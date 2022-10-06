У Росії в таборі для призовників помер мобілізований доброволець, - росЗМІ

35-річний доброволець помер від серцевого нападу. Проте, за словами родичів, чоловік був абсолютно здоровий і ніколи на серце не скаржився.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"28 вересня він пішов добровольцем за мобілізацією абсолютно тверезим. А в Новосибірську 2 жовтня помер, начебто від серцевого нападу. Він на серце ніколи не скаржився і на обліку не перебував. Останній раз дзвонив 2 жовтня о 4-30, казав, що форму не дають, не годують, усі вештаються та п'ють", - написала матір померлого у соцмережі.

За її словами, родина не може забрати тіло.

"Влада нам не сприяє, сидимо три дні у невідомості. Подумайте добре, перш ніж відправляти своїх синів", - написала жінка.

Вона розповіла, що їй телефонують якісь люди й намагаються переконати, що доброволець помер від неякісного алкоголю, що він кілька днів там пив. Також говорять про серцеву недостатність.

"Але річ у тому, що мій син ніколи не зловживав алкоголем. Він поїхав в Україну абсолютно усвідомлено, добровільно, за власним бажанням. Він дзвонив із навчальної частини й казав, що там повний бардак, за мобілізованими ніхто не стежить, всі роблять, що заманеться", - заявила жінка.

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