РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8385 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
7 306 43
война (46961) Генштаб ВС (4304) день рождения (396) обстрел (20252) Путин (29871) Россия (91317)

Рашисты могут готовить провокации на день рождения Путина, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

В Вооруженных силах Украины не исключают провокаций со стороны российских захватчиков на день рождения российского диктатора Путина.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, у него спросили, чего ожидать от поведения врага, завтра, 7 октября, потому что у президента РФ Владимира Путина будет день рождения.

"Учитывая навязчивость каких-то там памятных дат или каких-то сакральных дат нашего врага, мы помним, что на День нашей независимости противник осуществлял массированные удары, применял все возможные виды оружия, чтобы посеять панику в наших рядах и наносить максимальное поражение как гражданской, так и военной инфраструктуре", - сказал Громов.

"Не исключается, конечно, что противник будет пытаться все же сделать и на день рождения своего вождя... Может это будет по его команде, может это будет самостоятельное принятие решения любыми военными руководителями. Если это будет принятие решения самостоятельное военными руководителями, - то больше всего, хотелось бы, чтобы они "накосячили"... и были приняты дальнейшие кадровые решения в отношении руководящего состава Вооруженных сил страны-агрессора", - заявил Громов.

"А для наших военнослужащих это будет обычный день. Они будут конечно выполнять свои обязанности. Единственное, пожалуй они будут стараться как можно больше дать противнику возможности побывать на концерте Кобзона", - сказал Громов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия обстрела Хмельнитчины войсками РФ. ВИДЕО+ФОТО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
повесят *****..и спишут на нацистов
показать весь комментарий
06.10.2022 17:00
+10
Крым - это Украина!
показать весь комментарий
06.10.2022 17:07
+8
Подарок , от всех.
показать весь комментарий
06.10.2022 17:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
повесят *****..и спишут на нацистов
показать весь комментарий
06.10.2022 17:00 Ответить
Миллионы пожелают , чтобы
***** ПУТЛЕРАСТОВИЧ СДОХ в СТРАШНЫХ МУКАХ ‼️
показать весь комментарий
06.10.2022 17:23 Ответить


ЄвроМайдан

@EuroMaydan

·

1 ч

Зеленський призначив представницю ОПЗЖ керівником Роганської селищної військової адміністрації Черненко Марію Вікторівну.

Нагадаємо, що ОПЗЖ раніше була заборонена в Україні.

показать весь комментарий
06.10.2022 17:01 Ответить
А ты клеймо уже на всех развесил??
показать весь комментарий
06.10.2022 17:06 Ответить
Так вроде уже даже суд на ОПЗЖ "ярлик развесил", не?
показать весь комментарий
06.10.2022 17:09 Ответить
Ты ещё скажи что он ярлык развесил на тех дурачков, которые за них голосовали...
показать весь комментарий
06.10.2022 17:15 Ответить
Да оно то токмо кабы так, но это не токмо кабы так а прямо почём зря.
показать весь комментарий
06.10.2022 21:45 Ответить
Куйла ********??? Нормальная провокация..
показать весь комментарий
06.10.2022 17:04 Ответить
Скромнее, туловище... намного скромнее...
показать весь комментарий
06.10.2022 17:07 Ответить
Колька , 🤖🦠 ботяра подЕрмачный , успокойся и вас коллаборантов ОПЗЖопников &"слуги" ВЫЛЕЧАТ ЗСУ, вернувшиеся с фронта
показать весь комментарий
06.10.2022 17:27 Ответить
Крым - это Украина!
показать весь комментарий
06.10.2022 17:07 Ответить
Ce same tak, ale tam багато людей курять не в тих місцях
показать весь комментарий
07.10.2022 02:43 Ответить
взорвут в моське ядрёну бимбу )
показать весь комментарий
06.10.2022 17:07 Ответить
Ракету ему *********** в ОЧКО! Феервек!
показать весь комментарий
06.10.2022 17:09 Ответить
Плеснут в трусы флакон новичка.
показать весь комментарий
06.10.2022 17:10 Ответить
Якби карма працювала воно б уже здохло а муках...
показать весь комментарий
06.10.2022 17:10 Ответить
Продаётся подарочный торт "Крымский мост упал".
показать весь комментарий
06.10.2022 17:11 Ответить
Нічого,ЗСУ привітати можуть
показать весь комментарий
06.10.2022 17:12 Ответить
будуть палити чучело пуйла?
показать весь комментарий
06.10.2022 17:12 Ответить
людина фейк, життєпис фейк, днюха фейк...
показать весь комментарий
06.10.2022 17:16 Ответить
...труну треба готувати,та місце поряд з мавзолеєм,краще зарядить Цар-пушку х..лом , та уї..ть в напрямку Далекого Східу,щоб це падло,не смерділо...
показать весь комментарий
06.10.2022 17:17 Ответить
Вікіпедія містить інформацію, що в цей день 1918 року були перервані російсько-українські мирні переговори через розбіжності з питань територіальної приналежності Донбасу і Криму. Ніколи такого в історії "братских" народов не було і ось знову. А щодо дн карліка, то думаю що він є істотою породженою не його батьками, а московією, її соціумом, їх дзеркалом.
показать весь комментарий
06.10.2022 17:17 Ответить
"У *********** немає гальм" - вважає Стів Розенберг, редактор служби BBC для лаптєй, про ескалацію війни ******
"Всі ми почули своєрідне зізнання *****, що все йде в нього не за планом; він сказав, що ситуація на "нових територіях" є "неспокійною і навіть небезпечною". З огляду на те, що ми бачили за останні пару тижнів - мобілізація, так звані "референдуми", промова минулої пʼятниці, сповнена шалених антизахідних пасажів, і рішення про анексію - стає зрозумілим, що стратегія ***** та каспів-орків полягає в ескалації. Він не шукає ні відступу, ні врегулювання шляхом переговорів. Це також не поведінка того, хто усвідомлює, що йому загрожує програш. Він як і раніше сповнений рішучості перемогти в Україні та протистояти Заходу - і він досі вірить, що тримає в руках потужні карти.
Здається, у *********** немає задньої передачі - і, можливо, немає гальм. Він їде дуже небезпечним шляхом - ескалаційним".
Цей коліпаст - це стаття на стрічці подій "LIVE Live, Війна Росії проти України: українські військові просуваються на Півдні та Сході, США дають ще більше HIMARS" від 06/10.22 в 15:52
показать весь комментарий
06.10.2022 17:21 Ответить
між іншим, чи насправді він народився сьомого числа - ніхто достемено не знає. Оскільки він - прийомний в сім'ї повара сталіна.
показать весь комментарий
06.10.2022 17:22 Ответить
Нехай ЗСУ влаштують для нього в Криму "салют з феєрвеками та хлопками"!
показать весь комментарий
06.10.2022 17:23 Ответить
Подарок , от всех.
показать весь комментарий
06.10.2022 17:25 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2022 17:25 Ответить
Самый лучший подарок для него - это 9 г. в лобешник!!!
показать весь комментарий
06.10.2022 17:28 Ответить
українці можуть готувати провокації на день смерті Путіна
показать весь комментарий
06.10.2022 17:28 Ответить
ni, toljko xlopki. Selitry vezde polno.
показать весь комментарий
07.10.2022 02:45 Ответить
ЗСУ тоже готовят подарунки ***** и рашистам
показать весь комментарий
06.10.2022 17:29 Ответить
Ну свято йому мають влаштувати українські спецслужби!
На жаль реальних діячів звільнили зелені потвори ще з часів вагнергейту...
показать весь комментарий
06.10.2022 17:31 Ответить
Это какой же надо быть гнидой, что бы другие гниды дарили тебе на день рождение труп ребенка.
показать весь комментарий
06.10.2022 17:53 Ответить
А добре би було, зібралися всі його вітати, а він раз скінчався скоропостіжно. Чекаю не дочекаюсь.
показать весь комментарий
06.10.2022 18:08 Ответить
Который, первое или шестое *****?
показать весь комментарий
06.10.2022 19:39 Ответить
Вкрадуть у діда чумайдан?

показать весь комментарий
06.10.2022 18:31 Ответить
Э-э, свинособаки не забывайте, ваш лидор ещё В Гааге нужен!!!
Провокаторы лишнехромосомные, бл#я...
показать весь комментарий
06.10.2022 19:35 Ответить
Інтуїція мені підказує, що саме наші готують «подарунок» *****. А це можуть бути і провокації, і бавовна, наприклад, у Севастополі чи по каряченському мосту. М
показать весь комментарий
06.10.2022 20:04 Ответить
Якщо вотруять чи задушать куйла та спишуть на нас то я згоден
показать весь комментарий
06.10.2022 20:57 Ответить
 
 