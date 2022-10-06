В России в лагере для призывников скончался мобилизованный доброволец, - росСМИ

35-летний доброволец скончался от сердечного приступа. Однако, по словам родственников, мужчина был абсолютно здоров и никогда на сердце не жаловался.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"28 сентября он пошел добровольцем по мобилизации совершенно трезвым. А в Новосибирске 2 октября умер, словно от сердечного приступа. Он на сердце никогда не жаловался и на учете не состоял. Последний раз звонил 2 октября в 4:30, говорил, что форму не дают, не кормят, все бродят и пьют", - написала мать умершего в соцсети.

По ее словам, семья не может забрать тело.

"Власть нам не способствует, сидим три дня в неизвестности. Подумайте хорошо, прежде чем отправлять туда своих сыновей", – написала женщина.

Она рассказала, что ей звонят по телефону какие-то люди и пытаются убедить, что доброволец умер от некачественного алкоголя, что он несколько дней там пил. Также говорят о сердечной недостаточности.

"Но дело в том, что мой сын никогда не злоупотреблял алкоголем. Он уехал в Украину совершенно осознанно, добровольно, по собственному желанию. Он звонил из учебной части и говорил, что там полный бардак, за мобилизованными никто не следит, все делают то, что хотят", - заявила женщина.

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