Рашисти можуть готувати провокації на день народження Путіна, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Збройних силах України не виключають провокацій з боку російських загарбників на день народження російського диктатора Путіна.
Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зокрема, у Громова запитали, що очікувати від поведінки ворога, завтра, 7 жовтня, бо у Путіна буде день народження.
"Враховуючи нав'язливість якихось там пам'ятних дат або якихось сакральних дат нашого ворога, ми пам'ятаємо, що на День нашої незалежності противник здійснював масовані удари, застосовував усі можливі види зброї, аби посіяти паніку у наших рядах та наносити максимальне ураження як цивільній, так і військовій інфраструктурі", - сказав він.
"Не виключається, звичайно, що противник буде намагатись все ж таки зробити і на день народження свого вождя... Може це буде за його командою, може це буде самостійне прийняття рішення будь-якими військовими керівниками. Якщо це буде прийняття рішення самостійне військовими керівниками, - то більше за все, бажалось би, аби вони "накосячили"... і були прийняті подальші кадрові рішення стосовно керівного складу збройних сил країни-агресора", - додав Громов.
"А для наших військовослужбовців це буде звичайний день. Вони будуть звичайно виконувати свої обов'язки. Єдине, мабуть вони будуть намагатись якомога більше надати противнику можливості побувати на концерті Кобзона", - сказав Громов.
Будь ласка, зачекайте...
***** ПУТЛЕРАСТОВИЧ СДОХ в СТРАШНЫХ МУКАХ ‼️
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1 ч
Зеленський призначив представницю ОПЗЖ керівником Роганської селищної військової адміністрації Черненко Марію Вікторівну.
Нагадаємо, що ОПЗЖ раніше була заборонена в Україні.
"Всі ми почули своєрідне зізнання *****, що все йде в нього не за планом; він сказав, що ситуація на "нових територіях" є "неспокійною і навіть небезпечною". З огляду на те, що ми бачили за останні пару тижнів - мобілізація, так звані "референдуми", промова минулої пʼятниці, сповнена шалених антизахідних пасажів, і рішення про анексію - стає зрозумілим, що стратегія ***** та каспів-орків полягає в ескалації. Він не шукає ні відступу, ні врегулювання шляхом переговорів. Це також не поведінка того, хто усвідомлює, що йому загрожує програш. Він як і раніше сповнений рішучості перемогти в Україні та протистояти Заходу - і він досі вірить, що тримає в руках потужні карти.
Здається, у *********** немає задньої передачі - і, можливо, немає гальм. Він їде дуже небезпечним шляхом - ескалаційним".
Цей коліпаст - це стаття на стрічці подій "LIVE Live, Війна Росії проти України: українські військові просуваються на Півдні та Сході, США дають ще більше HIMARS" від 06/10.22 в 15:52
На жаль реальних діячів звільнили зелені потвори ще з часів вагнергейту...
Провокаторы лишнехромосомные, бл#я...