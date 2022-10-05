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Российская техника, уничтоженная 80-й десантно-штурмовой бригадой на Харьковщине. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины не только деоккупировали Харьковскую область, но и уничтожили немало вражеской техники.
Фото разбитой техники врага опубликовал в фейсбуке воин 80-й десантно-штурмовой бригады Максим Бугель, передает Цензор.НЕТ.
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