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"Якщо реакція світу зараз буде слабкою, Росія вигадає якусь нову ескалацію", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що світ зараз повинен показати силу.

Про це глава держави заявив під час виступу в австралійському Інституті Лоуї, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, Путін зараз уважно аналізує реакцію світу на влаштовані ним псевдореферендуми на українській землі й на оголошення про анексію українських територій.

"Що саме його цікавить? Дуже просто: його цікавить, чи є в нього ще потенціал для ескалації. Якщо реакція світу зараз буде слабкою, Росія придумає якусь нову ескалацію", - наголосив президент.

Глава держиав додав, що коли злочинець не отримує належного покарання за скоєний злочин, він сприймає це як дозвіл на подальші злочинні дії.

"Тому світ зараз повинен показати силу. Сила потрібна, щоб нарешті поставити крапку в агресії, у спроможності агресора до ескалації. На міжнародних майданчиках потрібне чітке й принципове засудження Росії за цю спробу анексії української території, щоб це дуже відрізнялося від того, що було у 2014 році. На рівні держав і союзів держав потрібні нові й жорсткі санкції проти Росії, щоб і цим теж ситуація сильно відрізнялася від 2014-го.

На рівні співпраці з Україною потрібні чергові й показові пакети підтримки, передусім оборонної та фінансової, щоб агресор бачив, що його злочинні дії лише ускладнюють ситуацію для нього ж", - підсумував Зеленський.

Також читайте: "Мене результати "референдумів" самого здивували", - Путін

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Мы сейчас расплачиваемся за выбор "уставших от войны" идиотов, выбравших клована и его зеленую команду, которые больше двух лет занимались всякой муйней вместо укрепления обороноспособности.
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06.10.2022 14:32
+7
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06.10.2022 14:30
+6
А от идиотов зеленых ничего не услышишь кроме "во всем виновата Европа и США".
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06.10.2022 14:36
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Зеля провидець.
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06.10.2022 14:27 Відповісти
Нажаль Украіна і Украінці розплачуються зараз за слабку позицію європейців у 2014 році і імпотентність світових організацій які повинні боротися і захищати мир.
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06.10.2022 14:27 Відповісти
Мы сейчас расплачиваемся за выбор "уставших от войны" идиотов, выбравших клована и его зеленую команду, которые больше двух лет занимались всякой муйней вместо укрепления обороноспособности.
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06.10.2022 14:32 Відповісти
Від ботів нічого нового не почуєшь....
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06.10.2022 14:34 Відповісти
А от идиотов зеленых ничего не услышишь кроме "во всем виновата Европа и США".
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06.10.2022 14:36 Відповісти
Ти п"яне чи дурне?????
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06.10.2022 14:38 Відповісти
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06.10.2022 14:41 Відповісти
ще одне недолуге. Я так розумію зараз боти почнуть підтягуватись? Тоді гарно провести час!
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06.10.2022 14:42 Відповісти
Yev Mir
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 04.10.2022

Еще что-то кому-нибудь надо доказывать? Ну кроме подоляшавки на зарплате?
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06.10.2022 14:47 Відповісти
Геніально! Поздравляю, Шарик, ты лапух! цит.
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06.10.2022 14:49 Відповісти
Русский военный корабль, иди на ..й. Тоже цитата.
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06.10.2022 14:50 Відповісти
Хлопки, тю бл, аплодисменты!
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06.10.2022 14:28 Відповісти
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06.10.2022 14:30 Відповісти
по зеленой абизьяне тюрьма плачет
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06.10.2022 14:43 Відповісти
Зєкапітан Очевидність, а де була твоя реакція на попередження про підготовку кацапів до нападу?
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06.10.2022 14:31 Відповісти
Весь світ нам зобов'язаний, він нам винен, а Президент "я ничего не обещал, ничего не должен".
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06.10.2022 14:34 Відповісти
Заходу потрібно ввести повну заборону на покупку будь-яких російських товарів.

Курс рубля залежить від притоку долара в країну.

Якщо обмежити приток долара - курс рубля впаде в 10 разів! зарплати росіян впадуть з 500 доларів до 50 доларів!

І тоді росіяни путіна самі винесуть!

На росії не буває революцій, на росії бувають тільки голодні бунти! Потрібно спровокувати голодний бунт!

В 1991, коли совок дожився до ніщети - голодні росіяни вийшли і скинули владу!

Ніхто на росію ззовні не може зайти і скинути путіна, тому що у нього яо. Його можна скинути тільки внутрішніми людьми!
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06.10.2022 14:34 Відповісти
Джейк Салливан и Андрей дЕрмак как могут,задерживают доставку вооружений в Украину,под любым предлогом....
, Включая и военную и финансовую...
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06.10.2022 14:43 Відповісти
назвіть мені любу подію або вислів..Ви знайдете це-з другою світовою..крім унітазів...ОЙ ні...Збрехав..унітазхи тоже крали--тоді вони називалиль"нічні горшки"такі банячки емальвані, з ручкою і свастикою на днищі..савєтські жєнщіни думали що то кастрюлькі
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06.10.2022 14:44 Відповісти
Сегодня в столице Чехии Праге проходит конференция стран ЕС...,на повестке дня 1 Вопрос,чем помочь... Україні у боротьбі з кремлівським Вермахтом ...
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06.10.2022 14:48 Відповісти
Зе ти такий "розумний"дай відповідь- Як можна мобілізованого який хворіє на коронавірус з температурою 39 відправити на передову, якого до речі в києві "лікували -1 доба" 1 таблетка стрептоциту,на 2 добу дали 5 таблеток антибіотику,а на 3 відправили в частину на передову( інші ліки ми висилали НП самі),а де гуманне ставлення до хворих військовослужбовців,оце він зараз в дорозі і потім короною заразить інших по прибутті в частину ,там з притаманних командирів хто товаришє з розумом хтось Є?
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06.10.2022 15:00 Відповісти
В нас до полонених кацапів гуманне стаалення, бо "гамнестіінтернейшл" розсмердиться! А свої військовиків "воно" боїться більше чим "уйла''-з ним можна буде домовитися, а з нашими військовими таке не "проканає".Ось тому і таке ставлення..
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06.10.2022 15:05 Відповісти
Три роки замість ракет асфальт будував. А тепер дайте зброю та грошей. Ну зброя добре-потрібна. А до грошей "зелених" підпускати не варто-багато асфальту кацапи зруйнували.
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06.10.2022 15:00 Відповісти
*******.
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06.10.2022 15:01 Відповісти
правильно.
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06.10.2022 15:12 Відповісти
Глава держиав додав, що коли злочинець не отримує належного покарання за скоєний злочин, він сприймає це як дозвіл на подальші злочинні дії.

Стесняюсь спросить "Найвеличні'шого": Эта прописная истина относится только к РФ или так же к коррупционерам и предателям во власти? Или "это другое"? Или, как обычно: "3,14здеть - не мешки ворочить" ...
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06.10.2022 15:25 Відповісти
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

1 ч

Єрмак не дозволяє.

✙Хроники падения рашки✙

@*************

Почему Зеленский не собирает ООН, чтобы всему миру показать коробку с золотыми коронками, вырватыми русскими нацистами у убитых украинцев в Песках-Радкивськах?
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06.10.2022 15:44 Відповісти
Булатными, но сути самого факта это не меняет. Вырывали явно не стоматологи. ...и не ювелиры.
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06.10.2022 16:20 Відповісти
О, Зєля прокинувся...
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06.10.2022 16:38 Відповісти
Ти диви він реально вчиться.

Добре що розуміє що рф сприймає лише силу.
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06.10.2022 18:41 Відповісти
 
 