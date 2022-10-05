В деоккупированном селе на Харьковщине найдены мумифицированные тела двух мужчин, - Нацполиция

Мумифицированные тела двух мужчин обнаружили в подвальном помещении разрушенного дома в с. Каменка Изюмского района Харьковской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Сотрудники Изюмского районного управления полиции провели осмотр места происшествия. Обнаруженные останки направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. Специалисты установят причину смерти людей. По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны)", - говорится в сообщении.

Полицейские продолжают фиксировать преступления российских военных в Харьковской области.

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