"Якщо реакція світу зараз буде слабкою, Росія вигадає якусь нову ескалацію", - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський наголосив, що світ зараз повинен показати силу.
Про це глава держави заявив під час виступу в австралійському Інституті Лоуї, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, Путін зараз уважно аналізує реакцію світу на влаштовані ним псевдореферендуми на українській землі й на оголошення про анексію українських територій.
"Що саме його цікавить? Дуже просто: його цікавить, чи є в нього ще потенціал для ескалації. Якщо реакція світу зараз буде слабкою, Росія придумає якусь нову ескалацію", - наголосив президент.
Глава держиав додав, що коли злочинець не отримує належного покарання за скоєний злочин, він сприймає це як дозвіл на подальші злочинні дії.
"Тому світ зараз повинен показати силу. Сила потрібна, щоб нарешті поставити крапку в агресії, у спроможності агресора до ескалації. На міжнародних майданчиках потрібне чітке й принципове засудження Росії за цю спробу анексії української території, щоб це дуже відрізнялося від того, що було у 2014 році. На рівні держав і союзів держав потрібні нові й жорсткі санкції проти Росії, щоб і цим теж ситуація сильно відрізнялася від 2014-го.
На рівні співпраці з Україною потрібні чергові й показові пакети підтримки, передусім оборонної та фінансової, щоб агресор бачив, що його злочинні дії лише ускладнюють ситуацію для нього ж", - підсумував Зеленський.
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Реєстрація: 04.10.2022
Еще что-то кому-нибудь надо доказывать? Ну кроме подоляшавки на зарплате?
Курс рубля залежить від притоку долара в країну.
Якщо обмежити приток долара - курс рубля впаде в 10 разів! зарплати росіян впадуть з 500 доларів до 50 доларів!
І тоді росіяни путіна самі винесуть!
На росії не буває революцій, на росії бувають тільки голодні бунти! Потрібно спровокувати голодний бунт!
В 1991, коли совок дожився до ніщети - голодні росіяни вийшли і скинули владу!
Ніхто на росію ззовні не може зайти і скинути путіна, тому що у нього яо. Його можна скинути тільки внутрішніми людьми!
, Включая и военную и финансовую...
Стесняюсь спросить "Найвеличні'шого": Эта прописная истина относится только к РФ или так же к коррупционерам и предателям во власти? Или "это другое"? Или, как обычно: "3,14здеть - не мешки ворочить" ...
@uspenovka19632
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1 ч
Єрмак не дозволяє.
✙Хроники падения рашки✙
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Почему Зеленский не собирает ООН, чтобы всему миру показать коробку с золотыми коронками, вырватыми русскими нацистами у убитых украинцев в Песках-Радкивськах?
Добре що розуміє що рф сприймає лише силу.