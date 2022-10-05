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Російська техніка, знищена 80-ю десантно-штурмовою бригадою на Харківщині. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України не лише деокупували Харківську область, але і знищили там чимало ворожої техніки.
Фото розбитої техніки ворога опублікував у фейсбуці воїн 80-ї десантно-штурмової бригади Максим Бугель, інформує Цензор.НЕТ.
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