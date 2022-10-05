Мобилизация 300 тыс. человек не позволит РФ быстро проводить наступление, но они будут пытаться получить численное преимущество по определенным направлениям, - Бутусов. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
РФ не остановится на мобилизации 300 тыс. человек и направит минимум 500-700 тыс. мобилизованных на фронт.
Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил в интервью Радио НВ.
По его словам, армия РФ до сих пор сохраняет преимущество в количестве танков, артиллерии и боерипасов.
"Имеет возможность укрепить свою оборону и стабилизировать ее на определенном рубеже. Сопротивление российской армии еще не подорвано, они еще не теряют управляемость и они еще пытаются за счет введения свежих сил активно действовать. Но я не думаю, что эти мобилизованные дадут возможность россиянам быстро проводить какие-то значительные наступательные операции. Эти мобилизованные - это еще такой материал, который будет проходить естественный отбор, из-за больших потерь. Россия, я думаю, после первой волны будет продолжать мобилизацию. Они не остановятся на 300 тыс. Надо понимать, что перед нами реальная угроза, когда Россия сможет как минимум до 500-700 тыс. человек еще направить на фронт, чтобы лишить нас численного преимущества и получить самим численное преимущество на определенных направлениях", – объяснил журналист.
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Вы дальше смейтесь, похоже думать это не ваше...
Я не спорю, что так и будет. Но эта затея имеет низкие шансы на какой-то "успех" о чем писал коментатор выше.
Military Balance рахують весь хлам , якому по 50 і більше років . Ті танки десятки років іржавіють на складах , половина з них вже ні на що не годиться , тільки на переплавку .
Була інфа недавно що кацапи розконсервували вже навіть - недоторканий запас своїх т 90 . ( їх близько 250 шт .
а тим паче 500тис
орки начинали компанию з 200тис
і всі ми помним як нам було важко
тому не треба в ейфорії літать
і треба щось робить на запоріжському напрямку
ато москалі вже кордон побудовали а ми все спостерігаємо