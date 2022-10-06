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Рашисти можуть готувати провокації на день народження Путіна, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

В Збройних силах України не виключають провокацій з боку російських загарбників на день народження російського диктатора Путіна.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, у Громова запитали, що очікувати від поведінки ворога, завтра, 7 жовтня, бо у Путіна буде день народження.

"Враховуючи нав'язливість якихось там пам'ятних дат або якихось сакральних дат нашого ворога, ми пам'ятаємо, що на День нашої незалежності противник здійснював масовані удари, застосовував усі можливі види зброї, аби посіяти паніку у наших рядах та наносити максимальне ураження як цивільній, так і військовій інфраструктурі", - сказав він.

"Не виключається, звичайно, що противник буде намагатись все ж таки зробити і на день народження свого вождя... Може це буде за його командою, може це буде самостійне прийняття рішення будь-якими військовими керівниками. Якщо це буде прийняття рішення самостійне військовими керівниками, - то більше за все, бажалось би, аби вони "накосячили"... і були прийняті подальші кадрові рішення стосовно керівного складу збройних сил країни-агресора", - додав Громов.

"А для наших військовослужбовців це буде звичайний день. Вони будуть звичайно виконувати свої обов'язки. Єдине, мабуть вони будуть намагатись якомога більше надати противнику можливості побувати на концерті Кобзона", - сказав Громов.

Читайте: Зеленський вважає, що Путін не переживе ядерну атаку, - AP News

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
повесят *****..и спишут на нацистов
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06.10.2022 17:00
+10
Крым - это Украина!
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06.10.2022 17:07
+8
Подарок , от всех.
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06.10.2022 17:25
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повесят *****..и спишут на нацистов
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06.10.2022 17:00 Відповісти
Миллионы пожелают , чтобы
***** ПУТЛЕРАСТОВИЧ СДОХ в СТРАШНЫХ МУКАХ ‼️
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06.10.2022 17:23 Відповісти


ЄвроМайдан

@EuroMaydan

·

1 ч

Зеленський призначив представницю ОПЗЖ керівником Роганської селищної військової адміністрації Черненко Марію Вікторівну.

Нагадаємо, що ОПЗЖ раніше була заборонена в Україні.

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06.10.2022 17:01 Відповісти
А ты клеймо уже на всех развесил??
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06.10.2022 17:06 Відповісти
Так вроде уже даже суд на ОПЗЖ "ярлик развесил", не?
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06.10.2022 17:09 Відповісти
Ты ещё скажи что он ярлык развесил на тех дурачков, которые за них голосовали...
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06.10.2022 17:15 Відповісти
Да оно то токмо кабы так, но это не токмо кабы так а прямо почём зря.
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06.10.2022 21:45 Відповісти
Куйла ********??? Нормальная провокация..
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06.10.2022 17:04 Відповісти
Скромнее, туловище... намного скромнее...
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06.10.2022 17:07 Відповісти
Колька , 🤖🦠 ботяра подЕрмачный , успокойся и вас коллаборантов ОПЗЖопников &"слуги" ВЫЛЕЧАТ ЗСУ, вернувшиеся с фронта
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06.10.2022 17:27 Відповісти
Крым - это Украина!
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06.10.2022 17:07 Відповісти
Ce same tak, ale tam багато людей курять не в тих місцях
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07.10.2022 02:43 Відповісти
взорвут в моське ядрёну бимбу )
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06.10.2022 17:07 Відповісти
Ракету ему *********** в ОЧКО! Феервек!
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06.10.2022 17:09 Відповісти
Плеснут в трусы флакон новичка.
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06.10.2022 17:10 Відповісти
Якби карма працювала воно б уже здохло а муках...
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06.10.2022 17:10 Відповісти
Продаётся подарочный торт "Крымский мост упал".
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06.10.2022 17:11 Відповісти
Нічого,ЗСУ привітати можуть
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06.10.2022 17:12 Відповісти
будуть палити чучело пуйла?
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06.10.2022 17:12 Відповісти
людина фейк, життєпис фейк, днюха фейк...
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06.10.2022 17:16 Відповісти
...труну треба готувати,та місце поряд з мавзолеєм,краще зарядить Цар-пушку х..лом , та уї..ть в напрямку Далекого Східу,щоб це падло,не смерділо...
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06.10.2022 17:17 Відповісти
Вікіпедія містить інформацію, що в цей день 1918 року були перервані російсько-українські мирні переговори через розбіжності з питань територіальної приналежності Донбасу і Криму. Ніколи такого в історії "братских" народов не було і ось знову. А щодо дн карліка, то думаю що він є істотою породженою не його батьками, а московією, її соціумом, їх дзеркалом.
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06.10.2022 17:17 Відповісти
"У *********** немає гальм" - вважає Стів Розенберг, редактор служби BBC для лаптєй, про ескалацію війни ******
"Всі ми почули своєрідне зізнання *****, що все йде в нього не за планом; він сказав, що ситуація на "нових територіях" є "неспокійною і навіть небезпечною". З огляду на те, що ми бачили за останні пару тижнів - мобілізація, так звані "референдуми", промова минулої пʼятниці, сповнена шалених антизахідних пасажів, і рішення про анексію - стає зрозумілим, що стратегія ***** та каспів-орків полягає в ескалації. Він не шукає ні відступу, ні врегулювання шляхом переговорів. Це також не поведінка того, хто усвідомлює, що йому загрожує програш. Він як і раніше сповнений рішучості перемогти в Україні та протистояти Заходу - і він досі вірить, що тримає в руках потужні карти.
Здається, у *********** немає задньої передачі - і, можливо, немає гальм. Він їде дуже небезпечним шляхом - ескалаційним".
Цей коліпаст - це стаття на стрічці подій "LIVE Live, Війна Росії проти України: українські військові просуваються на Півдні та Сході, США дають ще більше HIMARS" від 06/10.22 в 15:52
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06.10.2022 17:21 Відповісти
між іншим, чи насправді він народився сьомого числа - ніхто достемено не знає. Оскільки він - прийомний в сім'ї повара сталіна.
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06.10.2022 17:22 Відповісти
Нехай ЗСУ влаштують для нього в Криму "салют з феєрвеками та хлопками"!
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06.10.2022 17:23 Відповісти
Подарок , от всех.
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06.10.2022 17:25 Відповісти
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06.10.2022 17:25 Відповісти
Самый лучший подарок для него - это 9 г. в лобешник!!!
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06.10.2022 17:28 Відповісти
українці можуть готувати провокації на день смерті Путіна
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06.10.2022 17:28 Відповісти
ni, toljko xlopki. Selitry vezde polno.
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07.10.2022 02:45 Відповісти
ЗСУ тоже готовят подарунки ***** и рашистам
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06.10.2022 17:29 Відповісти
Ну свято йому мають влаштувати українські спецслужби!
На жаль реальних діячів звільнили зелені потвори ще з часів вагнергейту...
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06.10.2022 17:31 Відповісти
Это какой же надо быть гнидой, что бы другие гниды дарили тебе на день рождение труп ребенка.
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06.10.2022 17:53 Відповісти
А добре би було, зібралися всі його вітати, а він раз скінчався скоропостіжно. Чекаю не дочекаюсь.
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06.10.2022 18:08 Відповісти
Который, первое или шестое *****?
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06.10.2022 19:39 Відповісти
Вкрадуть у діда чумайдан?

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06.10.2022 18:31 Відповісти
Э-э, свинособаки не забывайте, ваш лидор ещё В Гааге нужен!!!
Провокаторы лишнехромосомные, бл#я...
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06.10.2022 19:35 Відповісти
Інтуїція мені підказує, що саме наші готують «подарунок» *****. А це можуть бути і провокації, і бавовна, наприклад, у Севастополі чи по каряченському мосту. М
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06.10.2022 20:04 Відповісти
Якщо вотруять чи задушать куйла та спишуть на нас то я згоден
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06.10.2022 20:57 Відповісти
 
 