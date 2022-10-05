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Поддержка Евросоюзом Украины непоколебима, несмотря на ядерные угрозы РФ, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боррель

Необходимо показать, что поддержка Евросоюзом Украины непоколебима, несмотря на угрозы РФ применить ядерное оружие.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Война вступила в новую фазу. Безусловно, опасная фаза, потому что мы сталкиваемся со страшным сценарием, на который мы не должны закрывать глаза. Это сценарий обычной войны с участием ядерного государства. Ядерное государство, которое сейчас отступает от обычного сценария и угрожает применить ядерное оружие. Это действительно тревожный сценарий, в котором мы должны показать, что наша поддержка Украины непоколебима", - сказал Боррель, выступая в Европейском парламенте в среду.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что поддержка ЕС Украины – это не просто вопрос о щедрости.

"Наша поддержка Украины должна быть непоколебимой, потому что безопасность Украины неразрывно связана с нашей. Что будет там решено, будет и нашим будущим. Да, дамы и господа, что будет решено там, будет и нашим будущим. Вот почему так важно добиться того, чтобы, как это сделали другие в Европе, отказавшись от наших старых имперских амбиций, Россия тоже отказалась от них", - подчеркнул Боррель.

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сьомого жовтня нобелiвський комiтет маэ оголосити володоря премii миру.зеля один з кандидатiв.при всьому моэму негативному до нього ставленню,в даному випадку це може надати велику практичну пользу. в цьому випадку кацапи ведуть бойовi незаконнi дii проти краiни презедент котроi лаурят нобелiвськоi премii миру.
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05.10.2022 16:21 Ответить
говорит правильно...но,блеать,якась нэдовира на генном уровне.
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05.10.2022 22:13 Ответить
 
 