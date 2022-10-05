Після російських "референдумів" у Чехії жартують про "приєднання" Калінінграда

Чеський сегмент Інтернету останніми днями активно жартує "приєднання" Калінінградської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Анонімний користувач у Twitter опублікував карту Калінінградської області, яку поділено на дві частини - "польську" та "чеську".

"Настав час поділити Калінінград, щоб наші чеські брати нарешті отримали доступ до моря", - йдеться в повідомленні.

Допис ретвітнув депутат Європарламенту Томаш Здеховський та написав: "І як тут не любити поляків".

Один з користувачів опублікував жартівливий допис про нещодавній візит міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського до Білого дому і зустріч із президентом США Джо Байденом, який нібито "повністю підтримує претензії Чехії на територію Калінінграда".

Краловець був заснований хрестоносцями на честь чеського короля Пшемисла Отакара Другого у 1255 році. Область у минулому належала Пруссії, Польщі, Німеччині, а зараз є ексклавом Росії. У Краловця вже навіть з'явився "офіційний" акаунт у Twitter.

"Ласкаво просимо до офіційного профілю Краловця. Після успішного референдуму 97,9% жителів Калінінграда вирішили об'єднатися з Чеською Республікою та перейменувати Калінінград на Краловець", - йдеться в дописі.

Також читайте: У Совєтському Калінінградської області РФ скасували святкування дня міста через те, що на Харківщині ліквідовано надто багато місцевих військових



