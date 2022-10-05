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Новости Война в Украине Война Мобилизация в РФ
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Мобилизация 300 тыс. человек не позволит РФ быстро проводить наступление, но они будут пытаться получить численное преимущество по определенным направлениям, - Бутусов. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росія,мобілізація

РФ не остановится на мобилизации 300 тыс. человек и направит минимум 500-700 тыс. мобилизованных на фронт.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в интервью Радио НВ.

По его словам, армия РФ до сих пор сохраняет преимущество в количестве танков, артиллерии и боерипасов.

"Имеет возможность укрепить свою оборону и стабилизировать ее на определенном рубеже. Сопротивление российской армии еще не подорвано, они еще не теряют управляемость и они еще пытаются за счет введения свежих сил активно действовать. Но я не думаю, что эти мобилизованные дадут возможность россиянам быстро проводить какие-то значительные наступательные операции. Эти мобилизованные - это еще такой материал, который будет проходить естественный отбор, из-за больших потерь. Россия, я думаю, после первой волны будет продолжать мобилизацию. Они не остановятся на 300 тыс. Надо понимать, что перед нами реальная угроза, когда Россия сможет как минимум до 500-700 тыс. человек еще направить на фронт, чтобы лишить нас численного преимущества и получить самим численное преимущество на определенных направлениях", – объяснил журналист.

Читайте: Количества боеприпасов и техники достаточно для того, чтобы ВСУ могли диктовать тактическую инициативу на определенных участках фронта, - Бутусов
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Топ комментарии
+13
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05.10.2022 18:48
+11
Вопрос не в том что они хотят иметь 500, 700, тысяч или миллион. А в том что они не смогут их не обуть не вооружить, не прокормить. Не так важно 300 тысяч или 700 тысяч, важно иметь армию, а не толпу.
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05.10.2022 18:31
+10
Ти бачив як ці танки зберігаються? По данным лента.ру вони з 2011-2020 відновили 960 танків при постачанні всіх західних комплектуючих(електроніки, тепловізори і т.п). 100 танків в рік при чому готуючись до війни. Попробуй корч відновити якому 50 років.
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05.10.2022 18:44
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И опять как раньше модернизированные MG-3,бывшие МГ-42 с одной стороны и толпы атакующего мяса с другой.Ничего не поменялось в Рашке.
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05.10.2022 18:30 Ответить
Вопрос не в том что они хотят иметь 500, 700, тысяч или миллион. А в том что они не смогут их не обуть не вооружить, не прокормить. Не так важно 300 тысяч или 700 тысяч, важно иметь армию, а не толпу.
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05.10.2022 18:31 Ответить
Пока я вижу что наступательные действия на разных участках ведут ЗСУ. Есть понятие инициатива и это не просто слово. Пока ЗСУ имеет инициативу ваньки вынуждены играть в нашу игру. А это отступление, затыкание дырок трупами, потеря техники и игра в карты, когда твои действия просчитаны. В такой ситуации обычно просят перемирия, надеюсь наши власти на это не пойдут.
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05.10.2022 18:45 Ответить
Конешно, а никто и не отменял обычного призыва. Т.е. мы обсуждаем новый контингент призывников, дополнительный. Никто никогда не вооружал и не обмундировывал(полноценно) обычных срочников и уж точно не обучал, откуда теперь все это брать для НОВЫХ и на какие деньги? Откуда все это брать если на замену техники в действующие подразделения(на фронте) уже ставят танки Т-62(как пример). А офицерский состав где, пиджаков ставить или курсантов?
Вы дальше смейтесь, похоже думать это не ваше...
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05.10.2022 18:58 Ответить
Мы не нашли, к вашему сведению, это делает Запад. Вам смех давит на мозги и мешает думать. Вы новости слушаете, слышите кто нас вооружает, одевает и кормит? Какой ура-патриотизм, если мы разговариваем про армию рашки? Вы понимаете термин "ура-патриотизм"? Вам сколько лет?
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05.10.2022 19:08 Ответить
Задам еще раз вопрос, вы на него не ответили. Откуда рашке брать вооружение, боеприпасы и технику, обмундирование, жрачку и офицеров? И да вы наконец то правы - нам не просто, у нас убивают детей, женщин, НО ПОЧЕМУ ТОГДА ВЫ СМЕЕТЕСЬ???
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05.10.2022 19:25 Ответить
Тому що це кацап.
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05.10.2022 19:28 Ответить
У вас не хватает смелости признать что вы не знаете. Отвалите...
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05.10.2022 19:41 Ответить
))) Тебе даже словарный запас приходится мой использовать)
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05.10.2022 19:46 Ответить
))) На дурачков в суд не подают, с ними просто не общаются.
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05.10.2022 19:52 Ответить
Навіщо ви ховаєтесь за українським стягом?🤣🤣🤣
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05.10.2022 20:01 Ответить
Ми,це хто?І на якому напрямку ви зараз воюєте?
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05.10.2022 19:26 Ответить
Так , смішно - дивитись на орків , яких беруть у полон одягнутими у форму української армії , носять навіть труси і носки з емблемою ЗСУ . Я вже мовчу про каски часів другої світової війни . .
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05.10.2022 19:03 Ответить
Наступать они будут с калашом от бедра? Понятно, что мясо это мясо, это проблема, ее можно решить. Всю арту, которою можно или нужно было стянуть на фронт - уже стянули, т62 себя никак не показали. Что не странно. Новые части чмобиков будут еще хуже вооружены, чем текущие. Минимум связи, минимум дронов, минимум техники, минимум индивидуальной снаряги. Это рецепт катастрофы, ибо даже в обороне, такая "армия" будет нести тяжелые потери. Но они же ими хотят наступать?

Я не спорю, что так и будет. Но эта затея имеет низкие шансы на какой-то "успех" о чем писал коментатор выше.
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05.10.2022 19:43 Ответить
Максимум новой техники? Максимум связи? О чем вы? Откуда новые танки появятся? Если уже сейчас затыкают дыры т72-а, т-62б? Это танки, на которые физически не приклеить контактную броню. Это техника для смертников.
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05.10.2022 19:51 Ответить
Да-да! А еще, в этой же ленте новостей, недельной давности будет про надежную оборону Лимана, а месячной - что БАРС надежно держит Балаклею. Весело, шо пздц. До свидания.
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05.10.2022 20:01 Ответить
Уралвагонзавод, наскільки звісно з СМІ, зайнят ремонтом вже пошкодженої техніки. Нові танки вони не взмозі випускати більш ніж один на день
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05.10.2022 20:49 Ответить
Досить,кацап.
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05.10.2022 21:09 Ответить
Почитал ваши коменты, вы либо не понимаете - либо руснявый бот. В обоих случаях - иди ***** со своими "экспертными" оценками. Никто не сомневается, что навала еще будет, что возможно, будет вторая атака со стороны бульбастана. Но вот этот треш, про то, что они ЧМОБИКОВ оден как космодесант - это, настолько конченая инфа, что даже коментировать не нужно. Им, бл, каски 43-года выдают. АлО! Аптечка с жгутами! И тампоны для пулевых! Перечитайте еще раз мое сообщение, первое, если вы действительно не понимаете.
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05.10.2022 19:57 Ответить
никогда мясо не выигровало у железа хоть миллион
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05.10.2022 19:16 Ответить
у меня разрыв шаблона мокшадия потеряла уже 2900 танков ( подбитые плюс захваченые ) и это без сломаных , до войны на вооружении стояло 3500
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05.10.2022 18:31 Ответить
в них на зберіганні ше 10200 танків якщо орієнтуватись на Military Balance
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05.10.2022 18:37 Ответить
Т 62 ..
Military Balance рахують весь хлам , якому по 50 і більше років . Ті танки десятки років іржавіють на складах , половина з них вже ні на що не годиться , тільки на переплавку .
Була інфа недавно що кацапи розконсервували вже навіть - недоторканий запас своїх т 90 . ( їх близько 250 шт .
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05.10.2022 18:52 Ответить
3500- это число новых и модернезированных, а на складах длительного хранения находятся порядка 10-13тыс.
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05.10.2022 18:42 Ответить
Ти бачив як ці танки зберігаються? По данным лента.ру вони з 2011-2020 відновили 960 танків при постачанні всіх західних комплектуючих(електроніки, тепловізори і т.п). 100 танків в рік при чому готуючись до війни. Попробуй корч відновити якому 50 років.
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05.10.2022 18:44 Ответить
бурятов- полная сибирь
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05.10.2022 18:34 Ответить
Сделайте УКРАИНЕ подарок на новый год и округлите до 200.000....
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05.10.2022 18:36 Ответить
Украине нужно увеличивать чиленность войск и нужно в 100 раз больше отправлять солдат на обучение в страны НАТО и особенно много нужно в США отправлять и нужно особенно много людей тренировать на самолетах тренироваться, больше часов налетать и так далее. И Украине нужно у Франции отдолжить Французкий легион весь. И нужно всех наемников мира за Украину поставить воевать! И нужно больше войск с Западных Армий с техникой и полностью обеспеченные. И нужно больше вооружений. Главное, что нужно сейчас на эту пору года - это очень много самолетов и очень много ударных беспилотников!!! И нужно много ПВО и ПРО для защиты от ракет России. И нужны вертолеты - Апаче и Черный Ястреб - это лучшие вертолеты для Украины будут!
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05.10.2022 18:39 Ответить
Уж лучше всю Вселенную Марвел!))
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05.10.2022 18:44 Ответить
США потратило на Украину копейки от своего военного бюджета, а Украина воюет с главным врагом США. Украина может от США получить гораздо больше вооружений. Почему не все сразу идет, потому что если знаешь историю холодной войны, там была гонка вооружений и она истощила СССР. А сейчас война в Украине - это типа гонки вооружений, она истощит РФ и федерации развалятся! А медленно делая это, весь мир аккамулируется против РФ, как анаконда медленно сдавливает и душит ломая косточки, так и РФ сейчас ломают медленно косточки и душат. А если Украине сразу дать все вооружения, то Украина уничтожит русскую армию, но РФ может не развалиться, потому идет затяжная война. РФ должна на нее тратить много ресурсов и истощаться.
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05.10.2022 19:40 Ответить
Нешвидко проводить наступ им, тоже подходит.
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05.10.2022 18:47 Ответить
Небыстрое наступление - это как под Бахмутом? Вы представляете уровень потерь? Ваньку то может никому и не жалко. Но ванька это не только ценный мех и несколько десятков килограм тухлого мяса. Это еще индивидуальная снаряга, техника, арта, которая по тихоньку, но выбывает. Снаряды, а масштабы производства новых таковы, что когда они достреляют последнее со складов, еще не извесно, сохранят ли "статус-кво" по арт огню, или начнут проигрывать.
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05.10.2022 19:48 Ответить
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05.10.2022 18:48 Ответить
В часі війни ,мобілізована велика кількість живих рашистів ,дуже швидко перетвориться у еквівалент небіжчиків.
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05.10.2022 18:48 Ответить
Після неперевершеної роботи ВСУ на херсонському та луганському напрямках, припускаю, що дуже показовим і важливим періодом для нас стане грудень. Саме тоді можна очікувати наступ москалів у стилі жукова та широкомасштабний виїзний концерт кобзона. Якщо москалі планують своє м'ясо ще якось навчати і кормити, то тоді все теж саме варто очікувати десь у лютому.
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05.10.2022 18:55 Ответить
дехто даже не представляє що таке 300тис
а тим паче 500тис
орки начинали компанию з 200тис
і всі ми помним як нам було важко
тому не треба в ейфорії літать
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05.10.2022 19:24 Ответить
200к це була проф. армія яка готувалася на протязі 10 років, добав сюди мін. 170к. сепарів. Далі зі всіма ротаціями то виходить 500к.
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05.10.2022 20:08 Ответить
УтилиZaция могилиZированных пошла в Турборежиме слуг урода...
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05.10.2022 19:27 Ответить
HIMARSaм все равно...сколько мочить в Сортире крыс путлера...хоть миллион хоть два...♥️🖤💪 Слава ЗСУ 🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇪🇺
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05.10.2022 19:30 Ответить
Залужному треба чим бистріше закрить правий берег Херсона
і треба щось робить на запоріжському напрямку
ато москалі вже кордон побудовали а ми все спостерігаємо
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05.10.2022 19:36 Ответить
Спершу ти називаєш українців салоїдами, а потім тебе в канаві доїдає українська свиня. В карми все з іронією. Сидіть краще ванькі дома
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05.10.2022 19:47 Ответить
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05.10.2022 20:12 Ответить
тогда нам придется проводить еще одну или две волны мобилизации
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05.10.2022 21:20 Ответить
Мобилизация 300 тыс. человек не позволит РФ быстро проводить наступление, но тем не менее это не помешает ЗСУ быстро проводить могилизацию не проводящих быстрого наступления.
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06.10.2022 01:31 Ответить
 
 