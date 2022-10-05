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В деоккупированном селе на Харьковщине найдены мумифицированные тела двух мужчин, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

поліція,обшук

Мумифицированные тела двух мужчин обнаружили в подвальном помещении разрушенного дома в с. Каменка Изюмского района Харьковской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Сотрудники Изюмского районного управления полиции провели осмотр места происшествия. Обнаруженные останки направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. Специалисты установят причину смерти людей. По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны)", - говорится в сообщении.

Полицейские продолжают фиксировать преступления российских военных в Харьковской области.

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а скільки ще окуповано! А скільки ще відкриється після деокупації! (((
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05.10.2022 17:31 Ответить
Вы на Марьку взгляните и поинтересуйтесь у тех, кто смог выехать в апреле-мае. Они вам расскажут, какой страшный ужас был в этом прекрасном некогда городе. Его одного хватит на то, чтобы требовать полного уничтожения всех кацапских военнослужащих, кто с 24.02 хотя бы раз пересекал государственную границу. Безоговорочного уничтожения.
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05.10.2022 17:59 Ответить
 
 