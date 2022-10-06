"Если реакция мира сейчас будет слабой, Россия придумает какую-нибудь новую эскалацию", - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мир сейчас должен показать силу.
Об этом глава государства заявил во время выступления в австралийском Институте Лоуи, передает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, Путин сейчас внимательно анализирует реакцию мира на устроенные им псевдореферендумы на украинской земле и на объявления об аннексии украинских территорий.
"Что именно его интересует? Очень просто: его интересует, есть ли у него еще потенциал для эскалации. Если реакция мира сейчас будет слабой, Россия придумает какую-нибудь новую эскалацию", - подчеркнул президент.
Глава государства добавил, что когда преступник не получает должного наказания за совершенное преступление, он воспринимает это как разрешение на дальнейшие преступные действия.
"Поэтому мир сейчас должен показать силу. Сила нужна, чтобы наконец-то поставить точку в агрессии, в способности агрессора к эскалации. На международных площадках нужно четкое и принципиальное осуждение России за эту попытку аннексии украинской территории, чтобы это сильно отличалось от того, что было в 2014. На уровне государств и союзов государств нужны новые и жесткие санкции против России, чтобы и этим тоже ситуация сильно отличалась с 2014-го.
На уровне сотрудничества с Украиной нужны очередные и показательные пакеты поддержки, прежде всего оборонной и финансовой, чтобы агрессор видел, что его преступные действия только усложняют ситуацию для него же", - подытожил Зеленский.
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Реєстрація: 04.10.2022
Еще что-то кому-нибудь надо доказывать? Ну кроме подоляшавки на зарплате?
Курс рубля залежить від притоку долара в країну.
Якщо обмежити приток долара - курс рубля впаде в 10 разів! зарплати росіян впадуть з 500 доларів до 50 доларів!
І тоді росіяни путіна самі винесуть!
На росії не буває революцій, на росії бувають тільки голодні бунти! Потрібно спровокувати голодний бунт!
В 1991, коли совок дожився до ніщети - голодні росіяни вийшли і скинули владу!
Ніхто на росію ззовні не може зайти і скинути путіна, тому що у нього яо. Його можна скинути тільки внутрішніми людьми!
, Включая и военную и финансовую...
Стесняюсь спросить "Найвеличні'шого": Эта прописная истина относится только к РФ или так же к коррупционерам и предателям во власти? Или "это другое"? Или, как обычно: "3,14здеть - не мешки ворочить" ...
@uspenovka19632
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1 ч
Єрмак не дозволяє.
✙Хроники падения рашки✙
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Почему Зеленский не собирает ООН, чтобы всему миру показать коробку с золотыми коронками, вырватыми русскими нацистами у убитых украинцев в Песках-Радкивськах?
Добре що розуміє що рф сприймає лише силу.