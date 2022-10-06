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"Если реакция мира сейчас будет слабой, Россия придумает какую-нибудь новую эскалацию", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что мир сейчас должен показать силу.

Об этом глава государства заявил во время выступления в австралийском Институте Лоуи, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, Путин сейчас внимательно анализирует реакцию мира на устроенные им псевдореферендумы на украинской земле и на объявления об аннексии украинских территорий.

"Что именно его интересует? Очень просто: его интересует, есть ли у него еще потенциал для эскалации. Если реакция мира сейчас будет слабой, Россия придумает какую-нибудь новую эскалацию", - подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что когда преступник не получает должного наказания за совершенное преступление, он воспринимает это как разрешение на дальнейшие преступные действия.

"Поэтому мир сейчас должен показать силу. Сила нужна, чтобы наконец-то поставить точку в агрессии, в способности агрессора к эскалации. На международных площадках нужно четкое и принципиальное осуждение России за эту попытку аннексии украинской территории, чтобы это сильно отличалось от того, что было в 2014. На уровне государств и союзов государств нужны новые и жесткие санкции против России, чтобы и этим тоже ситуация сильно отличалась с 2014-го.

На уровне сотрудничества с Украиной нужны очередные и показательные пакеты поддержки, прежде всего оборонной и финансовой, чтобы агрессор видел, что его преступные действия только усложняют ситуацию для него же", - подытожил Зеленский.

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Топ комментарии
+10
Мы сейчас расплачиваемся за выбор "уставших от войны" идиотов, выбравших клована и его зеленую команду, которые больше двух лет занимались всякой муйней вместо укрепления обороноспособности.
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06.10.2022 14:32
+7
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06.10.2022 14:30
+6
А от идиотов зеленых ничего не услышишь кроме "во всем виновата Европа и США".
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06.10.2022 14:36
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Зеля провидець.
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06.10.2022 14:27 Ответить
Нажаль Украіна і Украінці розплачуються зараз за слабку позицію європейців у 2014 році і імпотентність світових організацій які повинні боротися і захищати мир.
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06.10.2022 14:27 Ответить
Мы сейчас расплачиваемся за выбор "уставших от войны" идиотов, выбравших клована и его зеленую команду, которые больше двух лет занимались всякой муйней вместо укрепления обороноспособности.
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06.10.2022 14:32 Ответить
Від ботів нічого нового не почуєшь....
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06.10.2022 14:34 Ответить
А от идиотов зеленых ничего не услышишь кроме "во всем виновата Европа и США".
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06.10.2022 14:36 Ответить
Ти п"яне чи дурне?????
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06.10.2022 14:38 Ответить
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06.10.2022 14:41 Ответить
ще одне недолуге. Я так розумію зараз боти почнуть підтягуватись? Тоді гарно провести час!
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06.10.2022 14:42 Ответить
Yev Mir
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Реєстрація: 04.10.2022

Еще что-то кому-нибудь надо доказывать? Ну кроме подоляшавки на зарплате?
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06.10.2022 14:47 Ответить
Геніально! Поздравляю, Шарик, ты лапух! цит.
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06.10.2022 14:49 Ответить
Русский военный корабль, иди на ..й. Тоже цитата.
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06.10.2022 14:50 Ответить
Хлопки, тю бл, аплодисменты!
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06.10.2022 14:28 Ответить
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06.10.2022 14:30 Ответить
по зеленой абизьяне тюрьма плачет
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06.10.2022 14:43 Ответить
Зєкапітан Очевидність, а де була твоя реакція на попередження про підготовку кацапів до нападу?
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06.10.2022 14:31 Ответить
Весь світ нам зобов'язаний, він нам винен, а Президент "я ничего не обещал, ничего не должен".
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06.10.2022 14:34 Ответить
Заходу потрібно ввести повну заборону на покупку будь-яких російських товарів.

Курс рубля залежить від притоку долара в країну.

Якщо обмежити приток долара - курс рубля впаде в 10 разів! зарплати росіян впадуть з 500 доларів до 50 доларів!

І тоді росіяни путіна самі винесуть!

На росії не буває революцій, на росії бувають тільки голодні бунти! Потрібно спровокувати голодний бунт!

В 1991, коли совок дожився до ніщети - голодні росіяни вийшли і скинули владу!

Ніхто на росію ззовні не може зайти і скинути путіна, тому що у нього яо. Його можна скинути тільки внутрішніми людьми!
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06.10.2022 14:34 Ответить
Джейк Салливан и Андрей дЕрмак как могут,задерживают доставку вооружений в Украину,под любым предлогом....
, Включая и военную и финансовую...
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06.10.2022 14:43 Ответить
назвіть мені любу подію або вислів..Ви знайдете це-з другою світовою..крім унітазів...ОЙ ні...Збрехав..унітазхи тоже крали--тоді вони називалиль"нічні горшки"такі банячки емальвані, з ручкою і свастикою на днищі..савєтські жєнщіни думали що то кастрюлькі
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06.10.2022 14:44 Ответить
Сегодня в столице Чехии Праге проходит конференция стран ЕС...,на повестке дня 1 Вопрос,чем помочь... Україні у боротьбі з кремлівським Вермахтом ...
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06.10.2022 14:48 Ответить
Зе ти такий "розумний"дай відповідь- Як можна мобілізованого який хворіє на коронавірус з температурою 39 відправити на передову, якого до речі в києві "лікували -1 доба" 1 таблетка стрептоциту,на 2 добу дали 5 таблеток антибіотику,а на 3 відправили в частину на передову( інші ліки ми висилали НП самі),а де гуманне ставлення до хворих військовослужбовців,оце він зараз в дорозі і потім короною заразить інших по прибутті в частину ,там з притаманних командирів хто товаришє з розумом хтось Є?
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06.10.2022 15:00 Ответить
В нас до полонених кацапів гуманне стаалення, бо "гамнестіінтернейшл" розсмердиться! А свої військовиків "воно" боїться більше чим "уйла''-з ним можна буде домовитися, а з нашими військовими таке не "проканає".Ось тому і таке ставлення..
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06.10.2022 15:05 Ответить
Три роки замість ракет асфальт будував. А тепер дайте зброю та грошей. Ну зброя добре-потрібна. А до грошей "зелених" підпускати не варто-багато асфальту кацапи зруйнували.
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06.10.2022 15:00 Ответить
*******.
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06.10.2022 15:01 Ответить
правильно.
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06.10.2022 15:12 Ответить
Глава держиав додав, що коли злочинець не отримує належного покарання за скоєний злочин, він сприймає це як дозвіл на подальші злочинні дії.

Стесняюсь спросить "Найвеличні'шого": Эта прописная истина относится только к РФ или так же к коррупционерам и предателям во власти? Или "это другое"? Или, как обычно: "3,14здеть - не мешки ворочить" ...
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06.10.2022 15:25 Ответить
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

1 ч

Єрмак не дозволяє.

✙Хроники падения рашки✙

@*************

Почему Зеленский не собирает ООН, чтобы всему миру показать коробку с золотыми коронками, вырватыми русскими нацистами у убитых украинцев в Песках-Радкивськах?
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06.10.2022 15:44 Ответить
Булатными, но сути самого факта это не меняет. Вырывали явно не стоматологи. ...и не ювелиры.
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06.10.2022 16:20 Ответить
О, Зєля прокинувся...
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06.10.2022 16:38 Ответить
Ти диви він реально вчиться.

Добре що розуміє що рф сприймає лише силу.
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06.10.2022 18:41 Ответить
 
 