коментар
05.10.2022 15:27 Відповісти
А Югіка кум пригрів, Петька-кондитер.
показати весь коментар
05.10.2022 15:31 Відповісти
при "югіку" вартість повернених в Україну виведених активів обчислювалась мільярдами. при ЗекоМанді ахмєтка збільшив статки в 3 рази, мертвечук став доларовим мільярдером, каломойша знову присмоктався до бюджету. поїж скумбрії по 8 грн- відчуєш смак "кінця" епохи бідності....
показати весь коментар
05.10.2022 17:33 Відповісти
Брешеш як дишеш
показати весь коментар
05.10.2022 20:14 Відповісти
брешеш- твоя фамілія, зеленориле
показати весь коментар
05.10.2022 23:32 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2022 15:28 Відповісти
Як найдуть то влуплять здоровенний штраф, мабуть. Гривень з 200.
показати весь коментар
05.10.2022 15:28 Відповісти
Та йому те буде що і слов'янській Штепі!
показати весь коментар
05.10.2022 16:34 Відповісти
А где сей тварь сейчас находится, что ему обьявляют подозрение аж на 8-й месяц войны?
показати весь коментар
05.10.2022 15:35 Відповісти
Почему такие враги нации ещё живы и их имущество не конфисковано?
показати весь коментар
05.10.2022 15:38 Відповісти
ти спитай зєлєнорилого інфантила
показати весь коментар
05.10.2022 23:39 Відповісти
При националистической власти такие не существовали бы. Думайте, украинцы, на будущее, кого выбирать: олигархов-потрохов(основателей ПР), жулек-тимошенко, клоунов-ЗЕбилов или настоящих патриотов Украины.
показати весь коментар
05.10.2022 15:44 Відповісти
Пане Шкуропат,щоб ніхто не помилився в майбутньому-список дійсних патріотів України.Тоді з них когось і будем вибирати.А то в списках претендентів їх або нема,або ніхто ніколи і не знав,що він дійсний патріот.Знає кадиров-пробував знайти Бандеру,ну щоб не встигли вибрати....
показати весь коментар
05.10.2022 16:35 Відповісти
Перечитайте повнимательнее комментарий и поймете, что настоящие патриоты Украины те, у кого националистическая идеология обозначена в партийных документах и программах, а не те, кто вышиванку носит.
показати весь коментар
05.10.2022 17:00 Відповісти
националістічєская ідєологія,як ви пишете,обозначєна в документах ВО Свободи (Тягнибок,Фаріон.Мірошніченко та інші агенти КГБ-ФСБ,Тенюх та Березовскій,які здали Крим і ЧФ,учасник росток-шоу Михальчишин,корупціонер Могильницький тощо).очевидно для вас ця публіка є настоящімі патріотамі Украіни??
показати весь коментар
05.10.2022 17:22 Відповісти
Тебе, комуняка зебильная, их досье на лубянке показывали?
показати весь коментар
05.10.2022 17:30 Відповісти
я думав ти нормальний хлопчина,хоч і тупий бевзь,а ти кацапський троль....пішов НХ!
показати весь коментар
05.10.2022 17:48 Відповісти
Страшны не российские вши, а украинские гниды. Вот из-за таких, как ты, мне в двух революциях и в войне пришлось принимать участие. Тьфу на тебя.
показати весь коментар
05.10.2022 18:19 Відповісти
а ти здайся в полон, убоге, ми з полоненими гуманно поводимось. цікаво, а як це ти "ваюєш", перебуваючи в Польщі???? адрєсок черкни- приїду, перевірю
показати весь коментар
05.10.2022 23:35 Відповісти
Я воевал два года, добровольцем, батальон*Донбасс*, с 14 по16г. Был ранен и получил инвалидность. С 19г в Польше. Адрес: Западно-Поморское воеводство, Барлинек, ул. Словацкого, 9 кв.40. Тел.+48 728039950. Поясню: сруцьня варвары и как бы кто гуманно с ними не обращался, они будут пытать и убивать. На этом все, потому такое чмошное засцыт не только приехать, а и позвонить, потому в Польше анонимно от мобилизации и спряталось.
показати весь коментар
05.10.2022 23:50 Відповісти
А за кого би ти голосував - назви прізвище.
показати весь коментар
05.10.2022 16:54 Відповісти
Всегда голосовал и буду голосовать за националистов. На президентских выборах голосовал за Кошулинского(кандидата от националистов).
показати весь коментар
05.10.2022 17:04 Відповісти
Не пройшло і півроку.... Давно пора всіх цих ********* з ОПЗЖ і т.д. під суд, як Медведчука..
показати весь коментар
05.10.2022 15:57 Відповісти
гинуть українські воїни, а всякі мразі типу Портнова, Януковича, Азарова і цього виродка ще досі живі і шикують...
показати весь коментар
05.10.2022 16:43 Відповісти
Сподіваюся, що теперішніх керівників і політиків ловитимуть швидше за Кузьміна.
показати весь коментар
05.10.2022 16:52 Відповісти
Хочу напомнить, что это заЖопное Чмо вернулось в Украину как только Оманский Осел взял булаву, как и портнов и т.д вопрос для ЗЕБилов, что делали эти дырявые шляпы 3 года??? отвечу брехали на Пороха и засерали млзги убогим под чутким руководством Елдака!
показати весь коментар
05.10.2022 17:05 Відповісти
...не минуло й 8 місяців війни....а от депутату-слузі -колаборанту Ковальову,смотрящему від Зе за Херсоном...тільки за 1 міс війни,зРада виплатила: 170 тис зарплати,30 тис за депутатську квартиру,20 тис за дорожні витрати у Херсоні.... Не здивуюся якщо ДБР землю риє,шукає хто посмів його підірвати....
показати весь коментар
05.10.2022 17:16 Відповісти
а чудовий росразвєдчік та агент Дєркач,кажуть спокійно живе у маєтку під Глуховим....
показати весь коментар
05.10.2022 17:17 Відповісти
є лише слабенька надія, що його протеже мурашов все-таки ввдчув еа собі всі "прєлєсті" руцкаго міра. ну хоч гантелею опустили
показати весь коментар
05.10.2022 17:35 Відповісти
ото "МногоХодовОчка" від ЗекоМанди: заманити цю всю шоблу шляхом оголошення незаконних дострокових виборів, прикормити- а потім ось так "агласіть врагамі народа".....
показати весь коментар
05.10.2022 17:38 Відповісти
Цука , кого там только нет , где мы , или откуда , куй его знает , по находили эти рожи , народного доверия ,.Заповедник мразей , и о пять же , ни кто ни чего , не будет делать . Этот шлягер известен, а вы знаете ? знаем, знаем , на этом все...Многосерийные свинарчуки..
показати весь коментар
05.10.2022 17:46 Відповісти
Та невже? І так швидко?
показати весь коментар
05.10.2022 17:57 Відповісти
Про#бали его, а теперь ищите ветра в поле, или это всё так специально придумано, свой же человек для вас, да и не впервой такое у вас практикуется.
показати весь коментар
05.10.2022 18:22 Відповісти
Ой, а чи не зарано повідомили про підозру? Чи вирішили, що він сховався надійно і тепер можна?
показати весь коментар
05.10.2022 18:24 Відповісти
А ZV не образиться? У нього ж пів партії опзж друзів. Зара він їх на телемарафоні піарить. Ше мураєва там не вистачає; вже давненько не чув про "ґражданскую вайну".
показати весь коментар
05.10.2022 18:54 Відповісти
 
 