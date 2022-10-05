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У деокупованому селі на Харківщині знайдено муміфіковані тіла двох чоловіків, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

поліція,обшук

Муміфіковані тіла двох чоловіків знайшли у підвальному приміщенні зруйнованого будинку у с. Кам’янка Ізюмського району Харківської області

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Співробітники Ізюмського районного управління поліції провели огляд місця події. Виявлені останки спрямовані на проведення судово-медичної експертизи. Фахівці встановлять причину смерті людей. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни)", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські продовжують фіксувати злочини російських військових на Харківщині. 

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Автор: Марина Макєєва
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а скільки ще окуповано! А скільки ще відкриється після деокупації! (((
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05.10.2022 17:31 Відповісти
Вы на Марьку взгляните и поинтересуйтесь у тех, кто смог выехать в апреле-мае. Они вам расскажут, какой страшный ужас был в этом прекрасном некогда городе. Его одного хватит на то, чтобы требовать полного уничтожения всех кацапских военнослужащих, кто с 24.02 хотя бы раз пересекал государственную границу. Безоговорочного уничтожения.
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05.10.2022 17:59 Відповісти
 
 