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"Меня результаты "референдумов" самого удивили", - Путин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что результаты так называемых "референдумов", состоявшихся на оккупированных Россией территориях Украины, стали неожиданностью для него самого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова Путина цитирует информагентство РИА-Новости.

"Меня результаты референдумов, честно говоря, самого даже не только порадовали, но и удивили – все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить.... результат, конечно, более чем убедителен, и он абсолютно прозрачен, этот результат и не подлежит никакому сомнению", - убеждает российский диктатор.

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Топ комментарии
+55
Можеш в КВК записатися, бовдур. Так само тупо і не смішно
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05.10.2022 17:04
+41
ліліпутін-ЗСУ тебе ще більше здивують,ти навіть ще не уявляєш як...
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05.10.2022 17:05
+38
Ціла країна дегенератів, що живуть в світі власних ілюзій.
Ти падло закінчиш як гітлер!
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05.10.2022 17:05
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Можеш в КВК записатися, бовдур. Так само тупо і не смішно
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05.10.2022 17:04 Ответить
какой смешной и придурочный старикашка,а как шлангом прикинулся
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05.10.2022 17:17 Ответить
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05.10.2022 17:23 Ответить
пусть запишется в КВЖД
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06.10.2022 00:37 Ответить
Не вір банькам своім.
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05.10.2022 17:04 Ответить
мож беньки - очі..
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05.10.2022 17:11 Ответить
Чорняві дівочі а в нього баньки.
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05.10.2022 17:13 Ответить
баньки з дівками?))
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05.10.2022 17:15 Ответить
Ні -- це в нас так розмовляют -- куди лізеш -- розкрии баньки .
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05.10.2022 17:19 Ответить
вперше таке чую
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05.10.2022 17:27 Ответить
На расее все друг друга нае..ют! Все фейк! Нет никакого результата, нет референдума и удивление фуфловое
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05.10.2022 17:32 Ответить
ліліпутін-ЗСУ тебе ще більше здивують,ти навіть ще не уявляєш як...
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05.10.2022 17:05 Ответить
Ціла країна дегенератів, що живуть в світі власних ілюзій.
Ти падло закінчиш як гітлер!
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05.10.2022 17:05 Ответить
ні..свої ж загрузуть
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05.10.2022 17:12 Ответить
Краще як Каддафі...
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05.10.2022 17:44 Ответить
"это не оккупация"
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05.10.2022 17:06 Ответить
***** мабуть до валізи не дійшов сьогодні от і розкидує лайно де впаде...
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05.10.2022 17:06 Ответить
Це типу ***** казало намалювати 70-80% за, а дуполизи на місцях вирішили перевищити план? Чи як?
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05.10.2022 17:08 Ответить
і він подумав, добре що як не в мене - 146%))))
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05.10.2022 18:21 Ответить
Результат живительных пиз...ей от ЗСУ будет еще более удивительным .
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05.10.2022 17:08 Ответить
Боже !!! Санитаров плешивому !!!!
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05.10.2022 17:08 Ответить
юморист хренов
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05.10.2022 17:08 Ответить
Особенно когда знаешь, что на село в тыс человек пошло на него человек 10...
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05.10.2022 17:08 Ответить
Так кацапня считала наверняка % от количества пришедших. Тоесть из тех 10 что пришли, проголосовали 100% за. А те кто против не пришли, потому что само участие в єтом "голосовании" уже противозаконно.
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05.10.2022 17:15 Ответить
ні ні
у них явка була 97-99%
я думаю, що він здивувався бо для нього гірші результати на виборах малювали
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05.10.2022 17:37 Ответить
Так а явку рахували теж від кількості тих, на кого е данні, тобто тих хто паспорта з куркою обрали.
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05.10.2022 18:02 Ответить
рахували? не думаю, що це доречний термін в цій ситуації
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05.10.2022 18:20 Ответить
Вроде взрослые люди, а такой бред несут) Они наивно думает, что на всех этих "референдумах", да как и выборах в рашке, место для "голосования и подсчета" и обьявленные "результаты" это как то взаимосвязанные действия))) Хотя... Они же поверили в зелин референдум с пятью вопросами)))
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06.10.2022 05:11 Ответить
Вы это серьезно?) Вам не приходило в голову, что кацапня вообще ничего не считала? Просто обьявили нужные им цифры и все)))
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06.10.2022 05:15 Ответить
я теж так вважаю, ніяких підрахунків не було
але вражає нахабність з 99%
навіть не намагаються зробити вигляд справжності
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06.10.2022 14:34 Ответить
Это же кацапы... И цифры они рисовали не столько для других, а больше для своих и для истории... В Крыму они же тоже подобные цифры рисовали... И он даже Маск, через 8 лет начал в них верить))) А я прекрасно знаю, что в Крыму ходило на "референдум" не более 30%... Большинство было в шоке и не понимало что происходит... Никто не верил, что в 21-м веке такое возможно... Какая сейчас там реальная картинка, сложно сказать... Плюс 30% понаехавших... Приход ВСУ все покажет)
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06.10.2022 15:57 Ответить
В том и проблема, что для понимания внутренних процессов в рашке нужно очень долго жить и очень долго учиться, причем очень широкому кругу наук.
"место для "голосования и подсчета" и обьявленные "результаты" - єто никогда в рашке не связано между собой. Єто два разньіх процесса и у них разное назначение.
Но, реальньіе голоса _всегда_ считаются. Более того, у результатов на комиссиях гриф секретности как минимум по "первой форме", а на региональньіх участках скорее всего по "нулевой форме". Почему? Потому что єто разведданньіе, которьіе стоят больших денег и усилий.
На обїявляемьіе результатьі єто никогда не влияло.
Зачем существуют оба процесса єто вообще лекция на несколько часов, и не для студентов. Тут уж простите.
Но, исходя из речи путина, виден очень интересньій уникальньій результат - процесс голосования впервьіе провели таким образом и в таких условиях, что его результатьі, посчитанньіе по предполагамому мною сценарию (схеме), превьісили поставленньіе изначально "нормативьі".
Поєтому льісьій удивился и он не врет, как бьі єто не бьіло смешно.
Так более понятно?
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06.10.2022 15:53 Ответить
Ну тут согласен, я слишком упростил схему) Ведь плебсу нужно показать, что с его мнением считаются))) И на низовом уровне "работают" обычные учителя, которые на кухнях могут лишнего рассказать) Хотя, даже у нас большинство не заморачивается такими мелочами) У меня опыт работы в комиссиях разного уровня с 2004 года и для многих оказывается откровением что я результаты своей ДВК легко могу проверить на сайте ЦВК и что они всегда цифра в цифру сходились)))
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06.10.2022 16:11 Ответить
Дах поїхав у ху @ла , тихо шифером шурша
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05.10.2022 17:09 Ответить
Альцгеймер вызывает потери памяти, чел даже не помнит какие проценты приказал нарисовать.
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05.10.2022 17:09 Ответить
Тут, походу, два варианта: или он дурак, который косит под идиота, или он идиот, который косит под дурака.
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05.10.2022 17:09 Ответить
Если серьезно, то у него произошло короткое замьікание в жбане - он 20+ лет по телевизору видит только то, что сам же и приказьівает показьівать. Даже у полностью здорового человека в такой ситуации вьіключатся все механизмьі, поддерживающие психику в нормальном состоянии. Судя по недавним попьіткам атак на Козачу Лопань и Стрілечу в Харьковской области, он явно верит в сотни тьісяч мобилизованньіх, которьіе за три дня захватят Харьков.
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05.10.2022 17:22 Ответить
Не-не! Просто подлая,наглая, лживая тварь!....
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05.10.2022 19:30 Ответить
Референдум карлика не удивил от слова вообще, а вот референдум от ЗСУ приятно удивил.
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05.10.2022 17:10 Ответить
"Мене результати "референдумів" самого здивували", - Путін
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05.10.2022 17:10 Ответить
слышь, *****! ты совсем оглохло на старости лет? симомян шо сказала?!! *****, хватит врать!!! хотя, справедливости ради нада сказать шо ***** не врать не умеет. от слова совсем
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05.10.2022 17:10 Ответить
Путін в думках: "***** мать, ті дибіли хоч би більш реальні цифри написали, а то ж палєво взагалі повне..."
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05.10.2022 17:11 Ответить
Вьіше писал, думаю цифрьі реальньіе, но посчитаньі %% "за" из числа 10 проголосовавших на 1000 жителей села.
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05.10.2022 17:26 Ответить
та ніхто нічого не рахував. Вони навіть при підрахунках типу половини протоколів, з цифрами таку прутню писали, що ніяк не сходилось. Тому вони просто вигадали цифри і подали їх як результати. Тим більше були фото і відео, де вони типу рахують бюлетені а там пусті клітинки.
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05.10.2022 18:20 Ответить


я отэта удивился страшнае дела как
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05.10.2022 17:12 Ответить
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05.10.2022 17:12 Ответить
путін, іді к ***** матєрі. педофіл йбаний.
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05.10.2022 17:12 Ответить
бетонна стіна 5 метрова,
мінні поля,
дзоти,
прикритий реактивною артилерією кордон,
ПВО
ракети середньої дальності

і хай бл..ть у своєму дурдомі довбуть один одного у сраку і радіють цій події скільки хочуть
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05.10.2022 17:12 Ответить
поля - 1 км завширшуи..щоб не переповзли
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05.10.2022 17:14 Ответить
Чаушеску незадовго перед революцією теж "був сильно здивований"
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05.10.2022 17:13 Ответить
Він троллить. Все норм. Скоро йому залишиться троллити нянечку, що качку за ним виноситиме.
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05.10.2022 17:13 Ответить
Курва 150 сантиметрова. У тебе зікра на лоб полізуть, коли ******** буде в межах кількох областей недорозвинутої недоімперії.
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05.10.2022 17:14 Ответить
Так здивували, що аж обісрався.
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05.10.2022 17:14 Ответить
АХХАХАХАХА!
КЛОУН!)))
Он говорил на зеленского "клоун". А он сам клоун.

Так брехать и не краснеть!))))
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05.10.2022 17:15 Ответить
"- Доктор, у меня склероз.
- Почему Вы так решили?
- Стою у двери в туалет, держусь за ручку и думаю: я туда или оттуда?
- Это не склероз. Сейчас покажу Вам склероз, пойдёмте в бункер.
В пустом бункере на табуретке сидит ботоксный мужик и судорожно копается в лысине на голове.
- Пациент, что вы делаете?
- Ссать хочу, как из пулемёта, а где член находится - забыл. Помню, что в волосах"
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05.10.2022 17:16 Ответить
Ля ти криса ...
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05.10.2022 17:16 Ответить
та понятно что удивили результаты. Твои холуи добавили минимум 10 процентов к цифрам, которые ты им выдал для публикации. Так и вырисовывается вероятность приговора о пожизненном заключении для тебя. И как ты клетке суда при объявлении приговора будешь обсираться без своего чемоданчика со своим величайшим дерьмом...???
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05.10.2022 17:16 Ответить
чєрнь через ілону м. частічно ожьівіла чємоданнага сєруна)
Нічого, нравіцца- ненравіцца, а подьіхать придьоцца....
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05.10.2022 17:16 Ответить
та ми й на Україну не нападали
https://www.youtube.com/watch?v=CcUyRF86B28
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05.10.2022 17:17 Ответить
а нас не здивувало яка ти нацистська потвора, бажаємо тобі і всім рашистам згоріти в аду
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05.10.2022 17:17 Ответить
****** *****, воно справді вважає, що хтось в цю маячню повірить? Коли воно вже здохне, падло смердюче?
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05.10.2022 17:19 Ответить

Сволота, котрiй це подобається

Qq Qqq f1a4586b
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05.10.2022 17:20 Ответить
Дядя вова, ты дурак?
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05.10.2022 17:21 Ответить
у ***** гон. На старости, выясняется, гон становится еще более забористее
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05.10.2022 17:21 Ответить
Що взяти з хворого… старого діда
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05.10.2022 17:21 Ответить
Що...Що...(взяти)... Покази на гаагську петлю без мила.
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06.10.2022 00:39 Ответить
Чесно-чесно!
Аж з несподіванки піськову у рота насрав...
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05.10.2022 17:22 Ответить
А на днях выстрел в затылок удивит еще больше.
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05.10.2022 17:23 Ответить
Я против, єто мгновенная смерть. Он должен пройти по пути его друга Каддафи - кинжал в жопу, а потом лучшие врачи, с трубками прямо в чемодан. И так до приговора суда. После которого его повесят вместе с трубками и чемоданом.
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05.10.2022 17:53 Ответить
Крайне слабая позиция. Зачем уточнять, что про "не подлежит сомнению"? Это же признание, что оно есть, раз об этом было сказано. Очень слабо, так только политический импотент говорит.

В остальном же "когда КГБшник говорит, значит он врет" работает всегда. Абсолютно любой высер от чмони состоит из сплошной лжи. Так всегда КГБ и работало. Поэтому чтобы узнать правду, достаточно отзеркалить все существенные высказывания и мы получим чистую правду.
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05.10.2022 17:26 Ответить
Навіщо нам ця інформація? Якщо хутіна здивує колір гівна в чумадані, про це також нам напишуть?
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05.10.2022 17:28 Ответить
Когда за тобой придут еще больше удивишься, до смерти!
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05.10.2022 17:30 Ответить
В Білорусі в кінці 1991 року колі зібралися Єльцин Кравчук Шушкевич і було підписано договір який фактично похоронив союз ,так от перед цим Кравчук показав результати референдуму в Україні де навіть в Севастополі було 57% за Україну Луганщина і Донеччина більш як 70% так Єльцин сидів обісраний і сам сказав що в шоці і не міг повірити що так багато російськомовного населення як вони вважали за Україну.Хоча перед цим Горбачов розігрував карту що 12 млн типу росіян в Україні схід і південь с Кримом будуть утиснуті і може бути громадянська війна.Ще тоді в 1991 році ці покидьки розігрували цю карту.Саме цю карту він розігрував, щоб Україна підписала союзний договір, але Кравчук його послав.Так от тоді референдум був прозорий з усіма спостерігачами без зброї і утиску.І то Єльцин був шокований і здивований вони думали інакше.І тому він признав все і розмови про громадянську війну закінчилися.
То тепер цей дебіл Путлер теж саме робить включає дурня, але ніяких спостерігачів ніякої явки під зброєю .Ви розумієте які вони так КОНЧЕННІ !!!!
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05.10.2022 17:30 Ответить
Його здивувало, що процент "за" намалювали ще більший, ніж він дав вказівку намалювати
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05.10.2022 17:33 Ответить
Володя тебе не здивувало що за 3 дня так i не взяли Киев.
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05.10.2022 17:38 Ответить
снова серанул мимо чемоданчика
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05.10.2022 17:41 Ответить
ты на калинграде проведи - сАвсЭм ёпу дашься..
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05.10.2022 17:42 Ответить
В Чечне, Дагестане, Сибири, Якутии, Татарстане, на Курилах.....и т.д.
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05.10.2022 17:47 Ответить
Це таке, типу - "Іногда я сам із сєбя охрєнєваю!"
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05.10.2022 17:52 Ответить
Та і мене чомусь не здивували.
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05.10.2022 17:59 Ответить
Вспоминается старый анекдот: тащит браконьер за плечом добытого кабана, а навстречу ему егерь. "Ну-ка-ну-ка, что это там у тебя за плечом?" Браконьер недоуменно поворачивает голову - что там такое может быть... "Аааа что это!!!"
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05.10.2022 18:16 Ответить
А що саме здивувало? Те що мало? Не як в Криму 146 %)))
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05.10.2022 18:25 Ответить
Цього уй#бка здивувало те, що намальовані цифри менші за 120 відсотків?
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05.10.2022 18:30 Ответить
Да плевать,что там говорит старый ,вонючий,кремлевский козлина!
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05.10.2022 18:46 Ответить
всесвітнє погоняло рашистське "куйло" включає і всесвітнє розуміння"куйло-3,14стун"
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05.10.2022 18:52 Ответить
Типо, не он цифри намалював.
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05.10.2022 18:54 Ответить
Хто "рахував" "голоси"?

Гражданін майор з кацапського ізбіркому?
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05.10.2022 19:10 Ответить
Аферист из страны под названием держи вора. Ганьба на весь Світ.
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05.10.2022 20:18 Ответить
Pputin ne pozor,on ģebil.
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05.10.2022 23:53 Ответить
типо , шлепер-2
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06.10.2022 00:40 Ответить
 
 