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У Росії в таборі для призовників помер мобілізований доброволець, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація,примусова

35-річний доброволець помер від серцевого нападу. Проте, за словами родичів, чоловік був абсолютно здоровий і ніколи на серце не скаржився.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ

"28 вересня він пішов добровольцем за мобілізацією абсолютно тверезим. А в Новосибірську 2 жовтня помер, начебто від серцевого нападу. Він на серце ніколи не скаржився і на обліку не перебував. Останній раз дзвонив 2 жовтня о 4-30, казав, що форму не дають, не годують, усі вештаються та п'ють", - написала матір померлого у соцмережі.

За її словами, родина не може забрати тіло.

"Влада нам не сприяє, сидимо три дні у невідомості. Подумайте добре, перш ніж відправляти своїх синів", - написала жінка.

Вона розповіла, що їй телефонують якісь люди й намагаються переконати, що доброволець помер від неякісного алкоголю, що він кілька днів там пив. Також говорять про серцеву недостатність.

"Але річ у тому, що мій син ніколи не зловживав алкоголем. Він поїхав в Україну абсолютно усвідомлено, добровільно, за власним бажанням. Він дзвонив із навчальної частини й казав, що там повний бардак, за мобілізованими ніхто не стежить, всі роблять, що заманеться", - заявила жінка.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+20
за словами родичів, чоловік був абсолютно здоровий і ніколи на серце не скаржився

Бо треба було скаржитись на голову.
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06.10.2022 12:55
+11
"Він ніколи не зловживав алкоголем..." - організм був нетренований та непристосований до суворих випробувань чмобілізації
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06.10.2022 13:01
+9
Спасибо, что сэкономил бк
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06.10.2022 13:00
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страх робить свою справу а може "замолили" насмерть перед "тугою" іконою
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06.10.2022 12:54 Відповісти
Метиловий спмрт?
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06.10.2022 12:54 Відповісти
От него и спмрт...
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06.10.2022 13:56 Відповісти
Табір опущених і терпил.
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06.10.2022 12:54 Відповісти
за словами родичів, чоловік був абсолютно здоровий і ніколи на серце не скаржився

Бо треба було скаржитись на голову.
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06.10.2022 12:55 Відповісти
"Він ніколи не зловживав алкоголем..." - організм був нетренований та непристосований до суворих випробувань чмобілізації
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06.10.2022 13:01 Відповісти
Може, просто вирішив стати харошим рузьге.
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06.10.2022 13:03 Відповісти
5 дней, до рекорда не дотянул малость...
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06.10.2022 12:57 Відповісти
пять дней - это еще им повезло. Если бы пятнадцать, то пришлось бы забирать из Валуек.
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06.10.2022 13:12 Відповісти
Якого х ...хрена, нешановна мама, він до нас поперся, що захищати, ми на вас напали чи вбивали і гвалтували вас, руське бидло їде до нас вбивати і грабувати.
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06.10.2022 12:59 Відповісти
Він пішов добровольцем захищати СВОЮ землю, яку захопили американці.

А українців, яких йому довелось би вбивати, вважав братнім народом.
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06.10.2022 13:18 Відповісти
Широку дошку приставляють до грудної клітини. Один удар кувалдою імітує серцевий напад. Жодних доказів.
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06.10.2022 12:59 Відповісти
сумління загризло..земля йому скловатою
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06.10.2022 12:59 Відповісти
дуже хвилювався
як там Кабаєвой в Швейцаріі живеться
з тіпа санкціями..
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06.10.2022 12:59 Відповісти
Спасибо, что сэкономил бк
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06.10.2022 13:00 Відповісти
"28 вересня він пішов добровольцем за мобілізацією абсолютно тверезим" - Да вы что? Не верю.
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06.10.2022 13:00 Відповісти
Приїдуть в Україну - всі здорові помруть!
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06.10.2022 13:01 Відповісти
Так де він здох, на расії, чи тут з переляку? Заголовок не відповідає тексту.
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06.10.2022 13:02 Відповісти
З початочком…
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06.10.2022 13:02 Відповісти
подякуємо йому що не забруднив нашу землю своєю присутністью та зекономив набоя для інших кацапів
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06.10.2022 13:02 Відповісти
Добра новина!
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06.10.2022 13:03 Відповісти
"Игра в кальмара" по российски
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06.10.2022 13:06 Відповісти
Та хай там хоч усі повиздихають! Менше на нашу землю прийде!
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06.10.2022 13:07 Відповісти
Чуваку фальстарт засчитывается
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06.10.2022 13:08 Відповісти
На одного меньше патронів тратить
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06.10.2022 13:10 Відповісти
Россиянин из заМКАДия и абсолютно здоров в 35 лет - что-то не верится.
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06.10.2022 13:11 Відповісти
Острая алкогольная нeдостаточность, однозначно.
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06.10.2022 13:11 Відповісти
Може засодомітили.
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06.10.2022 13:19 Відповісти
Да и куй с ним, писать ещё за каждого урода, чем больше подохнет за поребриком тем меньше работы ЗСУ
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06.10.2022 13:22 Відповісти
Могут теперь барана его именем назвать.
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06.10.2022 13:23 Відповісти
Метилом назовут
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06.10.2022 13:57 Відповісти
"...он перед тем, как навсегда скончаться, вам завещал последние слова - велел в евойном деле разобраться и тихо всхлипнул: путин голова!" (В.Высоцкий), трошки переделано под сегодняшний момент.
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06.10.2022 14:03 Відповісти
машины и денег походу не дадут. одни убытки.
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06.10.2022 14:04 Відповісти
Не умер, а стал очень хорошим.
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06.10.2022 14:32 Відповісти
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06.10.2022 15:09 Відповісти
Не витримав анальних оргій?
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06.10.2022 15:19 Відповісти
А навіщо їм тіло, все "бінго", можна співати...
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06.10.2022 16:10 Відповісти
вимираючу, як вид, у Мокселі, притомну людину (такі бувають на Мокші) тупо вбили.. і списали, як некондицію (таке теж буває, може навіть частіше)... на Кавказі служив (за Совка) з такими.. та, схоже, вони з дитинства - мертвонароджені та приречені..
"слава роzzії" (дебіл дюжев)
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06.10.2022 17:40 Відповісти
Нікого не здивувало кричуще логічне протиріччя "пішов добровольцем за мобілізацією"?
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07.10.2022 09:53 Відповісти
Просто єтот Чмобик бьіл не пьющий, вьіделялся среди остального синюшного стада фашистов и потому его по синьке забили кирзачами за здоровьій цвет мордьі. Вот и вся недолга. Потому и тело с гематомами не вьідают
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09.10.2022 18:43 Відповісти
 
 