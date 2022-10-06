Рашисты могут готовить провокации на день рождения Путина, - Генштаб

В Вооруженных силах Украины не исключают провокаций со стороны российских захватчиков на день рождения российского диктатора Путина.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, у него спросили, чего ожидать от поведения врага, завтра, 7 октября, потому что у президента РФ Владимира Путина будет день рождения.

"Учитывая навязчивость каких-то там памятных дат или каких-то сакральных дат нашего врага, мы помним, что на День нашей независимости противник осуществлял массированные удары, применял все возможные виды оружия, чтобы посеять панику в наших рядах и наносить максимальное поражение как гражданской, так и военной инфраструктуре", - сказал Громов.

"Не исключается, конечно, что противник будет пытаться все же сделать и на день рождения своего вождя... Может это будет по его команде, может это будет самостоятельное принятие решения любыми военными руководителями. Если это будет принятие решения самостоятельное военными руководителями, - то больше всего, хотелось бы, чтобы они "накосячили"... и были приняты дальнейшие кадровые решения в отношении руководящего состава Вооруженных сил страны-агрессора", - заявил Громов.

"А для наших военнослужащих это будет обычный день. Они будут конечно выполнять свои обязанности. Единственное, пожалуй они будут стараться как можно больше дать противнику возможности побывать на концерте Кобзона", - сказал Громов.

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