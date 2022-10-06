Рашисти можуть готувати провокації на день народження Путіна, - Генштаб

В Збройних силах України не виключають провокацій з боку російських загарбників на день народження російського диктатора Путіна.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, у Громова запитали, що очікувати від поведінки ворога, завтра, 7 жовтня, бо у Путіна буде день народження.

"Враховуючи нав'язливість якихось там пам'ятних дат або якихось сакральних дат нашого ворога, ми пам'ятаємо, що на День нашої незалежності противник здійснював масовані удари, застосовував усі можливі види зброї, аби посіяти паніку у наших рядах та наносити максимальне ураження як цивільній, так і військовій інфраструктурі", - сказав він.

"Не виключається, звичайно, що противник буде намагатись все ж таки зробити і на день народження свого вождя... Може це буде за його командою, може це буде самостійне прийняття рішення будь-якими військовими керівниками. Якщо це буде прийняття рішення самостійне військовими керівниками, - то більше за все, бажалось би, аби вони "накосячили"... і були прийняті подальші кадрові рішення стосовно керівного складу збройних сил країни-агресора", - додав Громов.

"А для наших військовослужбовців це буде звичайний день. Вони будуть звичайно виконувати свої обов'язки. Єдине, мабуть вони будуть намагатись якомога більше надати противнику можливості побувати на концерті Кобзона", - сказав Громов.

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