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"Меня результаты "референдумов" самого удивили", - Путин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент РФ Владимир Путин утверждает, что результаты так называемых "референдумов", состоявшихся на оккупированных Россией территориях Украины, стали неожиданностью для него самого.
Как сообщает Цензор.НЕТ, слова Путина цитирует информагентство РИА-Новости.
"Меня результаты референдумов, честно говоря, самого даже не только порадовали, но и удивили – все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить.... результат, конечно, более чем убедителен, и он абсолютно прозрачен, этот результат и не подлежит никакому сомнению", - убеждает российский диктатор.
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+55 Oleksandr Onys
показать весь комментарий05.10.2022 17:04
+41 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+38 mrSmith
показать весь комментарий05.10.2022 17:05
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Пожалуйста, подождите...
Ти падло закінчиш як гітлер!
у них явка була 97-99%
я думаю, що він здивувався бо для нього гірші результати на виборах малювали
але вражає нахабність з 99%
навіть не намагаються зробити вигляд справжності
"место для "голосования и подсчета" и обьявленные "результаты" - єто никогда в рашке не связано между собой. Єто два разньіх процесса и у них разное назначение.
Но, реальньіе голоса _всегда_ считаются. Более того, у результатов на комиссиях гриф секретности как минимум по "первой форме", а на региональньіх участках скорее всего по "нулевой форме". Почему? Потому что єто разведданньіе, которьіе стоят больших денег и усилий.
На обїявляемьіе результатьі єто никогда не влияло.
Зачем существуют оба процесса єто вообще лекция на несколько часов, и не для студентов. Тут уж простите.
Но, исходя из речи путина, виден очень интересньій уникальньій результат - процесс голосования впервьіе провели таким образом и в таких условиях, что его результатьі, посчитанньіе по предполагамому мною сценарию (схеме), превьісили поставленньіе изначально "нормативьі".
Поєтому льісьій удивился и он не врет, как бьі єто не бьіло смешно.
Так более понятно?
я отэта удивился страшнае дела как
мінні поля,
дзоти,
прикритий реактивною артилерією кордон,
ПВО
ракети середньої дальності
і хай бл..ть у своєму дурдомі довбуть один одного у сраку і радіють цій події скільки хочуть
КЛОУН!)))
Он говорил на зеленского "клоун". А он сам клоун.
Так брехать и не краснеть!))))
- Почему Вы так решили?
- Стою у двери в туалет, держусь за ручку и думаю: я туда или оттуда?
- Это не склероз. Сейчас покажу Вам склероз, пойдёмте в бункер.
В пустом бункере на табуретке сидит ботоксный мужик и судорожно копается в лысине на голове.
- Пациент, что вы делаете?
- Ссать хочу, как из пулемёта, а где член находится - забыл. Помню, что в волосах"
Нічого, нравіцца- ненравіцца, а подьіхать придьоцца....
https://www.youtube.com/watch?v=CcUyRF86B28
Сволота, котрiй це подобається
Qq Qqq f1a4586b
Аж з несподіванки піськову у рота насрав...
В остальном же "когда КГБшник говорит, значит он врет" работает всегда. Абсолютно любой высер от чмони состоит из сплошной лжи. Так всегда КГБ и работало. Поэтому чтобы узнать правду, достаточно отзеркалить все существенные высказывания и мы получим чистую правду.
То тепер цей дебіл Путлер теж саме робить включає дурня, але ніяких спостерігачів ніякої явки під зброєю .Ви розумієте які вони так КОНЧЕННІ !!!!
Гражданін майор з кацапського ізбіркому?