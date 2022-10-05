У деокупованому селі на Харківщині знайдено муміфіковані тіла двох чоловіків, - Нацполіція

Муміфіковані тіла двох чоловіків знайшли у підвальному приміщенні зруйнованого будинку у с. Кам’янка Ізюмського району Харківської області

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Співробітники Ізюмського районного управління поліції провели огляд місця події. Виявлені останки спрямовані на проведення судово-медичної експертизи. Фахівці встановлять причину смерті людей. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни)", - йдеться в повідомленні.

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