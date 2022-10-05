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Після російських "референдумів" у Чехії жартують про "приєднання" Калінінграда

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путін

Чеський сегмент Інтернету останніми днями активно жартує "приєднання" Калінінградської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Анонімний користувач у Twitter опублікував карту Калінінградської області, яку поділено на дві частини - "польську" та "чеську".

"Настав час поділити Калінінград, щоб наші чеські брати нарешті отримали доступ до моря", - йдеться в повідомленні.

Допис ретвітнув депутат Європарламенту Томаш Здеховський та написав: "І як тут не любити поляків".

Один з користувачів опублікував жартівливий допис про нещодавній візит міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського до Білого дому і зустріч із президентом США Джо Байденом, який нібито "повністю підтримує претензії Чехії на територію Калінінграда".

Краловець був заснований хрестоносцями на честь чеського короля Пшемисла Отакара Другого у 1255 році. Область у минулому належала Пруссії, Польщі, Німеччині, а зараз є ексклавом Росії. У Краловця вже навіть з'явився "офіційний" акаунт у Twitter.

"Ласкаво просимо до офіційного профілю Краловця. Після успішного референдуму 97,9% жителів Калінінграда вирішили об'єднатися з Чеською Республікою та перейменувати Калінінград на Краловець", - йдеться в дописі.

Також читайте: У Совєтському Калінінградської області РФ скасували святкування дня міста через те, що на Харківщині ліквідовано надто багато місцевих військових

Після російських референдумів у Чехії жартують про приєднання Калінінграда 01
Після російських референдумів у Чехії жартують про приєднання Калінінграда 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Делов-то: прямо в Праге проводишь референдум, и на торжественном заседании под гимн присоединяешь!
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05.10.2022 13:00
+6
Боюсь тут немцы могут поспорить, с их Кёнигсбергом. А вообще прикольно, издаёшь гавноуказ и "присоединяешь" к себе квартиру или дом соседа...
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05.10.2022 12:34
+6
И судя по тому как сами рашисты бегут из рашки они двумя руками ЗА. И готовы проголосовать на референдуме за выход из состава рф и войти в Польшу и Чехию. Можете даже провести референдум убежавших из рашки кацапов. Они все подпишут лишь бы не стать мобиками
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05.10.2022 12:43
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Боюсь тут немцы могут поспорить, с их Кёнигсбергом. А вообще прикольно, издаёшь гавноуказ и "присоединяешь" к себе квартиру или дом соседа...
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05.10.2022 12:34 Відповісти
Ne tolko nemci no i poliaki s litovcami.Eto nasi iskonyje zemli
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05.10.2022 12:38 Відповісти
А разве Кёнигсберг-Калининград не был передан ВРЕМЕННО на 50 лет? И срок этот истёк в 90-е годы, но это аккуратно замолчали и слили
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05.10.2022 13:07 Відповісти
Как это они Königsberg решили освободить? Он немецкий.
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05.10.2022 12:35 Відповісти
він пруський - а прусаки для німців були окупантами і вони їх недолюблюють
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05.10.2022 23:19 Відповісти
Kionesberg jest nicej po dogovoru sto kacapm ego otdali na arendu 50 let posle vojni,srok istiok.Realno dolzna bit Prusija nemcam otdat,cast kakuju poliakam i litovcem.Eto byla bi pravda
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05.10.2022 12:37 Відповісти
Вот так же и пытается кто то и что то на 15 лет в аренду кацапам отдать.
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05.10.2022 12:42 Відповісти
Po Kalingradu nemci bolse vsego dolzni podniat vopros.Dokumenti sto podpisani oficialno istekli po vremeni,a novogo netu.Prusija byla ix zemlia,oni Kionesber oni postrojili
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05.10.2022 12:48 Відповісти
Так в этом же ж и прикол-заселить его
руцкими свиньями и референдум провести.
Хоть аренда и кончилась,а как ты их выгонишь.
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05.10.2022 13:02 Відповісти
И судя по тому как сами рашисты бегут из рашки они двумя руками ЗА. И готовы проголосовать на референдуме за выход из состава рф и войти в Польшу и Чехию. Можете даже провести референдум убежавших из рашки кацапов. Они все подпишут лишь бы не стать мобиками
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05.10.2022 12:43 Відповісти
Они то за,а я вот не хочу свиней у себя в квартире иметь.
Их только на колбасу можно использовать,другой пользы не вижу
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05.10.2022 13:04 Відповісти
Шкодо що тільки жартують.
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05.10.2022 12:45 Відповісти
Так мадяри можуть висловити свої зазіхання
на Рязань!!
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05.10.2022 12:46 Відповісти
А до чого тут "Рязань"? Плем"я "ерзя" - це не мадяри! Ці можуть лише на Челябінську та Курганську область претендувать - їх предки саме там жили до ІХ ст
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05.10.2022 14:03 Відповісти
Ерзя- такий же угро-фінський народ як і мурома.
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05.10.2022 15:14 Відповісти
Я знаю! Тільки от жили ці племена в різних місцях! "Мадяри" - на Південному Уралі "Мурома" - у Володимирській області "Мордва" - на території Мордовської АССР та Пензенської обл А "ерзя"- на території Рязанської (почитай Соловйова (не брехуна путінського) - "История России с древнейших времён")
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05.10.2022 16:58 Відповісти
Дак вся раша складається з загарбаних шматків.
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05.10.2022 12:52 Відповісти
Делов-то: прямо в Праге проводишь референдум, и на торжественном заседании под гимн присоединяешь!
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05.10.2022 13:00 Відповісти
А мене найбільше прикололи назви на карті, - Мордор (кацапія), і Малий Мордор (Бєларусь).

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05.10.2022 22:31 Відповісти
 
 