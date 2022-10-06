РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17578 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Мобилизация в РФ
6 516 41
война (46904) Россия (91304) мобилизация (1624)

В России в лагере для призывников скончался мобилизованный доброволец, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мобілізація,примусова

35-летний доброволец скончался от сердечного приступа. Однако, по словам родственников, мужчина был абсолютно здоров и никогда на сердце не жаловался.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"28 сентября он пошел добровольцем по мобилизации совершенно трезвым. А в Новосибирске 2 октября умер, словно от сердечного приступа. Он на сердце никогда не жаловался и на учете не состоял. Последний раз звонил 2 октября в 4:30, говорил, что форму не дают, не кормят, все бродят и пьют", - написала мать умершего в соцсети.

По ее словам, семья не может забрать тело.

"Власть нам не способствует, сидим три дня в неизвестности. Подумайте хорошо, прежде чем отправлять туда своих сыновей", – написала женщина.

Она рассказала, что ей звонят по телефону какие-то люди и пытаются убедить, что доброволец умер от некачественного алкоголя, что он несколько дней там пил. Также говорят о сердечной недостаточности.

"Но дело в том, что мой сын никогда не злоупотреблял алкоголем. Он уехал в Украину совершенно осознанно, добровольно, по собственному желанию. Он звонил из учебной части и говорил, что там полный бардак, за мобилизованными никто не следит, все делают то, что хотят", - заявила женщина.

Смотрите: "Пусть там прячется... Сюда чтоб не ехал": российские военные призывают родственников и друзей избегать мобилизации, - перехват ГУР. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
за словами родичів, чоловік був абсолютно здоровий і ніколи на серце не скаржився

Бо треба було скаржитись на голову.
показать весь комментарий
06.10.2022 12:55
+11
"Він ніколи не зловживав алкоголем..." - організм був нетренований та непристосований до суворих випробувань чмобілізації
показать весь комментарий
06.10.2022 13:01
+9
Спасибо, что сэкономил бк
показать весь комментарий
06.10.2022 13:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
страх робить свою справу а може "замолили" насмерть перед "тугою" іконою
показать весь комментарий
06.10.2022 12:54 Ответить
Метиловий спмрт?
показать весь комментарий
06.10.2022 12:54 Ответить
От него и спмрт...
показать весь комментарий
06.10.2022 13:56 Ответить
Табір опущених і терпил.
показать весь комментарий
06.10.2022 12:54 Ответить
за словами родичів, чоловік був абсолютно здоровий і ніколи на серце не скаржився

Бо треба було скаржитись на голову.
показать весь комментарий
06.10.2022 12:55 Ответить
"Він ніколи не зловживав алкоголем..." - організм був нетренований та непристосований до суворих випробувань чмобілізації
показать весь комментарий
06.10.2022 13:01 Ответить
Може, просто вирішив стати харошим рузьге.
показать весь комментарий
06.10.2022 13:03 Ответить
5 дней, до рекорда не дотянул малость...
показать весь комментарий
06.10.2022 12:57 Ответить
пять дней - это еще им повезло. Если бы пятнадцать, то пришлось бы забирать из Валуек.
показать весь комментарий
06.10.2022 13:12 Ответить
Якого х ...хрена, нешановна мама, він до нас поперся, що захищати, ми на вас напали чи вбивали і гвалтували вас, руське бидло їде до нас вбивати і грабувати.
показать весь комментарий
06.10.2022 12:59 Ответить
Він пішов добровольцем захищати СВОЮ землю, яку захопили американці.

А українців, яких йому довелось би вбивати, вважав братнім народом.
показать весь комментарий
06.10.2022 13:18 Ответить
Широку дошку приставляють до грудної клітини. Один удар кувалдою імітує серцевий напад. Жодних доказів.
показать весь комментарий
06.10.2022 12:59 Ответить
сумління загризло..земля йому скловатою
показать весь комментарий
06.10.2022 12:59 Ответить
дуже хвилювався
як там Кабаєвой в Швейцаріі живеться
з тіпа санкціями..
показать весь комментарий
06.10.2022 12:59 Ответить
Спасибо, что сэкономил бк
показать весь комментарий
06.10.2022 13:00 Ответить
"28 вересня він пішов добровольцем за мобілізацією абсолютно тверезим" - Да вы что? Не верю.
показать весь комментарий
06.10.2022 13:00 Ответить
Приїдуть в Україну - всі здорові помруть!
показать весь комментарий
06.10.2022 13:01 Ответить
Так де він здох, на расії, чи тут з переляку? Заголовок не відповідає тексту.
показать весь комментарий
06.10.2022 13:02 Ответить
З початочком…
показать весь комментарий
06.10.2022 13:02 Ответить
подякуємо йому що не забруднив нашу землю своєю присутністью та зекономив набоя для інших кацапів
показать весь комментарий
06.10.2022 13:02 Ответить
Добра новина!
показать весь комментарий
06.10.2022 13:03 Ответить
"Игра в кальмара" по российски
показать весь комментарий
06.10.2022 13:06 Ответить
Та хай там хоч усі повиздихають! Менше на нашу землю прийде!
показать весь комментарий
06.10.2022 13:07 Ответить
Чуваку фальстарт засчитывается
показать весь комментарий
06.10.2022 13:08 Ответить
На одного меньше патронів тратить
показать весь комментарий
06.10.2022 13:10 Ответить
Россиянин из заМКАДия и абсолютно здоров в 35 лет - что-то не верится.
показать весь комментарий
06.10.2022 13:11 Ответить
Острая алкогольная нeдостаточность, однозначно.
показать весь комментарий
06.10.2022 13:11 Ответить
Може засодомітили.
показать весь комментарий
06.10.2022 13:19 Ответить
Да и куй с ним, писать ещё за каждого урода, чем больше подохнет за поребриком тем меньше работы ЗСУ
показать весь комментарий
06.10.2022 13:22 Ответить
Могут теперь барана его именем назвать.
показать весь комментарий
06.10.2022 13:23 Ответить
Метилом назовут
показать весь комментарий
06.10.2022 13:57 Ответить
"...он перед тем, как навсегда скончаться, вам завещал последние слова - велел в евойном деле разобраться и тихо всхлипнул: путин голова!" (В.Высоцкий), трошки переделано под сегодняшний момент.
показать весь комментарий
06.10.2022 14:03 Ответить
машины и денег походу не дадут. одни убытки.
показать весь комментарий
06.10.2022 14:04 Ответить
Не умер, а стал очень хорошим.
показать весь комментарий
06.10.2022 14:32 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2022 15:09 Ответить
Не витримав анальних оргій?
показать весь комментарий
06.10.2022 15:19 Ответить
А навіщо їм тіло, все "бінго", можна співати...
показать весь комментарий
06.10.2022 16:10 Ответить
вимираючу, як вид, у Мокселі, притомну людину (такі бувають на Мокші) тупо вбили.. і списали, як некондицію (таке теж буває, може навіть частіше)... на Кавказі служив (за Совка) з такими.. та, схоже, вони з дитинства - мертвонароджені та приречені..
"слава роzzії" (дебіл дюжев)
показать весь комментарий
06.10.2022 17:40 Ответить
Нікого не здивувало кричуще логічне протиріччя "пішов добровольцем за мобілізацією"?
показать весь комментарий
07.10.2022 09:53 Ответить
Просто єтот Чмобик бьіл не пьющий, вьіделялся среди остального синюшного стада фашистов и потому его по синьке забили кирзачами за здоровьій цвет мордьі. Вот и вся недолга. Потому и тело с гематомами не вьідают
показать весь комментарий
09.10.2022 18:43 Ответить
 
 