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Російська техніка, знищена 80-ю десантно-штурмовою бригадою на Харківщині. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України не лише деокупували Харківську область, але і знищили там чимало ворожої техніки.

Фото розбитої техніки ворога опублікував у фейсбуці воїн 80-ї десантно-штурмової бригади Максим Бугель, інформує Цензор.НЕТ.

Російська техніка, знищена 80-ю десантно-штурмовою бригадою на Харківщині 01
Російська техніка, знищена 80-ю десантно-штурмовою бригадою на Харківщині 02
Російська техніка, знищена 80-ю десантно-штурмовою бригадою на Харківщині 03
Російська техніка, знищена 80-ю десантно-штурмовою бригадою на Харківщині 04
Російська техніка, знищена 80-ю десантно-штурмовою бригадою на Харківщині 05
Російська техніка, знищена 80-ю десантно-штурмовою бригадою на Харківщині 06
Російська техніка, знищена 80-ю десантно-штурмовою бригадою на Харківщині 07
Російська техніка, знищена 80-ю десантно-штурмовою бригадою на Харківщині 08
Російська техніка, знищена 80-ю десантно-штурмовою бригадою на Харківщині 09Російська техніка, знищена 80-ю десантно-штурмовою бригадою на Харківщині 10
Російська техніка, знищена 80-ю десантно-штурмовою бригадою на Харківщині 11
Російська техніка, знищена 80-ю десантно-штурмовою бригадою на Харківщині 12
Російська техніка, знищена 80-ю десантно-штурмовою бригадою на Харківщині 13
Російська техніка, знищена 80-ю десантно-штурмовою бригадою на Харківщині 14

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Автор: Ірина Дашківська
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Красівоє
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05.10.2022 15:45 Відповісти
надеюсь на Крещятик этот мусор тянуть не будут.
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05.10.2022 15:53 Відповісти
Більшість на металобрухт...
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05.10.2022 17:05 Відповісти
Та всё на металл, стране он нужен.
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05.10.2022 19:50 Відповісти
Слава ЗСУ!
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05.10.2022 16:13 Відповісти
смерть ворогам, все буде Україна !
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05.10.2022 17:33 Відповісти
Там на бтре башта зрушена в сторону,мабуть люк не відкривався так вони хтіли через башту вилізти.
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05.10.2022 20:44 Відповісти
 
 