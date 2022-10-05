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Российская техника, уничтоженная 80-й десантно-штурмовой бригадой на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины не только деоккупировали Харьковскую область, но и уничтожили немало вражеской техники.

Фото разбитой техники врага опубликовал в фейсбуке воин 80-й десантно-штурмовой бригады Максим Бугель, передает Цензор.НЕТ.

Российская техника, уничтоженная 80-й десантно-штурмовой бригадой на Харьковщине 01
Российская техника, уничтоженная 80-й десантно-штурмовой бригадой на Харьковщине 02
Российская техника, уничтоженная 80-й десантно-штурмовой бригадой на Харьковщине 03
Российская техника, уничтоженная 80-й десантно-штурмовой бригадой на Харьковщине 04
Российская техника, уничтоженная 80-й десантно-штурмовой бригадой на Харьковщине 05
Российская техника, уничтоженная 80-й десантно-штурмовой бригадой на Харьковщине 06
Российская техника, уничтоженная 80-й десантно-штурмовой бригадой на Харьковщине 07
Российская техника, уничтоженная 80-й десантно-штурмовой бригадой на Харьковщине 08
Российская техника, уничтоженная 80-й десантно-штурмовой бригадой на Харьковщине 09Российская техника, уничтоженная 80-й десантно-штурмовой бригадой на Харьковщине 10
Российская техника, уничтоженная 80-й десантно-штурмовой бригадой на Харьковщине 11
Российская техника, уничтоженная 80-й десантно-штурмовой бригадой на Харьковщине 12
Российская техника, уничтоженная 80-й десантно-штурмовой бригадой на Харьковщине 13
Российская техника, уничтоженная 80-й десантно-штурмовой бригадой на Харьковщине 14

Также смотрите: Уничтоженная российская техника на освобожденных от оккупантов украинских территориях. ФОТОрепортаж
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Красівоє
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05.10.2022 15:45 Ответить
надеюсь на Крещятик этот мусор тянуть не будут.
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05.10.2022 15:53 Ответить
Більшість на металобрухт...
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05.10.2022 17:05 Ответить
Та всё на металл, стране он нужен.
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05.10.2022 19:50 Ответить
Слава ЗСУ!
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05.10.2022 16:13 Ответить
смерть ворогам, все буде Україна !
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05.10.2022 17:33 Ответить
Там на бтре башта зрушена в сторону,мабуть люк не відкривався так вони хтіли через башту вилізти.
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05.10.2022 20:44 Ответить
 
 