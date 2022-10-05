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"Мене результати "референдумів" самого здивували", - Путін
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Президент РФ Володимир Путін стверджує, що результати так званих "референдумів", які відбулися на окупованих Росією територіях України, стали несподіванкою для нього самого.
Як інформує Цензор.НЕТ, слова Путіна цитує інформагентство РИА-Новости.
"Мене результати референдумів, відверто кажучи, самого дещо навіть не тільки порадували, а й здивували - все-таки в таких складних умовах люди жили, та й продовжують ще жити... результат, звичайно, більш ніж переконливий, і він абсолютно прозорий, цей результат, і не підлягає жодному сумніву", - переконує російський диктатор.
Топ коментарі
+55 Oleksandr Onys
показати весь коментар05.10.2022 17:04
+41 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+38 mrSmith
показати весь коментар05.10.2022 17:05
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Ти падло закінчиш як гітлер!
у них явка була 97-99%
я думаю, що він здивувався бо для нього гірші результати на виборах малювали
але вражає нахабність з 99%
навіть не намагаються зробити вигляд справжності
"место для "голосования и подсчета" и обьявленные "результаты" - єто никогда в рашке не связано между собой. Єто два разньіх процесса и у них разное назначение.
Но, реальньіе голоса _всегда_ считаются. Более того, у результатов на комиссиях гриф секретности как минимум по "первой форме", а на региональньіх участках скорее всего по "нулевой форме". Почему? Потому что єто разведданньіе, которьіе стоят больших денег и усилий.
На обїявляемьіе результатьі єто никогда не влияло.
Зачем существуют оба процесса єто вообще лекция на несколько часов, и не для студентов. Тут уж простите.
Но, исходя из речи путина, виден очень интересньій уникальньій результат - процесс голосования впервьіе провели таким образом и в таких условиях, что его результатьі, посчитанньіе по предполагамому мною сценарию (схеме), превьісили поставленньіе изначально "нормативьі".
Поєтому льісьій удивился и он не врет, как бьі єто не бьіло смешно.
Так более понятно?
я отэта удивился страшнае дела как
мінні поля,
дзоти,
прикритий реактивною артилерією кордон,
ПВО
ракети середньої дальності
і хай бл..ть у своєму дурдомі довбуть один одного у сраку і радіють цій події скільки хочуть
КЛОУН!)))
Он говорил на зеленского "клоун". А он сам клоун.
Так брехать и не краснеть!))))
- Почему Вы так решили?
- Стою у двери в туалет, держусь за ручку и думаю: я туда или оттуда?
- Это не склероз. Сейчас покажу Вам склероз, пойдёмте в бункер.
В пустом бункере на табуретке сидит ботоксный мужик и судорожно копается в лысине на голове.
- Пациент, что вы делаете?
- Ссать хочу, как из пулемёта, а где член находится - забыл. Помню, что в волосах"
Нічого, нравіцца- ненравіцца, а подьіхать придьоцца....
https://www.youtube.com/watch?v=CcUyRF86B28
Сволота, котрiй це подобається
Qq Qqq f1a4586b
Аж з несподіванки піськову у рота насрав...
В остальном же "когда КГБшник говорит, значит он врет" работает всегда. Абсолютно любой высер от чмони состоит из сплошной лжи. Так всегда КГБ и работало. Поэтому чтобы узнать правду, достаточно отзеркалить все существенные высказывания и мы получим чистую правду.
То тепер цей дебіл Путлер теж саме робить включає дурня, але ніяких спостерігачів ніякої явки під зброєю .Ви розумієте які вони так КОНЧЕННІ !!!!
Гражданін майор з кацапського ізбіркому?